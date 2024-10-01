مسقط - افتتح بنك ظفار فرعاً جديداً في محافظة مسقط بالمعبيلة الثامنة لتقديم خدماته لكافة شرائح المجتمع. وقد رعى حفل الافتتاح الشيخ سعود بن عبدالعزيز العزيزي، المدير التنفيذي للخدمات الأرضية بمطارات عُمان.

وتُعد منطقة المعبيلة في ولاية السيب إحدى المناطق السكنية الواقعة بالقرب من العديد من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمدارس التعليمية والكليات، ومنطقة رسيل الصناعية. ولذلك يأتي هذا الفرع لخدمة الزبائن من رواد الأعمال، والمستثمرين، وأصحاب حسابات الرفعة والريادة، والمعلمين وغيرهم من الأفراد.

ويعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث عدد الفروع، إذ وصل عددها 130 فرعاً متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان.

وأوضحت غادة بنت محمد الرئيسية، رئيسة فروع العاصمة في بنك ظفار أن البنك يسعى إلى توثيق علاقته بزبائنه من خلال جعل الخدمات المصرفية قريبه منهم، ولذلك تم افتتاح المزيد من الفروع مؤخرا في مختلف الولايات والقرى في سلطنة عمان، وداخل الجامعات والكليات لتلبية احتياجات الزبائن مثل الرد على استفساراتهم فيما يتعلق بخطط الادخار والاستثمار لمسقبل مالي لهم ولأبنائهم وغيرها من الخدمات.

ويقدم بنك ظفار مجموعة واسعة من الحلول المصرفية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب والأطفال، والقاصرين، والفئات ذات الدخل المرتفع، وخدمات متخصصة لأصحاب الثروات وعائلاتهم وإدارتها بطريقة آمنة وحكيمة وبسرية تامة. كما زودت هذه الفروع بموظفين من ذوي الكفاءة العالية المستعدين لتلبية احتياجات الزبائن بسرعة كبيرة أي في خلال 10 دقائق فقط ، إضافة إلى وجود أحدث شاشات العرض والتقنيات الحديثة المهيأه لتوفير الراحة والخصوصية لهم.

كما يلتزم بنك ظفار بالاهتمام بنمو وتوسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير حلول مالية متخصصة بقيادة فريق ذو خبرة رائدة في هذا المجال لتمكين هذه المؤسسات ووصولها إلى النجاح والابتكار. وذلك انطلاقاً من دورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للمواطنين بما يتماشى مع المبادرات الوطنية ورؤية عمان 2040.

كما يسعى البنك باستمرار إلى توظيف التكنولوجيا في عملياته التشغيلية مما يساهم في تقديم خدمات مصرفية مريحة للزبائن، إذ أطلق مؤخرا خدمة " ظفار باي" و "سامسونج باي" وآبل باي" وهي خدمات مبتكرة تعتمد على تمرير الهاتف النقال على نقاط البيع بالتجزئه.

يذكر أن عدد أجهزة الصراف الآلي والإيداع تصل إلى 360 جهازاً متوزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان والتي تعمل على مدار الساعة.

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