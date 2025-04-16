وليد الصقعبي: متحمسون لهذا التعاون ونؤمن بأن التواصل المؤسسي يعتمد على إيصال رسائل بصرية مؤثرة

الاستفادة من خصم 15% وورشات عمل تدريبية نُقدمها لعملائنا

عبدالعزيز السريع: الشراكة مع بنك بوبيان تُمثل نقلة في استراتيجية تطوير أدوات التواصل الإعلامي المؤسسي

في خطوة جديدة تعكس التزام بنك بوبيان المستمر بالابتكار وتعزيز التواصل المؤسسي، أعلن البنك عن توقيع شراكة استراتيجية مع ستديو زاوية، أحد الاستوديوهات الرائدة في مجال التصوير عالي التقنية، بهدف تقديم وإنتاج محتوى بصري متكامل يُسهم في تطوير استراتيجيات التواصل المؤسسي ورفع كفاءة الاتصال مع الجمهور من مختلف الشرائح.

وتهدف هذه الشراكة إلى إنتاج محتوى بصري (فيديوهات ولقاءات) عالي الجودة يُستخدم في توثيق وطرح العديد من منتجات البنك وفعالياته الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الشراكة دمج أحدث أدوات وتقنيات الاتصال داخل منظومة بنك بوبيان، لتقديم محتوى هادف يعكس رسائل البنك.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان وليد الصقعبي "نحرص في بنك بوبيان على تطوير أدواتنا في التواصل مع عملائنا ومختلف فئات الجمهور المعني بمتابعة بنك بوبيان، إيمانًا منا بأن الصورة أصبحت اليوم وسيلة فعالة لنقل الرسائل والتجارب، بل هي اللغة الأكثر تأثيرًا في عصر التواصل الاجتماعي."

وأضاف الصقعبي أنه في ظل التطور السريع في أنماط التواصل الإعلامي، أصبح إيصال الرسائل المؤسسية والمجتمعية يعتمد بشكل كبير على المحتوى البصري، سواء كان صورًا أو فيديوهات. ومن هنا، كان لا بد من تبني حلول احترافية تضمن تقديم هذه الرسائل والمبادرات بأعلى جودة ودقة، وبأسلوب إبداعي يعكس توجهات بنك بوبيان ويواكب التوجهات الإعلامية المتطورة.

الرسالة أقوى عندما تُرى

وأوضح الصقعبي أن هذه الشراكة تهدف إلى خلق تجربة بصرية تفاعلية تصل إلى الجمهور بطريقة مبتكرة، وتعتمد على التأثير والشفافية العالية لا على العرض فقط، بما يرسخ صورة البنك كمؤسسة سبّاقة في تعزيز أهمية التميز في تطوير أدوات الاتصال البصري في وقت تتصدر فيه الصورة المشهد الإعلامي.

وأكد الصقعبي "نحن متحمسون جدًا لهذا التعاون مع "ستيديو زاوية"، حيث يُعد من أهم الاستوديوهات المتخصصة، والتي توفر بيئة تصوير متكاملة تشمل استخدام أحدث المعدات والأجهزة الأكثر تطوراً بالأضافة إلى تقنيات متقدمة مما يمنح المحتوى طابعًا بصريًا عصريًا واحترافيًا".

خصومات وورش عمل لعملاء بوبيان

وأضاف "لأن عملائنا دائماً في مقدمة اهتماماتنا، نُقدم لهم خصماً حصرياً يصل إلى 15% على خدمات "ستديو زاوية" التصويرية، بالإضافة إلى ورشات عمل تدريبية متخصصة في أساسيات ومهارات التصوير، تُقام من وقت لآخر بمشاركة عدد من أشهر المُصورين والمحترفين، وهي فرصة مميزة تُتيح لعملائنا تطوير مهاراتهم والتعرف على أحدث الاتجاهات في عالم التصوير والإنتاج البصري.

نقلة نوعية في صناعة المحتوى الإعلامي

من جانبه، عبّر مؤسس وشريك ستوديوهات زاوية عبدالعزيز السريع عن سعادته بهذه الشراكة وأهمية التعاون مع بنك بوبيان كمؤسسة رائدة في مجال الابتكار الإعلامي، قائلاً "إن الشراكة مع بنك بوبيان تمثل خطوة كبيرة نحو تطوير صناعة المحتوى الإعلامي في الكويت، لانه من المعروف أن بنك بوبيان كان دائمًا سبّاقًا في تقديم محتوى يعتمد على الابتكار والتجديد، وهذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك بتقديم تجربة مميزة تساهم في إثراء الاتصال المؤسسي."

وأضاف أن أهم ما يميز هذه الشراكة أنها تمتد لتقديم خدمات مُضافة لعملاء بوبيان، من بينها خصومات على خدمات التصوير، والمساركة في ورش العمل التدريبية التي نسعى من خلالها إلى تمكين الأفراد من التعرف على أحدث أدوات وأُسس التصوير، للتعبير على أفكارهم وتقديم مشاريعهم بأسلوب احترافي.

وأوضح السريع أن هذه الشراكة تمثل نقطة البداية لمشاريع أكثر تقدماً وتطوراً في صناعة المحتوى، حيث سيتم العمل على بناء هوية مرئية قوية للبنك تسهم في تعزيز مكانته كشريك إعلامي حقيقي داعم للإبداع والمحتوى الهادف، وذلك ضمن استراتيجيته التي تهدف إلى توفير بيئة إعلامية مبتكرة.

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