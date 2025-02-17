قتيبه البسام: المؤتمر فرصة لتمكين الكوادر الطبية والاستثمار في مستقبل المنظومة الصحية في الكويت

أعلن بنك بوبيان عن رعايته للمؤتمر السنوي العشرين للجراحين والتاسع لرابطة الجراحة العامة الكويتية، أحد أهم المؤتمرات الطبية في الكويت والمنطقة، والذي أُقيم تحت رعاية وحضور معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وبالتعاون مع الجمعية الطبية الكويتية، حيث يجمع نخبة من الجراحين والمتخصصين من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث التطورات في مجال الجراحة العامة والتخصصية.

وتأتي رعاية بنك بوبيان لهذا المؤتمر تأكيدًا على التزامه بدعم القطاع الصحي في الكويت، من خلال توفير بيئة علمية تتيح للأطباء الكويتيين فرص التعلم والتطور المهني، ليُشكل منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الأبحاث والتقنيات الجراحية المتقدمة.

وفي هذا السياق، أعرب مساعد مدير عام إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبه البسام، عن اعتزاز البنك بهذه الرعاية، مشيرًا إلى أن دعم مثل هذه الفعاليات يتماشى مع استراتيجية بوبيان في المساهمة بتطوير القطاعات الحيوية التي تخلق قيمة حقيقية للمجتمع، وعلى رأسها القطاع الصحي في الكويت.

وأشار إلى أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من دوره في توفير منصة علمية تجمع نخبة من الأطباء والجراحين البارزين، وفرصة لتمكين الأطباء الكويتيين للالتقاء بخبراء عالميين والاستفادة من أحدث المستجدات في مجالاتهم التخصصية، وهو ما يُعد استثماراً في مستقبل المنظومة الصحية في الكويت، لهذا نحرص على أن يكون لبنك بوبيان دور فاعل في دعم مثل هذه الفعاليات لتعزيز الاستدامة المجتمعية والاستثمار في مستقبل المنظومة الصحية في الكويت وتنميتها.

دعم مستمر للقطاع الطبي

وأضاف " نسعى دائماً لأن يكون لنا مساهمة إيجابية في تمكين الكفاءات الوطنية الطبية ووصولها إلى أعلى المستويات العلمية والمهنية، مُشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها رابطة الجراحة العامة الكويتية في تنظيم هذا الحدث العلمي المهم."

واختتم البسام "نحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على القطاع الطبي في الكويت، وسنواصل دعمنا لمثل هذه المبادرات التي تتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق تأثير مستدام في مختلف القطاعات الحيوية."

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