بدر المطوع: رعاية بوبيان ركيزة أساسية في تطوير مواهبنا الرياضية الشابة في الأكاديمية

ضمن التزامه المستمر بالاستثمار وتنمية قطاعي الشباب والرياضة، أعلن بنك بوبيان عن تجديد رعايته لأكاديمية "سفنتين فور" المتخصصة في تدريب الناشئين من عمر 5 حتى 16 عاماً في كرة القدم، بهدف المساهمة في تطوير المواهب والمهارات الرياضية لديهم، بما يعزز من مستوى رياضة كرة القدم في الكويت ويدعم مستقبل الرياضيين الواعدين.

وتم توقيع تجديد الرعاية بحضور كلاً من المدير التنفيذي في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان وليد الصقعبي ومؤسس أكاديمية سفنتين فور ولاعب منتخب الكويت السابق بدر المطوع، إلى جانب عدداً من مسؤولي البنك والأكاديمية.

وبهذه المناسبة، قال الصقعبي "يؤمن بنك بوبيان بأهمية دعم قطاع الشباب والرياضة باعتبارهما من الركائز الأساسية للتنمية المجتمعية والاستدامة، لهذا نواصل رعايتنا لأكاديمية سفنتين فور لكرة القدم، التي أثبتت نجاحها في تطوير اللاعبين الناشئين وتأهيلهم للاحتراف في الأندية الكويتية، كما نحرص من خلال هذه الشراكة على تعزيز البيئة الرياضية المناسبة لنمو المواهب وتوفير الفرص اللازمة لهم لتحقيق طموحاتهم في عالم كرة القدم."

وأضاف أن استمرار رعاية البنك للأكاديمية يعكس التزامه بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية ودوره في تعزيز البنية التحتية وتوفير منصات حقيقية لدعم المواهب الشابة، مشيرًا إلى أن الأكاديمية نجحت في تخريج عدد من اللاعبين الناشئين والمحترفين الذين التحقوا بأندية كويتية كبرى، مما يُرسخ من مكانتها كمؤسسة رياضية مؤثرة تسهم في مستقبل الرياضة الكويتية.

** استثمار في مستقبل الرياضة الكويتية

وأوضح أن تواجدنا ورعايتنا للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى البلاد إنما نسعى من خلاله دائمًا إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام، وهذا ما يتضح من خلال دعم المبادرات التي توفر للشباب بيئة تنافسية تساعدهم على التطور واكتساب الخبرات اللازمة، منوهاً "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من رحلة نجاح أكاديمية سفنتين فور، التي لا تقتصر فقط على تعليم المهارات الفنية كرة القدم، بل تعمل على تعزيز القيم الرياضية والانضباط وروح الفريق لدى اللاعبين الناشئين، وسوف نواصل دعمنا لهذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل رياضي قادر على تمثيل الكويت في المحافل المحلية والدولية."

واختتم الصقعبي مؤكدًا أن بنك بوبيان سيواصل جهوده في دعم ورعاية المواهب الكويتية ونشر الممارسات الرياضية والصحية بما يُسهم في مستقبل أفضل لهم، متطلعين إلى المزيد من النجاحات والإنجازات التي تُحققها الأكاديمية في السنوات المقبلة.

من جانبه تقدم بدر المطوع بالشكر لبنك بوبيان على استمرار رعايته ودعمه المتواصل للأكاديمية منذ التأسيس في 2018، مما أسهم وبصورة أساسية في تمكين وإلحاق نحو 200 لاعباً ناشئاً من المنضمين للأكاديمية إلى بعض الأندية الكويتية بصورة احترافية، وهذا ما نعتبره شراكة حقيقية شكلت بيئة تدريبية متكاملة ورسخت آفاقًا واسعة للنمو الرياضي والبدني للاعبين.

وأوضح أن أكاديمية سفنتين فور سوف تستمر في إيصال رسالتها ودورها في تنمية وتطوير مهارات اللاعبين الناشئين، و إرساء قيم الانضباط والطموح والإبداع في عالم كرة القدم، مؤكداً أن دعم بنك بوبيان يمنحنا الحافز للمضي قدمًا وتحقيق المزيد من النجاحات، مما يرسخ مكانة الأكاديمية كمنصة رياضية رائدة في الكويت ويُسهم في بناء مستقبل مشرق لرياضة كرة القدم، ويخلق فرصاً جديدة لإعداد جيل رياضي واعد قادر على المنافسة على المستويين المحلي والدولي.

-انتهى-

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