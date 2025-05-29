عبدالله النصف: التعاون يهدف إلى تعزيز استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة الرقمية للبنك

رفع جاهزية موظفينا وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام تقنيات Microsoft AI

عبدالعزيز الوزان: "مساعد" الرقمي أصبح منصة تفاعلية متقدمة مع العملاء على مستوى القطاع المصرفي الكويتي

تشارلز نحاس: التعاون مع بنك بوبيان يُركز على بناء منصة متطورة تعتمد على حلول مايكروسوفت المبتكرة

أعلن بنك بوبيان عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة مايكروسوفت تهدف إلى تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة الرقمية للبنك، بما يُسهم في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الابتكار، وتحقيق تجربة مصرفية أكثر ذكاءً وسرعة وخصوصية، ضمن بيئة آمنة، بما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي والمعايير العالمية.

تم الإعلان عن مذكرة التفاهم خلال اجتماع حضره عدد من قيادي بنك بوبيان، يتقدمهم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل الماجد، و الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري، و رئيس مجموعة البيانات عبدالله النصف، و الرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري، و نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المصرفية الخاصة والشخصية عبدالله المجحم، إلى جانب المدير العام الإقليمي بمايكروسوفت لدول الشرق الأوسط تشارلز نحاس وعدد من مسؤولي الشركة.

وبموجب هذه المذكرة، ستعمل مايكروسوفت على عدة مشاريع لتزويد بنك بوبيان بحلول تقنية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، تشمل تشغيل النماذج التجريبية في بيئات مؤمنة بخاصية الحوكمة لضمان حماية سرية البيانات والمعلومات.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز منظومة الحماية المصرفية والأمن السيبراني باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسريع مسيرة التحول المبني على الذكاء الاصطناعي للبنك عبر تعاون استراتيجي مع أحد أكبر مزودي التكنولوجيا في العالم، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات موظفي البنك الرقمية وتمكينهم من استخدام تقنيات Microsoft AI بشكل فعّال وآمن.

ويُرسّخ هذا التعاون مكانة بنك بوبيان كأحد أبرز رواد التحول الرقمي في القطاع المصرفي الكويتي، حيث يعزز قدرته على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة و ذكية، ليُثبت بنك بوبيان مجدداً أنه لا يكتفي بالمواكبة، بل يتقدم بخطى واثقة نحو الريادة، واضعاً الابتكار في صميم استراتيجية أعماله، ومؤمناً بأن التميز في العصر الرقمي يبدأ من ثقافة عمل مرنة ورقمية ومواكبة للمستقبل.

خطوة نوعية في مسيرة التحول الذكي

وفي تعليقه على المذكرة، قال رئيس مجموعة البيانات في بنك بوبيان عبدالله النصف "نُعلن اليوم عن خطوة جديدة في مسيرتنا نحوالتحول الذكي ، لنؤكد من خلالها أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية فقط، بل بات محركاً استراتيجياً لإعادة تصميم منظومة عمل بالكامل، هذا التحول يستند إلى التحليل اللحظي وصنع قرارات ذكية، وتحقيق تفاعل استثنائي مع توقعات العملاء، مما يعزز من موقع البنك التنافسي وريادته محلياً وإقليمياً".

وأضاف إن التعاون مع مايكروسوفت لا يُعد تحركاً منفصلاً، لكن امتداداً لمسيرة متواصلة من العمل على تحويل الذكاء الاصطناعي من فكرة إلى واقع عملي في نموذج العمل لدى بوبيان، عملنا على تطويرها خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار رؤية البنك لتطوير بنية تحتية تقنية متقدمة، وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في عملياته المصرفية، مما يعكس نضج بيئة العمل الرقمية في البنك، والتي ترتكز على بنية قوية من البيانات، ومهارات بشرية متخصصة، ومنصات تقنية حديثة، ما يعزز النهج أمام تطوير نماذج ذكية قادرة على تقديم قيمة مُضافة للعملاء.

وأوضح أن كافة العمليات التقنية الجديدة التي يجريها البنك تتم ضمن بيئة تجريبية آمنة خاضعة لحوكمة دقيقة، من خلال خوادم محلية مجهزة بأحدث تقنيات التشفير والمعايير المعتمدة في حماية البيانات، بما يضمن أقصى درجات الخصوصية لبيانات العملاء والحفاظ التام على سريتها ويعكس التزام البنك بالشفافية والمسؤولية التقنية.

"مساعد" الرقمي .. نهج استباقي عزز الريادة

من ناحيته، قال المدير التنفيذي في مجموعة المنتجات الرقمية عبدالعزيز الوزان أن رحلة بنك بوبيان مع الذكاء الاصطناعي بدأت منذ عام 2018، بإطلاق المساعد الرقمي (مساعد)، كأول مساعد رقمي ذكي في تطبيق مصرفي كويتي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الحين، أصبح "مساعد" جزءاً أساسياً من تجربة العملاء اليومية، حيث تم تصميمه ليكون أكثر من مجرد أداة رد على الاستفسارات، بل منصة تفاعلية متكاملة تقدم حلولاً ذكية وفورية.

وأضاف "استثمرنا في تطوير مساعد خلال السنوات الماضية من حيث سرعة الاستجابة وتنوع المهام ودقة التفاعل، مع ضمان أعلى مستويات الأمان، بما يعزز تجربة المستخدم، ويُلبي تطلعات عملائنا الباحثين عن خدمات مصرفية سهلة وسريعة."

ولفت الوزان إلى أن التعاون الحالي مع مايكروسوفت يمثل أيضاً نقطة تحوّل مهمة في مسيرة "مساعد"، حيث سيُسهم في دمجه بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، على جميع قنوات التواصل، بما في ذلك التطبيق، والموقع الإلكتروني، والفروع الذكية، مما يمنحه قدرة أكبر على فهم سياق المستخدم والتفاعل معه بطريقة أكثر تخصيصًا.

أول نموذج باللهجة الكويتية

كجزء من الريادة النوعية في هذا النهج، أعلن البنك مؤخراً عن ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي محلي قادر على فهم وتحليل اللهجة الكويتية بدقة عالية، واستخدامه لتحويل المكالمات الصوتية المسجلة في مركز الاتصال إلى نصوص مكتوبة قابلة للتحليل الذكي، ومن ثم إعادة تحديد احتياجات العملاء بشكل دقيق من خلال تحليل المشاعر، مما يمثل طفرة نوعية في فهم تجارب العملاء والتفاعل معهم بشكل سريع وفعال.

في هذا السياق، أوضح النصف أن بوبيان يُعد أول مؤسسة مصرفية على مستوى الكويت تطور هذا النوع من الحلول الذكية، ضمن توجه نحو تأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة تستند إلى البيانات والتحليلات العميقة وتحويلها إلى رؤى دقيقة ومؤشرات قابلة للتنفيذ، موضحاً أن هذه العمليات تتم عبر خوادم محلية مجهزة بأحدث تقنيات التشفير والمعايير المعتمدة في حماية البيانات، بما يضمن أقصى درجات الخصوصية لبيانات العملاء والحفاظ التام على سريتها.

استثمار مؤسسي في القدرات البشرية

ضمن رؤيته الشاملة للتحول الرقمي المستدام، يولي بنك بوبيان أهمية للاستثمار في العنصر البشري، إدراكًا منه أن التكنولوجيا وحدها لا تصنع الفرق وحدها، بل الأشخاص القادرون على توظيفها وتطويرها.

وأضاف "التحول الذكي لا يبدأ بالتطبيقات، لكن بالاستثمار في فكر الكوادر البشرية وتطويرها باستمرار. من هنا، كان الاستثمار في كوادرنا وتدريبها على أدوات الذكاء الاصطناعي كخطوة استباقية في مسيرة بوبيان نحو الريادة".

وأكد النصف أن التعاون مع مايكروسوفت سيُسهم في رفع جاهزية موظفي بوبيان وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام تقنيات Microsoft AI وتطبيقها، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وورش عمل تطبيقية، تهدف إلى تمكينهم من فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في سيناريوهات حقيقية ونماذج تعلم آلي متقدمة، وتفعيلها ضمن بيئة تشغيلية تشمل مختلف قطاعات البنك، مشيراً إلى أن بناء هذه القدرات يعزز من ثقافة الابتكار داخل البنك ويدعم تحقيق تحول مستدام على المدى الطويل.

وأشار إلى أن بوبيان كان سباقاً منذ سنوات في الاستثمار الحقيقي في بناء قدراته الداخلية، من خلال تأسيس أول فريق متكامل متخصص في إدارة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ليكون بذلك أول بنك إسلامي في الكويت يتبنى هذا التوجه بشكل مؤسسي ومدروس.

واستكمل "كان هدفنا هو تكوين بنية بشرية قادرة على التفاعل والابتكار، لا يقتصر دورهم على التشغيل أو التنفيذ، بل المشاركة الفعلية في تصميم النماذج الذكية وتطويرها داخلياً، مما يمنحنا أفضلية تنافسية حقيقية لتقديم حلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لاحتياجات عملائه وسوق العمل المحلي

واختتم النصف مؤكداً التزام بنك بوبيان المتواصل بالاستثمار في التقنيات المتطورة وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف تطوير حلول ذكية ومبتكرة تُسهم في إثراء تجربة العميل وتعزيز كفاءة العمليات. وينطلق هذا التوجه من قناعة راسخة بأن الابتكار ليس خياراً، بل بات ركيزة أساسية تدعم مكانته كمؤسسة مصرفية سباقة تتبنى توجهات المستقبل وتضع الابتكار في قلب كل قرار.

تمكين الابتكار المسؤول

من جانبه، قال تشارلز نحاس، المدير العام الإقليمي بمايكروسوفت لدول الشرق الأوسط "نحن فخورون بالتعاون مع بنك بوبيان ودعم مسيرته الطموحة نحو التحول الرقمي وإعادة ابتكار التجربة المصرفية في الكويت. تعكس هذه الاتفاقية التزام مايكروسوفت بدعم بيئة الأعمال في الكويت من خلال تمكين التحول الرقمي المسؤول في القطاعات عالية التنظيم، عبر تقديم حلول تكنولوجية متقدمة ضمن بيئة آمنة ومتوافقة مع أعلى معايير الخصوصية والامتثال في الدولة." وأضاف "نسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين بنك بوبيان من تكريس قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه، وتمكين كوادره البشرية من المهارات الرقمية، وترسيخ مكانة بنك بوبيان كمؤسسة مصرفية سبّاقة في تبني أحدث التقنيات."

كوادر

كادر 1

تحسين تجربة العملاء عبر الذكاء التوليدي

أحد الأهداف المحورية للتعاون هو تحسين تجربة العملاء بشكل جذري، عبر تقديم خدمات أكثر تخصيصًا، وأسرع استجابة، وأكثر قدرة على فهم وتوقّع احتياجات كل عميل، حيث يعمل بوبيان على تقديم تجربة مصرفية تتحدث بلغة العميل، تفهم سلوكه، وتُقدّم له ما يحتاجه قبل أن يطلبه، وهي نقلة يحققها بوبيان اليوم من خلال دمج الذكاء التوليدي في كافة نقاط تواصلنا مع العملاء.

كادر 2

التزام بالامتثال والحوكمة الرقمية

كل خطوة في رحلة تطوير هذه الخدمات الذكية تأخذ بعين الاعتبار التعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، إلى جانب الالتزام بالمعايير العالمية في حوكمة البيانات، لضمان توافق الابتكار مع الأطر القانونية والتنظيمية، والعمل على تطوير تقنيات متقدمة دون المساس بثوابت الحوكمة والامتثال، وهي معادلة دقيقة لها أهمية قصوى في بوبيان.

كادر 3

أمان سيبراني مدمج بالتكنولوجيا

التعاون مع مايكروسوفت يتيح للبنك تعزيز بنيته التحتية للأمن السيبراني من خلال حلول ذكاء اصطناعي قادرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها لحظيًا، ما يرفع من درجة أمان الخدمات المصرفية ويحمي العملاء من التهديدات المستجدة.

-انتهى-

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