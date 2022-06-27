في خطوة تقدم جديدة لاستراتيجية مجموعة الموارد البشرية والتطوير

السيد/ علي الزنكوي والسيدة هالة الشربيني وأعضاء من فريق بنك برقان أثناء فعالية الإطلاق

فريق بنك برقان أثناء فعالية الإطلاق

الكويت: أطلق بنك برقان مؤخرًا مختبر برقان للابتكار، في مبادرة جديدة تركز على رعاية الكفاءات وتعزيز الابتكار وسط تسارع التحول الرقمي للبنك. ويهدف مختبر الابتكار إلى تحفيز موظفي البنك على التفكير في حلول إبداعية للتحديات التي يواجهونها، وتعزيز خدمات البنك ومنتجاته وأطره التشغيلية.

مختبر برقان للابتكار هو مشروع تطوير يتماشى مع برامج البنك لتدريب موظفيه وتطوير مهاراتهم. ويؤكد المختبر التزام برقان بالاستراتيجية البيئية والاجتماعية والحوكمة وخطط التحول الرقمي الخاصة به. كما يعكس المشروع القيم الأساسية للثقافة المؤسسية للبنك المتمثلة في الابتكار والتميز والتقدم المستمر وتمكين الكفاءات، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاستدامة والريادة.

تم إطلاق المختبر على مرحلتين تمثلت الأولى في تدشين المساحة الخاصة بالمختبر المتميزة بتصميم حديث والمجهزة بكل ما يلزم لتعزيز إبداع الموظفين وقدراتهم على الابتكار. وتضمنت المرحلة الثانية إطلاق المنصة

الرقمية للمختبر على بوابة التعلم وتنمية الكفاءات التابعة للبنك. وتتيح هذه المنصة لجميع الموظفين تقديم أفكارهم وحلولهم المبتكرة بسهولة وبشكل مباشر ومناقشة أحدث التوجهات في القطاع المصرفي.

وشهدت فعالية الافتتاح مشاركة الإدارة العليا للبنك، مع كلمة افتتاحية ألقتها السيدة غادة القاضي، رئيس قسم التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان، والتي تناولت أهداف المشروع ورؤيته الاستراتيجية. كما تمت استضافة السيد علي الزنكوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق "يهال"، الذي شارك قصة نجاحه وتجربته الخاصة في ريادة الأعمال والابتكار من خلال مناقشة التحديات التي واجهها هو وفريقه والحلول المبتكرة التي توصلوا إليها.

وعلقت السيدة هالة الشربيني، رئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان، قائلة "هذا المختبر هو أحد أكثر مشاريع البنك تأثيرا لأنه يدعم قدرات موظفينا ومواهبهم ويشجعهم على مشاركة أفكارهم الإبداعية استجابة لتطلعات وأهداف برقان الاستراتيجية. يستثمر برقان بشكل استراتيجي في تطوير رأس ماله البشري من خلال توفير البنية التحتية والبيئة التشغيلية اللازمة التي تساعد في تحويل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق".

وأضافت "يبني هذا المشروع على المعرفة الواسعة والإلمام الكبير الذي يتمتع به موظفو برقان بالمجال المصرفي. وباعتبارهم أحد أهم ركائز البنك والمحرك الرئيسي لنجاحه، فهُم الأكثر قدرة على تعزيز الابتكار والتطوير من الداخل. ويدعم المختبر أيضا أحد أهم مكونات ثقافتنا المؤسسية المتمثل في تعزيز علاقة الموظفين مع البنك وولائهم له وتحسين العمل الجماعي والتعاون. كما تحرص إدارة الموارد البشرية على دعم احتياجات البنية التحتية للمنصة الرقمية للمختبر لضمان تجربة سلسة للمستخدمين تشجع الابتكار. ونحن نتطلع إلى مشاركة كثيفة من موظفينا ودفع مسار التطور في برقان من خلال مبادراتهم".

من جانبه قال السيد الزنكوي خلال الافتتاح "أشكر بنك برقان على دعم المواهب والتأكيد على أهمية الابتكار في عالم يتسارع فيه التطور الرقمي. وأود أن أثني على مساهمة البنك في تعزيز المبادرة والابتكار من خلال هذا المشروع المميز."

وأضاف الزنكوي "تكمن أهمية المختبر في الدور الذي يلعبه في صقل المهارات وتوفير بيئة جذابة تشجع على الابتكار من خلال ورش العمل والمحاضرات التي تركز على التفكير الإبداعي وتوليد الحلول المبتكرة بناءً على الدراسات العملية والتحليل العميق للتحديات".

يؤكد بنك برقان من خلال هذا المشروع التزامه بتمكين موظفيه ودفع عجلة الابتكار لدعم رؤيته للنمو المستدام والتطوير الهادف. ويجدر بالذكر أنه سوف تتم دراسة الأفكار المبتكرة التي سيتم تقديمها على المنصة الرقمية من قبل لجنة متخصصة وتقديم الدعم اللازم لتنفيذها.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في عام 1977، ركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتلّ بنك برقان مركزاً رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.