أبوظبي: أعلن بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن إطلاق منصته المصرفية للشركات المرتقبة، والتي توفر لجميع أنواع الأعمال القدرة على فتح حساب مصرفي رقمي بالكامل من خلال تطبيق الهاتف المحمول Mbank UAE باتّباع 6 خطوات بسيطة، في أقل من 10 دقائق، بدون حد أدنى للرصيد، وبدون أي رسوم شهرية؛ بواسطة أحدث العمليات والحلول المصرفية الرقمية المتحدثة تقنيًا.

ويأتي إطلاق هذه المنصة المصرفية للشركات بعد فترة وجيزة تقل عن أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم بين بنك المارية المحلي وصندوق خليفة، فيواصل بنك المارية الوفاء بوعده بدعم رواد الأعمال المواطنين والمقيمين من خلال تقديم تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والتي يدعمها صندوق خليفة من خلال خطة ضمان تمويل. كما سيوفر مجموعة من المزايا الحصرية عند فتح حساب، ومن ضمنها: السماح بالحد الأدنى من الرصيد عند فتح الحساب، وإتاحة الوصول إلى السوق، وتعيين مدير علاقة مخصص، والاستفادة من خدمات وحلول بنكية مبتكرة.

وسواء كانت ملكية فردية أو شراكة أو شركة قائمة، يمكن لأصحاب الأعمال الآن فتح حساب مصرفي للشركات بسهولة عبر منصة البنك المتخصصة والاستمتاع بمجموعة واسعة من المنتجات المصرفية للشركات، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وحسابات التوفير والحسابات الجارية، ونظام حماية الأجور، والسحوبات على المكشوف، والقروض، والتمويل التجاري، من بين أشياء أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المجموعة ميزات متقدمة مثل متابعة الحساب في الوقت الفعلي، والتنبيهات القابلة للتخصيص، وأدوات الدفع الآلي والفواتير، مما يمكّن الشركات من تبسيط عملياتها المالية وتحسين تدفقها النقدي.

ويمكن لعملاء الشركات الآن فتح حساب مصرفي للشركات مجانًا، دون أي متطلبات حد أدنى للرصيد، وفي أقل من 48 ساعة. ويُعد هذا تحسينًا كبيرًا للعملاء الذين واجهوا صعوبات في السابق عند محاولة فتح حسابات جديدة. وبفضل خدمة الاتصال الرقمي المباشر المتقدمة لدى بنك المارية المحلي، يمكن لأصحاب الأعمال أيضًا التواصل مع وكلاء خدمة عملاء بنك المارية المحلي عبر مكالمات الفيديو المباشرة والآمنة، مما يلغي الحاجة إلى تقديم الوثائق الورقية أو زيارة الفرع شخصيًا.

وقالت معالي علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: "يلتزم صندوق خليفة بدوره بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واستكشاف طرق ابتكارية جديدة تركز على تمكين قدراتهم الرقمية، ومن شأن شراكتنا مع بنك المارية المحلي أن تعزز جهودنا في رقمنة الأعمال في الإمارات، إذ سيوفر البنك منصة أعمال بنكية مخصصة للشركات من جميع الأحجام في دولة الإمارات مزودة بخدمات رقمية تمكنهم من إدارة شؤونهم المالية وعملياتهم المصرفية بيسر وفعالية وتحقق لهم الاستفادة المثلى بأقل التكاليف الممكنة، وهو أمر بالغ الأهمية في عالم العالم اليوم. نتطلع من خلال شراكتنا مع بنك المارية المحلي إلى مواصلة دعم رواد الأعمال في الإمارات، وتزويدهم بحلول بنكية حديثة وفعالة".

وتعليقًا على إطلاق هذا المنتج الجديد، قال السيّد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: "مهمتنا، كجزء من مبادرتنا المجتمعية، هي تمكين أصحاب الأعمال التجارية من خلال تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة وأمان في بيئة اليوم السريعة. ونحن ندرك التحديات التي تواجهها هذه الشركات، وبناءً على ذلك، قمنا بتصميم منصة الخدمات المصرفية للشركات الخاصة بنا لنقدم طرقًا جديدة يمكن من خلالها تحديث وتسهيل وتحسين عمليات الأعمال لنشجّع النمو".

منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من بنك المارية المحلي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام ولديها تدابير أمنية متقدمة مثل ميزة المصادقة متعددة العوامل ومراقبة الاحتيال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر للشركات راحة البال بينما تركّز على تنمية عملياتها.

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حول بنك المارية المحلي

تأسس بنك المارية المحلي في عام 2021، وهو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم تجربة عملاء رقمية فريدة من نوعها بكامل خدمات المصرفية الشخصية والتجارية على حد سواء من خلال منتجات عصرية ومبتكرة وخدمات شاملة بنموذج تشغيل مبسط. كما يتطلع البنك بأن يصبح رائداً في تحفيز النشاط المصرفي المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان الوصول الرقمي وقابلية التوسع والمرونة والأداء العالي والامتثال التي تعمل بانسجام في أي وقت وأي مكان.