تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي

وتشجيعاً لعملائه على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية

انطلاقاً من استراتيجية بنك الكويت الوطني – مصر وسعيه المستمر نحو تطوير المنتجات والخدمات المقدمة لعملائه خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الإلكترونية وتعظيم القيمة التي يحصل عليها العملاء عند استخدامها، بما يحفزهم على زيادة الاستخدام

بشكل كبير وعلى نطاق أوسع كبديل لوسائل الدفع التقليدية، قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة إمارات مصر للمنتجات البترولية لإطلاق بطاقة NBK-Emarat Misr Titanium MasterCard الائتمانية والتي تتيح لحاملي البطاقة التمتع بالعديد من الخصائص والمميزات الحصرية.

وبرعاية السيد الأستاذ / ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر وبحضور السيد الأستاذ / عمرو الألفي – رئيس قطاعات الأعمال بالبنك، قام بتوقيع البروتوكول من جانب البنك السيد الأستاذ / أحمد يوسف – رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي، ومن جانب شركة إمارات مصر للمنتجات البترولية السيد الأستاذ / محمد جمعة بن شرف – المدير العام للشركة.

- وبهذه المناسبة قال السيد ياسر الطيب، "إن هذا البروتوكول الذي تم بين البنك وإمارات مصر والذي يمتد إلى 6 سنوات إنما يعكس مدى حرص البنك على تقديم الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح العملاء وتعظيم دور التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية، وذلك سعياً منا لزيادة قاعدة عملائنا من ناحية وتشجيعهم وتحفيزهم من ناحية أخري على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بما يدعم الشمول المالي كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومن ثم إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود".

- من جانبه قال السيد عمرو الألفي، أن هذا الاتفاق بين البنك وإمارات مصر والذي يعد الاتفاق الأول من نوعه في مصر بين بنك ومحطات تزويد السيارات بالوقود، إنما يمثل حلقة جديدة في سلسلة خدماتنا المتطورة التي نسعى جاهدين لتقديمها لعملائنا بما يزيد من رضائهم وارتباطهم بالبنك والاعتماد بشكل كامل على بطاقاتنا البنكية في جميع عمليات الشراء والتسوق، وبذلك

يكون NBK من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم مثل تلك الخدمة المبتكرة الجديدة لعملائه.

- وقال السيد أحمد يوسف، أن إطلاق بطاقة NBK-Emarat Misr Titanium MasterCard الائتمانية يأتي في إطار جهود بنك الكويت الوطني – مصر المستمرة في سبيل إثراء منتجات التجزئة المصرفية وتقديم منتجات وخدمات جديدة لجذب المزيد من العملاء من مختلف الشرائح، إذ تتيح البطاقة الائتمانية الجديدة لحامليها التمتع بالعديد من الخصائص والمميزات الحصرية، منها على سبيل المثال "كاش باك" شهريًا بنسبة 10% على مشتريات الوقود والتسوق بجميع محطات إمارات مصر على مستوى الجمهورية، والذي يتم إضافته تلقائيًا إلى البطاقة في الشهر التالي، فضلاً عما تتمتع به البطاقة من جميع خصائص ومميزات بطاقات البنك الائتمانية من ماستر كارد ، فضلاً عن نظام التقسيط الذي تتيحه تلك البطاقة والذى يسمح بتحويل المشتريات ومعاملات السحب النقدي إلى إقساط شهرية متساوية، وبأسعار فائدة تنافسية ... وغير ذلك من المميزات.

- من جانبه قال السيد محمد جمعة بن شرف: انطلاقًا من إيماننا العميق بأهمية تنمية الشراكات الاستراتيجية لتطوير الأعمال ودورها المحوري في تعظيم العوائد لمختلف الشرائح المستفيدة لذا فإن هذه الخطوة للتعاون المشترك مع NBK تؤكد على ريادة شركة إمارات مصر في تقديم الحلول الرقمية الحديثة في مجال التسوق المريح، حيث أننا أولى شركات تسويق المنتجات البترولية في السوق المصري التي أتاحت خدمة السداد عن طريق البطاقات البنكية الإلكترونية في جميع محطات الخدمة والتموين للشركة منذ عام 2007، وقد قامت الشركة برفع كفاءتها الفنية من خلال البنية التحتية التكنولوجية ووضعت عملاءها الكرام دوماً على رأس أولوياتها إذ تقدم لهم الآن من خلال هذه الشراكة العديد من المميزات، مثل تقديم خصم 10% على مشتريات خدمة بيكريا Bakeria المتخصصة في توفير مجموعة واسعة من الأغذية والساندويتشات الطازجة حسب الطلب، وعلى جميع المشروبات الساخنة والباردة المعدة بمنطقة الوجبات السريعة في جميع محطات الخدمة، وتقديم خصم 5% على مشتريات زيوت باور سنث Power Synth ذات الجودة الفائقة، وذلك بجانب التيسير في أداء الخدمات وإنجازها بالسرعة المطلوبة.

#بياناتشركات

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نبذة عن البنك:

يذكر أن بنك الكويت الوطني - مصر لديه الآن شبكة من الفروع تبلغ 53 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، البحر الأحمر، بورسعيد، الصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما يعد أحد البنوك التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب المنتجات التقليدية من خلال فروع المعاملات الإسلامية، ويمتلك البنك شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الرقمية والإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فريدة وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك في كل معاملة.

- وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية: موديز(A1) وستاندرد آند بورز (A) وفيتش (A+) والتي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في مصر، ولبنان، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.

نبذة عن إمارات مصر:

تم تأسيس شركة "إمارات مصر للمنتجات البترولية" لتنفيذ اتفاقية التعاون الدولي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة في مجال تسويق المنتجات البترولية من خلال توفير محطات خدمة وتموين مصممة وفقاً لأحدث التقنيات لتعزيز فاعلية الأداء وإضفاء مظهر جمالي وتوفير كافة وحدات خدمة وصيانة السيارات والخدمات المصاحبة ومتاجر للتسوق المريح ومطاعم للوجبات السريعة ذات السمعة العالمية. ومنذ ولادة شركة "إمارات مصر" التي تقوم من ضمن العديد من أنشطتها المختلفة بإنشاء شبكة من محطات الخدمة والتموين في مختلف أنحاء مصر، فقد وضعنا نصب أعيننا هدفنا أن تكون أفضل شركة توزيع بترولية في السوق المصري من حيث خدمة وتلبية رغبات عملائنا، ونوعية والتزام موظفينا، وحجم العوائد المالية لمؤسسينا، وأرسينا مهمتنا في إنتاج وتسويق منتجات بترولية وخدمات أخرى على أعلى مستويات الجودة، وكذلك تقديم أفضل قيمة لعملائنا بما يحقق الرضا التام لديهم، في نفس الوقت الذي نعزز فيه من مكانة مصر التجارية عالمياً مع الرغبة المتنامية لخدمة المجتمع.