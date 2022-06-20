أعلن بنك بوبيان حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي إسناد منصب رئيس مجموعة العمليات المصرفية إلى عبد العزيز فهد الدويله وذلك في إطار حرص الادارة التنفيذية على دعم الكوادر الوطنية وتمكينها من الوصول الى أعلى المناصب القيادية في البنك .

وسوف يتولى الدويله مهاما تختص بتنفيذ استراتيجية ومتابعة اداء مجموعة العمليات المصرفية لبنك بوبيان التي تشمل عدة إدارات مثل إدارة التمويل التجاري وإدارة عمليات الخزانة والتحويلات المصرفية وعمليات تمويل الشركات والعمليات المركزية وعمليات البطاقات ومراقبة الاحتيال للبطاقات بجانب إدارة فروع وعمليات الشركات والمصرفية الخاصة.

و يعتبر الدويله من كوادر بنك بوبيان التى انضمت إليه في مراحله الأولى ، بالإضافة الى امتلاكه خبرة عملية تزيد عن 18 عاماً في القطاع المصرفي والمالي وحصوله على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 2017 وقد ترأس لجنة العمليات لدى إتحاد مصارف الكويت خلال 2020-2021.

وخلال فترة خبرته العملية شارك عبدالعزيز الدويله في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، ومنها دورتين دراسيتين في القيادة والاستراتيجية مع كبرى الجامعات المعروفة مثل كلية هارفارد للأعمال والانضمام الى البرنامج الاستراتيجي لجامعة ديوك.

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