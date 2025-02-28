دبي– أعلن بنك الفجيرة الوطني عن دمج مزايا تطبيقه الرقمي "إن بي إف دايركت" مع منظومة الهوية الرقمية (UAE PASS)، الحل الموحد للهوية الوطنية والتوقيع الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في سبيل تقديم تجربة الوصول إلى خدمات البنك الرقمية بسهولة ووفق أعلى مستويات الراحة والأمان، ما يعزز التزام بنك الفجيرة الوطني بتبني حلول الابتكار والتحول الرقمي في الخدمات المصرفية التي تركز على المتعاملين.

ويمكن لمستخدمي تطبيق "إن بي إف دايركت" الآن بعد دمج الهوية الرقمية استخدام ميزة المصادقة الفورية، مما يتيح الوصول السريع والآمن إلى مجموعة كاملة من خدمات بنك الفجيرة الوطني المصرفية عبر الهاتف المحمول بعملية تسجيل دخول مبسطة. كما يمكن للمتعاملين الذين يفضلون طرق تسجيل الدخول الحالية الاستمرار في استخدامها.

وقال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: "نحرص في بنك الفجيرة الوطني باستمرار على تطوير حلولنا المصرفية لتوفير المزيد من الراحة والأمان وسهولة الوصول للعملاء، حيث يعد دمج الهوية الرقمية مع تطبيق "إن بي إف دايركت" خطوة رئيسية في هذه الرحلة، ما يضمن تجربة مصرفية سلسة وآمنة. كما تعزز لوحة التحكم المعاد تصميمها سهولة الاستخدام، مما يجعل الخدمات المصرفية اليومية أبسط وأكثر كفاءة."

وأجرى بنك الفجيرة الوطني إعادة تصميم شاملة للوحة التحكم في تطبيق "إن بي إف دايركت" لتقديم تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمستخدمين، بحيث يمكن للمتعاملين الآن الاطلاع على أرصدة حساباتهم المجمعة في مكان واحد، والوصول إلى آخر حركات الحسابات والمعاملات ومعرفة العروض الترويجية بسهولة أكبر، والتنقل بسرعة بين المنتجات والتطبيقات الأكثر استخداماً.

من جانبه، قال ماهيندرا ديلون، رئيس العمليات والتكنولوجيا في بنك الفجيرة الوطني: "نحن ملتزمون في بنك الفجيرة الوطني باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الأمان وتجربة المستخدم، حيث يمثل دمج الهوية الرقمية مع تطبيق "إن بي إف دايركت" خطوة هامة في رحلتنا نحو التحول الرقمي. ومن خلال تبسيط الوصول إلى خدماتنا المصرفية باستخدام حلول الهوية الرقمية المتقدمة، نحن نعزز التزامنا بالابتكار والأمن السيبراني والخدمات المصرفية الرقمية التي تركز على العميل."

وتؤكد هذه التطويرات التزام بنك الفجيرة الوطني بتقديم حلول رقمية مبتكرة تتماشى مع احتياجات المتعاملين المتنامية والمستمرة.

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