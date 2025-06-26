دبي - حصد بنك الفجيرة الوطني مجموعة من الجوائز في حفل توزيع جوائز إنجازات الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا 2025، وذلك تقديراً لدوره الرائد في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفاز البنك بثلاث جوائز مرموقة ضمن فئة المصارف والتمويل هي التميز في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومبادرة الاستدامة المتميزة، والأثر والمشاركة المجتمعية المتميزة. وتؤكد هذه الجوائز التزام البنك الراسخ بالخدمات المصرفية المسؤولة وتعزيز التنمية المستدامة. وحصل البنك أيضاً على وسام المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من غرفة تجارة دبي، مما يسلط الضوء على التزامه بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتسهم هذه الجوائز في تعزيز مكانة بنك الفجيرة الوطني كمؤسسة مالية تستند إلى أهداف واضحة، وتضع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة والمشاركة المجتمعية في صميم استراتيجيتها.ومُنح البنك الجوائز الثلاث ووسام المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تقديراً لدوره الريادي في تعزيز التغيير الإيجابي في المجتمعات التي يخدمها، وللإشادة بالتزامه المستمر بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويواصل البنك تأدية دورٍ قيادي وتقديم نموذج يُحتذى به في دمج معايير الاستدامة في عملياته الأساسية، بما فيها حلول التمويل الأخضر وبرامج التوعية المجتمعية المؤثرة.

ويُعد وسام المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة الذي تمنحه غرفة تجارة دبي إطاراً متكاملاً يهدف إلى مساعدة المؤسسات في تقييم تقدّم ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى اتساق آلية إعداد التقارير الخاصة بها. وهو يوفر آلية تقييم شاملة لأداء المؤسسة في مجموعة من الجوانب الرئيسية، مثل الأثر البيئي والمسؤولية الاجتماعية وممارسات الحوكمة. ويهدف الوسام إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتشجيع المؤسسات على اعتماد ممارسات مستدامة والإسهام في الارتقاء بجودة حياة المجتمع ككل..

وقد شارك بنك الفجيرة الوطني في مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستدامة والخدمات المصرفية المسؤولة، حيث تنسجم أجندته المتعلقة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة مع ركائز وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وهو يدعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني. ويسعى البنك من خلال هذه الجهود إلى تحقيق مستهدفات عام 2030 وطموحات تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويحرص بنك الفجيرة الوطني على توفير منتجات وخدمات مبتكرة وصديقة للبيئة، مثل القروض الشخصية الخضراء والقروض المخصصة للسيارات الصديقة للبيئة والاقتصادية من حيث استهلاك الوقود. كما يستثمر البنك في المبادرات الخضراء الرامية إلى الحد من أثره البيئي، بما في ذلك تركيب سخانات المياه وألواح الطاقة الشمسية في مختلف فروعه.

ويواصل بنك الفجيرة الوطني دفع عجلة الابتكار من أجل تعزيز منتجاته وخدماته، ويحافظ على التزامه بتوفير حلول تركز على القيمة وتضع العميل أولاً. وتؤكد الإنجازات والمبادرات الجديدة التزام البنك بتحسين تجربة العملاء وتعزيز التنمية المستدامة.

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، وهو بنك تجاري متكامل الخدمات و يتمتع بخبرة قوية في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، بالإضافة الى مجموعة متنامية من خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة تسمح له ببناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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