دبي، استضاف بنك الفجيرة الوطني الجلسة الأحدث ضمن سلسلة فعالياته المتميزة للتبادل المعرفي في المنطقة الحرة بمطار دبي، بحضور أكثر من 90 ضيفاً من مجتمع الأعمال من مختلف أنحاء دولة الإمارات. وعقدت تحت شعار "الاستفادة من الذكاء الاصطناعي"، وسلطت الضوء على الدور الهام للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو والابتكار والتميز التشغيلي.

وقدمت الفعالية تحليلات بالغة الأهمية حول كيفية حفاظ الشركات على ريادتها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياتها الأساسية والاستجابة للظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، لا سيما وسط تسارع وتيرة التحولات الرقمية والتغيرات الجيوسياسية.

وأكد عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، في كلمته خلال الفعالية أن البنك يعمل على استكشاف سُبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة وتحقيق التحول المنشود، مؤكداً على أهمية هذه المنتديات في إثراء الأفكار، وتعزيز أوجه التعاون، وتطوير حلول عملية.

واستهلّ هشام العياص، كبير المحللين الماليين في قناة الشرق بلومبرغ ، الفعالية بتقديم عرضٍ شاملٍ للمشهد الاقتصادي العالمي. وأظهرت التوقعات الحالية حالة من التوازن الدقيق بين التفاؤل المتحفظ والضبابية، حيث تؤثر معدلات التضخم المستمرة والاضطرابات التجارية العالقة سلباً على توقعات النمو.

فيما قدّم أرنولد غوتمان، الشريك التنفيذي الأول في جارتنر الخليج، تحليلاً معمّقاً حول دور الذكاء الاصطناعي الوكيل في إحداث تحول في استراتيجيات الدخول إلى السوق. واستكشفت الجلسة تجاوز الذكاء الاصطناعي الوكيل نماذج المبيعات التقليدية ليُشكل أنظمة ذكية قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بشكلٍ مستقل. فبدلاً من أن يحل محل القدرات البشرية، يصبح الذكاء الاصطناعي عامل تمكين قوي يعزز الإنتاجية ويحسن التخصيص، ويمنح ميزة تنافسية لمن يوظفه بفعالية. وقد أشار غوتمان إلى أن مفتاح النجاح المستقبلي يكمن في دمج الإبداع البشري والحكمة مع سرعة الذكاء الاصطناعي وقابليته للتوسع ضمن منهجية هجينة حقيقية.

وتأتي الفعالية في إطار سلسلة جلسات التبادل المعرفي المستمرة التي يُنظمها بنك الفجيرة الوطني، لتواصل توفير منصة فاعلة للتعلم والحوار حول القضايا الهامة التي تواجه الشركات في دولة الإمارات. وقد تناولت الجلسات السابقة مواضيع مهمة، مثل نماذج الأعمال المستدامة، إلى جانب تنفيذ معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإدارة الاستثمارات الفعالة.

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