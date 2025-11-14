المنامة، البحرين : أعلن بنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين SALAM ورمز التداول في سوق دبي المالي SALAM_BAH) عن تحقيق أرباح قياسية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، ما يُعد إنجازاً جديداً في مسيرته كأحد أبرز المجموعات المالية في المنطقة وأسرعها نموًا. حيث سجل البنك ارتفاعاً في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 37.5% على أساس سنوي ليصل إلى 154.3 مليون دولار أمريكي، ويُعزي ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للعمليات المصرفية الأساسية والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية. فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) 16.4% في سبتمبر 2025، مقارنةً بـ %15.2 في العام السابق، بينما ارتفعت قيمة العائد على السهم بنسبة 24.4% لتصل إلى 45.9 سنت أمريكي مقارنةً بـ 36.9 سنت أمريكي في سبتمبر 2024.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 14.8% ليصل إلى 21.51 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 18.73 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مدفوعاً بنمو بنسبة %9.9 في محفظة التمويل لتصل إلى 10.67 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 9.71 مليار دولار أمريكي في عام 2024، إضافةً إلى نمو بنسبة 33.8% في محفظة الدخل الثابت لتصل إلى 5.14 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.84 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.1% لتصل إلى 14.81 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بالنمو القوي في الحصة السوقية خلال العام. كما حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال عند 27.4% مما يعكس متانة البنك وقدرته على التوسع والنمو المستقبلي.

وبدعم من المبادرات التكنولوجية والأتمتة والتوسع في نطاق عمليات المجموعة، انخفض معدل التكلفة إلى الدخل إلى 44.9% في سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 49.9% في سبتمبر 2024، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.

تبرز هذه النتائج الاستثنائية قدرة المجموعة على ترجمة طموحاتها الاستراتيجية إلى أداء ملموس، حيث تواصل المجموعة استثماراتها في مجالات التكنولوجيا وكفاءة رأس المال وجودة الأصول والمرونة التشغيلية وتنويع الأنشطة عبر القطاعات المصرفية والتكافل وإدارة الأصول، بما يعكس استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى خلق قيمة مستدامة وتعزيز التوسع الإقليمي.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام، قائلاً: "يواصل البنك تعزيز مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة. تُجسد هذه النتائج ثمرة الانضباط والطموح معاً، إذ نواصل تحقيق أرباح قياسية مع تطوير نموذجنا التشغيلي للاستفادة من النمو في حجم أعمالنا. ومع توسّعنا الإقليمي وتنويع مصادر الدخل، نحرص للحفاظ على نهجِنا القائم على الحكمة، بما يضمن أن يكون نمو اليوم مصدرًا لتعزيز متانة المستقبل".

ومن جانبه، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام: "شهدت المجموعة خلال الفترة الماضية تحولًا هادفًا، انتقلت فيها من مؤسسة مصرفية نامية إلى مجموعة مالية متنوعة. تعكس نتائج الربع الثالث من عام 2025 مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيّف، حيث نواصل تسخير التكنولوجيا لابتكار تجارب مصرفية ذكية، إلى جانب الاستثمار في مجالات الابتكار والتطوير وإدارة الأصول والنمو الإقليمي. ومع استمرارنا في السعي لرفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعميق علاقاتنا مع الزبائن، أصبحت المجموعة في موقع قوي يتيح لنا الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة والتي تساهم في دفع عجلة النمو المستدام والمتنوع على المدى الطويل".

وتتوفر النسخة الكاملة من البيانات المالية، التي تمت مراجعتها من قبل المدقق الخارجي "كي بي ام جي" على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وسوق دبي المالي.

