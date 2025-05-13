الدوحة، قطر – يُعلن بنك الريان بكل فخر عن نجاحه في تجهيز وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية (EV) في مقره الرئيسي، مما يعزز موقعه الريادي كمؤسسة مصرفية رائدة في تبني الممارسات المسؤولة والمستدامة. ويُعد بنك الريان أول بنك في قطر يُوفّر محطات شحن للمركبات الكهربائية ضمن منشآته، في خطوة تهدف إلى توفير حلول صديقة للبيئة وجعلها أكثر سهولة وتوفرًا أمام الموظفين والعملاء على حد سواء، وتعكس هذه المبادرة التزام البنك المتواصل بتشجيع خيارات التنقل المستدام ودعم التحول نحو مستقبل أكثر اخضرارًا.

إلى ذلك، ومن خلال دمج بنية تحتية مخصصة لشحن المركبات الكهربائية داخل مقره، يُعزز بنك الريان استراتيجيته الأشمل في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، والتي تركز على خفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملموس وتعزيز السلوك البيئي الواعي. ويجسد هذا المشروع نهج البنك الاستباقي في دمج مفاهيم الاستدامة في عملياته اليومية، ومساهمته في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية لدولة قطر.

وفي تعليق له على إطلاق المشروع، صرّح السيد عمر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك الريان: "إن إطلاق محطات شحن المركبات الكهربائية في مقرنا الرئيسي يُعد تطورًا طبيعيًا لرؤية بنك الريان في مجال الاستدامة. فمن خلال تشجيع خيارات النقل الصديقة للبيئة وتوفيرها لموظفينا وعملائنا، فإننا نُسهم بفعالية في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الأهداف البيئية الأوسع لدولة قطر، فالاستدامة ليست طموحًا لدينا فحسب، بل هي جزء أصيل من ثقافتنا المؤسسية وتتوافق مع السبل التي نخدم بها مجتمعنا."

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام بنك الريان طويل الأمد بإحداث أثر بيئي إيجابي وإلهام تحوّل فعّال ومستدام داخل القطاع المصرفي.

-انتهى-

#بياناتشركات