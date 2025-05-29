الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلن بنك الرياض وماستركارد عن تعاون جديد يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ويشمل هذا التعاون إطلاق برنامج بطاقات ائتمانية يتيح للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حلولاً مالية تساعدها على النمو والازدهار.

وفي إطار هذا التعاون، سيقدم بنك الرياض برنامجاً ائتمانياً من ثلاث فئات يستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء المملكة، مما يمنحها خيارات أوسع ومرونة أكبر من خلال بطاقات مميزة، تشمل: بطاقة ماستركارد "نمو" للأعمال، وبطاقة ماستركارد "نمو" التنفيذية، وبطاقة ماستركارد "نمو العالمية".

وستوفر كل واحدة من هذه البطاقات ميزات بحدود ائتمانية مرنة، مما يساعد رواد الأعمال والمؤسسات على تعزيز قدرتهم في التحكم بمستقبل أعمالهم. كما تقدم هذه البطاقات حلولاً فورية تدعم الشركات في عمليات الشراء والتشغيل والبيع، وتُسهم في سد الفجوات التمويلية من خلال تسهيل الحصول على تسهيلات ائتمانية، مثل تمويل خطط التوسع التجاري.

ويمثل إطلاق البرنامج الائتماني المكون من ثلاث مستويات خطوة جديدة في جهود ماستركارد وبنك الرياض لدعم المؤسسات والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمختلف أحجامها وأنشطتها في عدد من القطاعات. ويأتي هذا البرنامج استجابة للاحتياجات المتنوعة والمتطورة لتلك المؤسسات في ظل اقتصاد عالمي سريع التغير.

وبهذه المناسبة، قال محمد أبو النجا، الرئيس الأول لقطاع مصرفية الشركات في بنك الرياض: "بصفتنا إحدى أكبر المؤسسات المالية في المملكة، نحن ملتزمون تماماً بأن نكون شريكاً موثوقاً في تقديم الحلول المالية للأفراد والشركات والجهات التي ندعمها."

وأضاف: "لقد ساهمنا على مدار سنوات طويلة في دعم نمو وتطور منظومة المنشآت والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة، واليوم نحن عازمون أكثر على تمكين هذه الشركات من تحقيق أهدافها وإمكاناتها. ويسعدنا التعاون مع ماستركارد لإطلاق هذا البرنامج الائتماني المبتكر من ثلاث فئات، والذي يمنح الشركات وصولاً سريعاً إلى التمويل اللازم لدعم مستقبل أعمالها".

ومن جانبه، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في ماستركارد: "في وقت يشهد فيه قطاع ريادة الأعمال في السعودية نمواً ملحوظاً، ندرك أن الشراكات الفعالة والابتكار هما عنصران أساسيان في تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من التقدم والازدهار".

وأضاف: "يأتي التعاون مع بنك الرياض لتحقيق هذا الهدف، حيث نسعى معاً لتوفير وصول أساسي لهذه المؤسسات إلى حلول التمويل والإقراض الحيوية والضرورية. ونتطلع إلى توسيع نطاق هذا البرنامج الفريد ليشمل المزيد من المنشآت في مختلف أنحاء المملكة، ومساعدتها في تحقيق أهدافها وطموحاتها".

وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، يسهم التعاون بين بنك الرياض وماستركارد في تعزيز البنية التحتية لقطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في السعودية، من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول المالية الحديثة التي تُمكّن الشركات في مختلف أنحاء المملكة من تحقيق نجاح مستدام على المدى البعيد.

ومن خلال تقديم حلول مبتكرة وسريعة الاستجابة لاحتياجات الشركات، يسعى بنك الرياض وماستركارد إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تحقيق إمكاناتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. ومع تطور احتياجات هذا القطاع في المملكة لتتجاوز الخدمات المصرفية والمدفوعات، سيسهم هذا التعاون في بناء منظومة متكاملة من الأدوات والحلول التي تلبي مختلف جوانب ومتطلبات هذه الشركات.

ستُسهم بطاقة ماستركارد "نمو" التنفيذية في تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تطوير أعمالها من خلال تسهيل إدارة التدفقات النقدية، وتحسين عمليات شراء المخزون، وتيسير سداد المدفوعات للموردين. كما ستدعم بشكل أساسي احتياجات السفر والترفيه لعملاء ومستهلكي هذه الشركات.

وتم إطلاق بطاقة ماستركارد "نمو" للأعمال بهدف تمكين رواد الأعمال من تطوير أعمالهم من خلال مزايا حصرية وخدمات مصممة خصيصاً لهم، مثل الوصول إلى سوق العروض الخاصة "Easy Savings Specials Marketplace" ومنصة الاشتراكات الإدارية المبتكرة. في حين توفر بطاقة ماستركارد "نمو" العالمية دعماً مباشراً للمستثمرين وقادة الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، عبر إرشادات مخصصة وأسعار تنافسية.

ووفقاً لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تحتضن المملكة العربية السعودية اليوم أكثر من 1.3 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة. وقد ساهمت الاستثمارات الحكومية القوية وارتفاع حجم الاستثمارات في رأس المال الجريء في زيادة عدد هذه المنشآت في مختلف أنحاء المملكة.

وفي ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبالتزامن مع تسارع التحول الرقمي وتغير تفضيلات المستهلكين، يأتي إطلاق البرنامج الائتماني من ثلاث فئات من ماستركارد وبنك الرياض في توقيت مثالي، حيث تزداد الحاجة للوصول إلى التمويل وتأسيس أنظمة مالية تُمكّن هذه الشركات من بناء سجل ائتماني يعزز نموها واستدامتها.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

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