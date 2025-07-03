أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أصدر بنك التنمية الأوراسي (EDB)، وهو مؤسسة تمويل إنمائية دولية تتخذ من ألماتي، كازاخستان مقراً رئيساً لها، سندات للاكتتاب الخاص مقوّمة بالدرهم الإماراتي في سوق رأس المال المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تولى بنك أبوظبي الأول (FAB)، وهو أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ترتيب هذا الإصدار الرائد الذي تبلغ قيمته نحو 200 مليون درهم إماراتي (أو ما يعادل 54 مليون دولار أمريكي)، بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال تمويل البرامج التنموية.

يتماشى إصدار هذه السندات مع الهدف الاستراتيجي لبنك التنمية الأوراسي (EDB) المتمثل في تعزيز البنية التحتية الإقليمية ودعم التجارة والمشاريع الصناعية، إلى جانب تشجيع استخدام العملة المحلية في المعاملات عبر الحدود. هذا وسيتمّ توجيه عائدات الاكتتاب لتمويل عدد من المبادرات التنموية ذات التأثير العالي في جميع أنحاء الدول المشاركة في البنك، ما من شأنه أن يعزز المرونة الاقتصادية والتكامل في منطقة آسيا الوسطى.

تمثل هذه الصفقة مرحلة هامة في مسيرة التعاون المالي بين آسيا الوسطى ودولة الإمارات العربية المتحدة. فقد نجح بنك التنمية الأوراسي (EDB) في طرح سنداته المقوّمة بالدرهم الإماراتي في بورصة أستانا الدولية (AIX) في أبريل 2025، ليصبح بذلك أول جهة مصدرة لسندات بالدرهم الإماراتي في كازاخستان.

ومن أبرز الإنجازات المتأتية عن إصدار هذه السندات:

وضع الأساس لجهد تعاوني مع صندوق أبوظبي للتنمية ( ADFD ) وبنك أبوظبي الأول ( FAB ) لتعزيز العلاقات المالية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان.

) وبنك أبوظبي الأول ( ) لتعزيز العلاقات المالية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان. دعم رسالة بنك التنمية الأوراسي ( EDB ) المتمثّلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحفيز الازدهار في منطقة آسيا الوسطى.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز الهام، قال دانيار إيمانغالييف، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الأوراسي (EDB): "يعد جمع التمويل بالدرهم الإماراتي في سوق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة إيجابية ملائمة تتيح لبنك التنمية الأوراسي (EDB) فرصة لتمويل التنمية المستدامة في الدول المشاركة، لا سيما بعد نجاحنا الأخير في إصدار سندات مقوّمة بالدرهم الإماراتي وإدراجها في بورصة أستانا الدولية في كازاخستان."

وأضاف: "نحن نسعى لبناء علاقات قوية ذات منفعة متبادلة مع المستثمرين المحليين في السوق المالية الديناميكية النامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من شأن هذا الأمر أن يتيح لنا تنويع مصادر تمويلنا من جهة، ويدعم جهودنا لتعميق التعاون الاقتصادي بين منطقي آسيا الوسطى والشرق الأوسط من جهة أخرى. وتتوافق هذه الصفقة بشكل مثالي مع مهمتنا المتمثلة في الاستثمار في كلّ ما يدعم ازدهار أوراسيا."

من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية (ADFD): "يشكّل هذا التعاون الاستراتيجي مع بنك التنمية الأوراسي (EDB) وبنك أبوظبي الأول (FAB) انعكاساً لالتزام صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD) بتعزيز الشراكات العالمية في مجال التنمية والاستفادة من النظام المالي المنفتح لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم النمو المستدام خارج حدودنا. ومن خلال دعم وتمكين هذا الإصدار الرائد للسندات المقوّمة بالدرهم الإماراتي، فإننا نهدف إلى دعم الاستثمارات ذات التأثير العالي في جميع أنحاء منطقة آسيا الوسطى والتي تتماشى مع مهمتنا المتمثلة في دفع عجلة التقدم الاقتصادي وتعزيز المرونة والتكامل الاقتصادي من خلال تمويل مشاريع التنمية المبتكرة."

وقال لينوس ليكاس، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق لدى بنك أبوظبي الأول (FAB): "يعدّ حصول بنك أبوظبي الأول (FAB) على هذا التفويض الحصري المتمثل في ترتيب عملية طرح خاص لسندات مقوّمة بالدرهم الإماراتي لصالح بنك التنمية الأوراسي (EDB)، بمثابة إنجاز كبير لأسواق رأس المال الإقليمية. تساهم هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 200 مليون درهم إماراتي، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، في ترسيخ شراكتنا مع بنك التنمية الأوراسي (EDB) وتعزز التزامنا بتطوير حلول تمويل مبتكرة في جميع أنحاء المنطقة. وباعتبارها أول عملية إصدار لسندات مقوّمة بالدرهم الإماراتي من قبل مؤسسة مالية دولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تساهم هذه الصفقة في وضع معيار جديد لأسواق رأس المال الإقليمية وتدعم الجهود التنموية ذات التأثير العالي في جميع أنحاء منطقة آسيا الوسطى."

لمحة عن بنك التنمية الأوراسي (EDB):

يعدّ بنك التنمية الأوراسي (EDB) مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تعمل على الاستثمار في أوراسيا. وقد دأب البنك طوال أكثر من 19 عاماً على ترسيخ العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاقها، فضلاً عن تعزيز التنمية الشاملة في الدول الأعضاء. وبحلول عام 2025، تضمّنت محفظة بنك التنمية الأوراسي (EDB) 305 مشروعاً بإجمالي استثمارات قدرها 16.5 مليار دولار أمريكي. وتتضمّن محفظته بشكل رئيسي من مشاريع ذات أثر تكاملي في مجالات البنية التحتية للنقل، والأنظمة الرقمية، والطاقة الخضراء، والزراعة، والتصنيع، والهندسة الميكانيكية. ويلتزم البنك بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مختلف عملياته.

لمحة عن صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD):

تأسس صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD) في عام 1971 وهو كيان وطني مملوك من حكومة أبوظبي، يهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الناشئة، من خلال توفير القروض الميسرة والمنح الحكومية والاستثمارات في الأسهم. يضطلع صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD) بدور أساسي في تعزيز منظومة تمويل التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتسهيل علاقات التعاون الدولية من خلال إبرام الشراكات مع المؤسسات متعددة الأطراف والكيانات السيادية. ولغاية تاريخه، قام الصندوق بتمويل عدد من المشاريع التنموية في أكثر من 100 دولة وعبر مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الطاقة والمياه والبنية التحتية والصحة والتعليم، مع التركيز على تعزيز الاستدامة والابتكار والتنمية الشاملة.

لمحة عن بنك أبوظبي الأول (FAB)

يتخذ بنك أبوظبي الأول (FAB) من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويتميز بحضوره العالمي الواسع عبر 20 سوقاً حول العالم، حيث رسّخ مكانته كحلقة وصل أساسية للمنظومة المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.31 تريليون درهم (ما يعادل 356 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية مارس 2025، ما يجعله من أكبر المجموعات المصرفية على مستوى العالم. يحظى بنك أبوظبي الأول (FAB)، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بتصنيفات Aa3 وAA- وAA- من وكالات "موديز"، و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش" على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعدّ البنك رائداً إقليمياً في مجال الاستدامة؛ حيث حصل على تصنيف AA في مؤشر MSCI ESG، مما يشير إلى أداء قوي في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما تم تصنيفه من بين أفضل 6 في المائة من البنوك العالمية وفق مؤشر "ريفينيتيف" (Refinitiv) للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وصُنّف البنك باعتباره الأكثر تنوّعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق تقييم مخاطر المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من "ساستيناليتكس" (Sustainalytics).

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للمقابلات الصحفية، يُرجى التواصل مع السيدة أناستازيا مدفيديفا في إدارة العلاقات الخارجية ببنك التنمية الأوراسي (EDB) عبر البريد الالكتروني التالي: medvedeva_as@eabr.org