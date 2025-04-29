القاهرة: في إطار احتفالات "اليوم العربي" التي تنطلق في الأول من أبريل وتستمر حتى 30 أبريل، أعلن بنك البركة مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية، وذلك في خطوة تعكس التزام البنك بدعم جهود الشمول المالي وتمكين الشباب. وتهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ سلسلة من الفعاليات داخل الحرم الجامعي، حيث شارك البنك من خلال أنشطة تفاعلية ، لتقديم خدماته المصرفية والتفاعل المباشر مع أكثر من 9500 طالب وطالبة بالجامعة.

وتتضمن المبادرة تنظيم بنك البركة مصر لسلسلة من الندوات التثقيفية لطلاب الجامعة، تستعرض مفاهيم الشمول المالي وتتناول ست فعاليات رئيسية على مدار العام تغطي محاور "اليوم العربي"، و"الشباب"، و"الفلاح" و"المرأة" و"الادخار" و "ذوي الهمم"، وغيرها من الموضوعات الحيوية. وتهدف هذه الندوات إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى الطلاب، وتزويدهم بالمعرفة التي تُمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية تسهم في بناء مستقبلهم الاقتصادي بثقة واستقلالية. كما يتيح البنك خلال فعاليات الشمول المالي باقة من التسهيلات الحصرية تشمل فتح حسابات التوفير للشباب “Start”، وحساب النشاط الاقتصادي (حساب صنعة)، والحساب المبسط (حساب كل الناس)، بدون حد أدنى للرصيد، إلى جانب إعفاء العملاء من مصاريف فتح الحساب ومصاريف إصدار بطاقات الخصم المباشر للسنة الأولى.

وانطلاقًا من حرص البنك على تمكين الكوادر الشابة، تشمل المبادرة أيضًا برامج تدريب عملي للطلاب المتفوقين داخل فروع بنك البركة مصر، بما يمنحهم فرصة حقيقية لاكتساب مهارات مهنية مباشرة في بيئة عمل مصرفية واقعية. كما يعمل البنك بالتوازي على رفع الوعي بالشمول المالي داخل مؤسسته، من خلال تنظيم جلسات توعوية داخلية لموظفي الخدمات المساعدة، العاملين بالمقر الرئيسي للبنك، بهدف محو الأمية المالية وتشجيعهم على فتح حسابات مصرفية جديدة والاستفادة من عروض حصرية تشمل برامج استرداد نقدي.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ عبدالعزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ببنك البركة مصر، قائلًا: "في بنك البركة مصر، نؤمن بأن نشر الثقافة المالية وتمكين الأفراد، خصوصًا شبابنا، هو مفتاح الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتجددة في مجتمعنا. إن شراكتنا مع جامعة الدلتا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، إذ لا نرى هذه الفعاليات مجرد مناسبات احتفالية، بل نعتبرها منصات حقيقية لتمكين الشباب من التفاعل مع النظام المالي، وبناء مهاراتهم المصرفية، بما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مستقبل الاقتصاد المصري. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا العميق بتوسيع قاعدة الشمول المالي ودعم كل مبادرة تهدف إلى تمكين الأجيال القادمة."

يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية بنك البركة مصر الرامية إلى تعزيز دمج الشباب في النظام المالي، معززًا بذلك موقعه كمؤسسة مالية مسؤولة مجتمعيًا، تضع في صميم أولوياتها المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا للشباب. إذ أصدر البنك مؤخراً حساب خاص بالشباب مما يساهم في تقديم حلول مصرفية مرنة ومبتكرة تُسهّل عليهم بدء رحلتهم المالية بسلاسة.

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