القاهرة – أعلن بنك البركة مصر عن إقامة برنامج تعاون مشترك في مجال التجارة الخارجية مع بنك البركة جنوب أفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الفرعين عبر منصة البركة الإلكترونية التجارية، ضمن إطار منظومة بنك البركة العالمية التي تسعى لتوفير بيئة داعمة للاستثمار والتبادل التجاري بين مختلف الأسواق الإقليمية.

تأتي هذه الفعالية في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لإتاحة فرصًا حقيقية للمصدرين والمستوردين، وتعزيز آليات التمويل التجاري بما يخدم عملاء البنك ويدعم تقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية. ومن هذا المنطلق، شارك في الندوة عدد من كبار المسؤولين على رأسهم معالي السفير أحمد علي شريف، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب افريقيا، ومن جانب بنك البركة مصر حضرالأستاذ مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والاستثمار – بنك البركة مصر، والأستاذ عمرو قنديل، مدير عام المعاملات المصرفية الدولية – بنك البركة مصر، أما من جانب بنك البركة جنوب أفريقيا، فحضر الأستاذ شابير تشوهان منهم الرئيس التنفيذي – بنك البركة جنوب افريقيا. هذا إلى جانب ممثلين من الجانبين، إضافة إلى حضور مميز من الوزراء المفوضين والملحقين التجاريين والمختصين في القطاعات الاقتصادية والمالية.

وخلال كلمته، أكد الأستاذ مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والاستثمار – بنك البركة مصر: "يأتي هذا التعاون في وقت تشهد فيه الأسواق الأفريقية نموًا متزايدًا، ما يعكس أهمية بناء شراكات مصرفية قوية تدعم عملاء بنك البركة وتمكنهم من الاستفادة من الفرص المتاحة عبر شبكة البنك في القارة. شراكتنا مع بنك البركة جنوب أفريقيا تعكس التزامنا بتوسيع آفاق عملائنا، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتبادل التجاري في الأسواق الأفريقية الواعدة."

ولم يقتصر الحديث على ذلك، بل أكد العروسي أيضًا: "نسعى إلى تمكين عملائنا من الاستفادة من الفرص التجارية الرقمية التي توفرها المنصة المشتركة، والتي تسرّع من إنجاز العمليات وتوفر مرونة عالية في التعاملات المالية. كما نؤمن بأن التعاون المثمر بين مصر وجنوب أفريقيا في هذا الإطار سيعزز التكامل الاقتصادي ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة."

وفي ختام الندوة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تمثل امتدادًا لمسيرة التعاون المثمر التي بدأها بنك البركة بين وحدات مجموعة البركة في المنطقة، حيث تأتي بعد النجاحات التي حققها البنك من خلال فعاليات سابقة مع فروع في دول مختلفة مثل تركيا، باكستان، الأردن والجزائر. وتعكس هذه الخطوة حرص البنك المستمر على توسيع شبكة التعاون الإقليمي وتطوير منصاته الرقمية، بما يعزز التكامل التجاري ويدعم النمو الاقتصادي المشترك، مؤكدًا بذلك استراتيجيته الطموحة في ربط الأسواق المختلفة لتحقيق قيمة مضافة للعملاء والمجتمعات التي يخدمها.

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