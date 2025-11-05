المنامة- أعلن بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "بينانس "، أكبر منظومة عالمية متكاملة متخصصة في مجال البلوك تشين وتداول الأصول المشفّرة، ليصبح أول بنك ومؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي تنضم إلى برنامج "بينانس لينك".

وجاء هذا الإعلان خلال فعاليات مؤتمر "بوابة الخليج 2025"، المنتدى الاستثماري الرائد في مملكة البحرين، ليشكّل محطة بارزة في مسار التحوّل الرقمي للقطاع المالي في المنطقة وخطوة استراتيجية هامة تعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للابتكار المالي، وتنتظر هذه الشراكة استكمال الموافقات التنظيمية النهائية من مصرف البحرين المركزي لاعتمادها رسمياً.

وبموجب هذه الشراكة، سيقوم بنك البحرين والكويت بدمج نظام Crypto-as-a-Service الذي تقدمه شركة "بينانس" بشكل مباشر ضمن تطبيقه المصرفي للهواتف الذكية وذلك عبر واجهات برمجة التطبيقات (Plug & Play APIs)، بما يتيح لعملاء البنك إدارة وتداول الأصول المشفّرة بسلاسة وأمان تام دون الحاجة إلى إنشاء حسابات منفصلة لدى "بينانس". كما ستوفّر المنظومة الجديدة لوحة تحكّم موحّدة داخل التطبيق تمكّن المستخدمين من استعراض محافظهم الاستثمارية وتنفيذ معاملاتهم في منصة واحدة تجمع بين الأدوات المصرفية التقليدية والحلول الرقمية الحديثة، مما يقدّم تجربة مصرفية متكاملة تعكس التطور في عالم الخدمات المالية الرقمية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، قائلاً: "تعكس هذه الشراكة التزام بنك البحرين والكويت بالابتكار وتعزيز التحوّل الرقمي في القطاع المصرفي، إذ نسعى من خلالها إلى توسيع نطاق خدماتنا الاستثمارية بما يتوافق مع احتياجات عملائنا المتجددة وتطلعاتهم المستقبلية. ومن خلال دمج القدرات التقنية المتقدمة لشركة "بينانس" ضمن تطبيقنا المصرفي، نتيح لعملائنا وسيلة آمنة وسلسة للوصول إلى فرص استثمارية أوسع تجمع بين التمويل التقليدي وتداول الأصول المشفرة في منظومة واحدة متكاملة، تسهم في الارتقاء بتجربة العميل وترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية سبّاقة في تبنّي الحلول المبتكرة."

ومن جانبه، قال السيد تميم الموسوي، المدير العام لشركة "بينانس البحرين"": نفخر بالتعاون مع بنك البحرين والكويت في هذه المبادرة الرائدة التي تشكّل خطوة هامة نحو تعزيز الشمول المالي وترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة إقليمية رائدة في مجال تداول الأصول المشفّرة، ويجسّد هذا التعاون التزامنا بدعم الشركاء في المنطقة وتمكينهم من توظيف تقنيات البلوك تشين بأعلى معايير الكفاءة والشفافية."

كما صرّحت السيدة كاثرين تشين، رئيسة قسم كبار الشخصيات والمؤسسات في "بينانس"، قائلة: " في ظل النمو المتسارع للطلب العالمي على الأصول المشفّرة، يسعدنا التعاون مع بنك البحرين والكويت لتقديم تلك الأصول لعملائه على نطاق أوسع، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار في القطاع المالي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو اقتصاد أكثر ابتكارًا وتنوعًا."

وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم رؤية مملكة البحرين الوطنية الرامية إلى تعزيز موقعها كمركز رائد لتداول الأصول الرقمية في المنطقة، كما تندرج ضمن استراتيجية البنك للتحوّل نحو الخدمات المصرفية المدمجة والتي تهدف إلى توفير حزمة شاملة من الحلول المالية تجمع بين الودائع والاستثمارات التقليدية إلى جانب الأصول الرقمية ضمن منصة موحّدة وسهلة الاستخدام.

ومن المنتظر، بعد استكمال الموافقات التنظيمية النهائية، أن يتمكّن عملاء بنك البحرين والكويت من الوصول الفوري إلى خدمات ومنتجات "بينانس" مباشرة عبر تطبيق البنك، والاستفادة من تجربة مصرفية رقمية متكاملة تواكب التحوّل العالمي نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتقنيات المالية الحديثة.

-انتهى-

