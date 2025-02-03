دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن عودة عرضه الترويجي الضخم لصرف العملات الأجنبية والتمويل التجاري مشكلاً فائدة أكثر من أي وقت مضى لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال لإدارة المدفوعات العابرة للحدود وتحسين العمليات التجارية مع إتاحة فرص للفوز بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 2 مليون درهم.

وفي إطار العرض الترويجي الذي يستمر حتى 31 مارس 2025، سيحظى عملاء الخدمات المصرفية للأعمال الذين يقومون بإجراء أي معاملة لصرف العملات الأجنبية عبر تحويلات العملات والتحويلات المالية و/أو معاملة واحدة للتمويل التجاري بقيمة 1,000 درهم، بفرصة للفوز بجوائز يومية عبارة عن 10 جرامات من الذهب.

وسيحصل العملاء الذين يقومون بإجراء مضاعف ثلاث معاملات لصرف العملات الأجنبية و/أو للتمويل التجاري بحد أدنى 1,000 درهم لكل منها على فرصة واحدة لدخول السحب للفوز بالجائزة الكبرى وهي 1 كجم من الذهب. وكلما زادت معاملات صرف العملات الأجنبية أو التمويل التجاري، زادت معها فرص العملاء في الفوز بجوائز قيمة. وسيتم تقديم أكثر من 120 جائزة يومية بالإضافة إلى أربع جوائز كبرى شهرية للعملاء.

وبالإضافة إلى ذلك، سيستمتع العملاء الجدد، سواء الجدد في البنك أو الذين بدأوا في استخدام خدمات صرف العملات الأجنبية والتمويل التجاري التي يقدمها البنك، بميزة إضافية تتمثل في المشاركة المزدوجة في كل سحب مقابل كل دخول مؤهل. وينطبق هذا أيضاً على العملاء الذين ينتقلون من إجراء المعاملات في فروعهم إلى استخدام منصة "بيزنس أونلاين" أو تطبيق الهاتف المحمول businessONLINE لمعاملات صرف العملات الأجنبية والتمويل التجاري.

وفي هذا السياق، قال روهيت جارج، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة – الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نعلن عن عودة عرضنا الترويجي الضخم لصرف العملات الأجنبية والتمويل التجاري لعملائنا من أصحاب الخدمات المصرفية للأعمال، وذلك من خلال تحويل كل معاملة إلى فرصة ذهبية. وباعتبارنا بنكاً محلياً رائداً في مجال الخدمات المصرفية، يسعدنا تمكين بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم مجموعة من المنتجات المصرفية الآمنة والمرنة والمريحة لعملائنا لدعم معاملاتهم التجارية اليومية. ويأتي ذلك منسجماً مع هدفنا المتمثل في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار والابتكار في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها الساحة اليوم ومكافأتها عند القيام بذلك."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 997 مليار درهم (يعادل تقريباً 271 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 848 فرعاً إضافة إلى 4,601 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-4507600

البريد الإلكتروني: emiratesnbd@bm.com

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