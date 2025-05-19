بطاقة "شير" فيزا الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني تمثل أحدث إضافة لبرنامج المكافآت "شير" المفضل من "ماجد الفطيم"، وستمكن حامليها من كسب النقاط مع كل عملية شراء، من منتجات البقالة إلى التسوق الفاخر

سيحصل حاملو البطاقة على استرداد يصل إلى 8% كنقاط "شير" في أكثر من 5,000 متجر عبر الوجهات التابعة لـ "ماجد الفطيم"، بما في ذلك مول الإمارات ومراكز سيتي سنتر للتسوق ومتاجر كارفور ونقاط "شير" إضافية في وجهات الترفيه مثل "ڤوكس سينما" و"ماجيك بلانيت" و"سكي دبي"

وتعزيزاً لنطاق المزايا المتاحة للمتسوقين، يمكن لحاملي البطاقة أيضاً الاستمتاع بخصومات حصرية على علاماتهم التجارية المفضلة، وتحقيق توفير كبير بالإضافة إلى خدمات "الكونسيرج" ودخول صالات المطارات وملاعب الجولف

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن تعاونه مع "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وفيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، لإطلاق بطاقة "شير" فيزا الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني.

وتشكل البطاقة الجديدة إضافة مميزة إلى برنامج المكافآت "شير" المتميز من "ماجد الفطيم"، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع باسترداد يصل إلى 8% كنقاط لإنفاقها في متاجر التجزئة التابعة لبرنامج "شير"، بالإضافة إلى كسب نقاط مع كل عملية شراء، بدءاً من تخزين منتجات البقالة وشراء الأجهزة الإلكترونية باهظة الثمن، وتعبئة الوقود، ودفع الرسوم المدرسية، وحجز العطلات، وغير ذلك الكثير.

وترتبط هذه البطاقة الائتمانية بأكثر من 5,000 متجر، بما يشمل وجهات التسوق الشهيرة مثل مول الإمارات ومراكز سيتي سنتر للتسوق ومتاجر كارفور، كما تتيح للمتسوقين تجميع النقاط من المشتريات التي تتم خارج منظومة "ماجد الفطيم"، ما يجعلها طريقة سريعة وبسيطة لكسب المزيد من القيمة مرة أخرى على كل ما ينفقونه.

ويمكن للعملاء إنفاق نقاط "شير" باستخدام "شير باي" بلمسة بسيطة، أو تحويل نقاط "شير" إلى بطاقة تسوق رقمية أو بطاقة هدايا كارفور مباشرة عبر تطبيق "شير". وكما يمكن لحاملي بطاقة "شير" فيزا الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني الاستمتاع بمجموعة واسعة من مزايا أسلوب الحياة الحصرية، بما في ذلك الدخول إلى شبكة دولية من صالات الانتظار في المطارات، وخدمات "الكونسيرج"، وخدمة صف السيارات المجانية، ودخول ملاعب الجولف ذات المستوى العالمي.

وتعد بطاقة "شير" فيزا الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني الرفيق الأمثل للمتسوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي بثلاث فئات هي بلاتينيوم، وسيغنتشر، وإنفينيت، والتي تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات الإنفاق الفردية وتفضيلات التسوق.

وفي هذا السياق، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا إطلاق بطاقة "شير" فيزا الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني، حيث يأتي ذلك في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع ’ماجد الفطيم‘ وبرنامج المكافآت "شير" المفضل. ولا شك أن إطلاق هذه البطاقة من شأنه المساهمة في الارتقاء بمشهد مكافآت العملاء ومزايا نمط الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفر لحاملي البطاقة طريقة مبتكرة لإثراء تجاربهم في مجال التسوق من خلال أحد المنتجات المصرفية السلسة والمجزية."

ومن جانبه، قال دارين تايلور، نائب رئيس برنامج "شير" للمكافآت ووحدة حلول العملاء في ماجد الفطيم: "بدأت ’ماجد الفطيم‘ شراكتها مع بنك الإمارات دبي الوطني برؤية طموحة وجريئة تهدف إلى تقديم منتج غني بالقيمة ويصعب مقاومته. واليوم، أصبحت هذه الرؤية واقعاً ملموساً."

وأضاف: "من خلال أكثر من 4.6 مليون عضو، أصبح برنامج "شير" أكثر من مجرد برنامج للمكافآت، بل تحول بسرعة إلى رفيق العملاء الأمثل للتسوق. ونسعى من خلال إطلاق بطاقة "شير" فيزا الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني، إلى إثراء ومكافأة عملائنا في كل خطوة، حيث يستفيدون من كل العروض التي تقدمها ’ماجد الفطيم‘."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2025 بلغ مجموع أصوله 1 تريليون درهم (يعادل تقريباً 272مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 839 فرعاً إضافة إلى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة، وفق رؤية مؤسسها الراحل، المتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق وسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

وتفخر الشركة بامتلاكها لمول الإمارات ومول مصر ومول عُمان بالإضافة إلى مراكز التسوق الشهيرة "سيتي سنتر" التي تستكمل محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة، وتعد "ماجد الفطيم" المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

وتمتلك "ماجد الفطيم" حقوق الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة "كارفور" في 12 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث تدير 390 متجرًا.

وفي مصر، تمتلك الشركة وتدير أيضاً متجر "سوبيكو" في مصر لمبيعات المواد الغذائية منخفضة التكلفة، في حين تعد متجر "هايبر ماكس" أحدث علامة تجارية لتجارة التجزئة للمواد الغذائية والتي تم إطلاقها مؤخراً في الأردن وعُمان.

وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة، من بينها موقعين للتزلج في دبي والقاهرة وحديقتين ثلجيتين في أبوظبي وعُمان بالإضافة المراكز الترفيه العائلي، "ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار" و"أكتِڤيت" و"يلا بولينج" و"دريم سكيب" و أي فلاي.

وتتعاون "ماجد الفطيم" مع علامات تجارية عالمية شهيرة من قطاع التجزئة العاملة في مجال الأزياء والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، ضمن أكثر من 90 متجرًا و27 منصة رقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتضم محفظة أعمالها مجموعة من العلامات التجارية الشهير ومن بينها، "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. ويتم دعم هذه العروض من خلال برنامج المكافآت "شير" الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على البيانات.

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