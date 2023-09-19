الشراكة الجديدة ستدعم عملاء البنك من الشركات والمؤسسات بآلية العمل الشاملة الخاصة بمنصة "كوريوليس إي إس جي" من "تريد صن" لتقييم الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات

دبي: أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، شراكة مع منصة "كوريوليس إي إس جي" (CoriolisESG) من "تريد صن" (TradeSun)، أول شركة في العالم تقدم حلولاً مؤتمتة لقياس وتقييم الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات. وسترسخ الشراكة موقع محفظة المجموعة من المنتجات المصرفية الخاصة بالمعاملات والخدمات الاستشارية المرتبطة بالاستدامة، من خلال الاستفادة من إطار التصنيف الشامل للمنصة لتقييم الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات.

وستوفر هذه الشراكة الجديدة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني من الشركات والمؤسسات إمكانية الاطلاع على مؤشرات وتصنيفات الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات لشركائهم في سلسلة التوريد، والاستفادة منها لتشجيع الموردين الحاليين على اعتماد عمليات مستدامة، إلى جانب تسهيل اختيار شركاء جدد في سلسلة التوريد يدعمون أهداف تلك الشركات وتطلعاتها في مجال العمل البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء البنك من تقليل المخاطر المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة والتي قد تضر مباشرة بالربحية، بما في ذلك التغييرات التنظيمية والأنشطة التشغيلية السلبية وأي مخاطر متعلقة بالسمعة.

ويُشار إلى أنّ "كوريوليس إي إس جي" من "تريد صن"، هي منصة مستقلّة وفعّالة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمستخدمين الوصول إليها بسهولة من خلال واجهة المستخدم أو واجهة برمجة التطبيقات. وتساعد هذه المنصة الشركات على إثراء قاعدة معلوماتها وزيادة مرونتها من خلال قياس البيانات الرئيسية لأي جهة استناداً إلى آليات العمل المعترف بها دولياً، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولائحة الاتحاد الأوروبي لتصنيف الأنشطة المستدامة. وستسهم المعلومات التي توفرها منصة "كوريوليس إي إس جي" في تعزيز استدامة تدفقات الأعمال عبر توفير معلومات ومعطيات مفيدة حول أنشطة الشركات الدولية، إلى جانب تقييم المخاطر والامتثال للوائح التنظيمية والمخاطر الجيوسياسية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إن شراكة بنك الإمارات دبي الوطني مع ’كوريوليس إي إس جي‘ من ’تريد صن‘ تعكس التزام المجموعة بدعم عملائها خلال رحلتهم في مجال العمل البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات وتزويدهم بمجموعة واسعة من حلول التمويل التجاري في السوق. ومن خلال تسخير الحلول المؤتمتة المبتكرة التي تقدمها ’كوريوليس إي إس جي‘، سيتمكن عملاؤنا من تعزيز ممارساتهم والتزاماتهم في مجال العمل البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات مما يمكنهم من تحقيق مستهدفات الاستدامة التي تُمليها استراتيجياتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقليل انبعاثات الطرف الثالث من سلسلة التوريد الخاصة بهم. لقد بات من المعروف اليوم أن الشركات التي تشجع العمليات المستدامة في شبكة سلسلة التوريد الخاصة بها تجذب مجموعة أوسع من المستثمرين، وبالتالي فإن اتساع اعتماد نظم تقييم مبادرات الاستدامة سيساعد الشركات على بناء علاقات أقوى مع أصحاب المصلحة. وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني إرساء شراكات بنّاءة لمكافحة تغير المناخ واتخاذ التدابير التي من شأنها تسريع بلوغ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لهدفها الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".

ومن جانبه، قال نيجل هوك، الرئيس التنفيذي لشركة "تريد صن": "يشرفنا أن يتم اختيارنا من قبل بنك الإمارات دبي الوطني للتعاون معه ومع عملائه على تحقيق أهدافهم في مجال الاستدامة. إن البنية الأساسية للبيانات التي توفرها ’كوريوليس إي إس جي‘ من ’تريد صن‘ تتميز بكونها محايدة وقابلة للتطوير، مما يوفر رؤية فريدة ومستقلة للأعمال التجارية العالمية وبالتالي يساعد في تحقيق مستوى أفضل من الاستدامة ودعم ازدهار التمويل التجاري. لقد بنينا علاقة ممتازة مع البنك ونتطلع إلى النمو معا في هذا المجال الحيوي للاقتصاد العالمي".

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 يونيو 2023 بلغ مجموع أصوله 811 مليار درهم (يعادل تقريباً 221 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 854 فرعاً إضافة إلى 4,173 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يسهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان السبّاق في دعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.