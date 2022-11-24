بنك الإمارات دبي الوطني سيشرع بتوفير حلول قبول المدفوعات عبر البطاقات لعملاء قسم الخدمات المصرفية للمؤسسات

البنك سيوفر أيضاً حلولاً تمويلية لمستحقات نقاط البيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن توسيع محفظته في مجال المدفوعات مع إطلاق خدمة "بنك الإمارات دبي الوطني باي". وتم إطلاق هذه الخدمة بالشراكة مع "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف توفير حلول قبول المدفوعات عبر البطاقات للعملاء الحاليين والمحتملين في قسم الخدمات المصرفية للمؤسسات لدى البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر البنوك المصدرة للبطاقات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمتلك بطاقة واحدة من أصل أربع بطاقات صادرة عن بنوك المنطقة التي تشهد طلباً متنامياً على المدفوعات الرقمية. وفي ضوء ذلك، ستدعم هذه الشراكة مساعي بنك الإمارات دبي الوطني في تقديم حلول قبول البطاقات لعملائه الحاليين والمحتملين على حد سواء في قسم الخدمات المصرفية للمؤسسات، كما ستساهم في ترسيخ مكانة "نتورك إنترناشيونال" كأكبر مزود لخدمات الدفع الشاملة في المنطقة.

وستتيح خدمة "بنك الإمارات دبي الوطني باي" لعملاء البنك قبول مدفوعات البطاقات عبر قنوات متعددة بما في ذلك أجهزة نقاط البيع، وبوابات الدفع، والدفع عبر الرابط الإلكتروني المخصص (Pay By Link)، وحلول التجارة الإلكترونية الموحدة، وأنظمة نقاط البيع الإلكترونية إلى جانب حلول الأكشاك الآلية. وسيقدم البنك أيضاً خدمات ذات قيمة مضافة بما في ذلك حلول "اشتر الآن، ادفع لاحقاً"؛ كما سيوفر البنك حلول التمويل التي تغطي مستحقات نقاط البيع لعملاء "نتورك إنترناشيونال" من التجار؛ وحلول المدفوعات بين الشركات؛ والحلول المتكاملة لقبول المدفوعات المخصصة لقطاعات محددة ولعملاء مختارين؛ إلى جانب خدمات إضافية مثل خطط السداد السهلة عند نقاط البيع، وخدمات الاسترداد الفوري لنقاط الولاء والتحويل السريع للعملات.

هذا وتربط بنك الإمارات دبي الوطني و"نتورك إنترناشيونال" علاقة راسخة طويلة الأمد؛ فالشركة الرائدة في مجال المدفوعات توفر للبنك طيفاً من حلول إصدار البطاقات وخدمات ذات قيمة مضافة، وذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. ويمثل هذا التعاون أول امتداد لهذه الشراكة نحو أعمال الاستحواذ. وجاء اختيار بنك الإمارات دبي الوطني لشركة "نتورك إنترناشونال" نظير ريادتها في مجال تمكين المدفوعات عبر البطاقات والمرتكزة على أفضل التقنيات وعقود طويلة من الخبرة.

وفي هذا السياق، قال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "بصفتنا بنكاً رائداً في المنطقة، فإننا حريصون على مواصلة العمل لتمكين الشركات من الازدهار في ظل منظومة رقمية سريعة التطور. ويسعدنا الإعلان عن البدء بتقديم خدماتنا في مجال حلول الاستحواذ وتمكين المدفوعات المخصصة للتجار، الأمر الذي يشكل إضافة قيمة لمحفظتنا الغنية من الحلول المبتكرة، وذلك عبر تمكين التجار من توسيع نطاق قبول المدفوعات تلبيةً لتوقعات العملاء دائمة التغير. ونحن على ثقة بأن التعاون مع شركة رائدة على غرار ’نتورك إنترناشيونال‘ التي تتمتع بسجل حافل في تزويد العملاء بخدمات مدفوعات موثوقة وآمنة، سيدعم مساعينا في تزويد عملائنا بعروض تمنحهم قيمة مضافة".

وأضاف القاسم: "واليوم، بات قطاع المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر نضجاً مقارنة بأي فترة سابقة، ومن المتوقع أن يواصل زخمه في النمو بوتيرة سريعة على مدى السنوات القليلة المقبلة، لا سيما إذا وضعنا بالاعتبار الإقبال الهائل على تبني المدفوعات الرقمية خلال فترة الجائحة. وباعتبارنا مجموعة مصرفية تحرص على تبني أحدث التقنيات الرقمية كونها أولوية قصوى، فإننا ننظر إلى هذه الشراكة كفرصة قوية لتأكيد تفوقنا وريادتنا كجهة مصدّرة للبطاقات، بما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحول إلى منظومة اقتصادية غير قائمة على النقد".

بدوره، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "نتورك إنترناشيونال": "لطالما مثّل بنك الإمارات دبي الوطني أحد عملائنا الرئيسيين منذ فترة طويلة، ويسرنا أن نواصل هذه الشراكة ودعم جهود البنك في التوسع نحو تقديم خدمات وحلول رائدة في مجال المدفوعات. وباعتبارنا الشريك المفضل لأكثر من 200 مؤسسة مالية و150 ألف تاجر عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإننا على ثقة بقدرتنا على تلبية تطلعات البنك بالاستفادة من عملياتنا التشغيلية الرائدة وخبراتنا الواسعة في تقديم حلول الاستحواذ والمدفوعات المخصصة. وانطلاقاً من حرصنا على تعزيز مكانتنا الريادية في المنطقة، فإننا نتطلع إلى هذه الشراكة التي ستتيح لنا دعم المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين فيما يتعلق بتوفير حلول دفع آمنة وسلسلة وموثوقة".

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