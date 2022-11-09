القاهرة - تماشياً مع استراتيجيته التي تستهدف دعم التحول الرقمي ونشر الخدمات الرقمية، والتي تتوافق مع تعليمات البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، أطلق بنك الامارات دبي الوطني – مصر المنصة الجديدة للشركات (بيزنس اونلاين)، والتي تمثل بوابة متكاملة لمجموعة من الخدمات البنكية الحصرية يقدمها خبراء متخصصين لتحقيق نقلة نوعية في عالم الخدمات البنكية الرقمية المقدمة للشركات.

تقدم (بيزنس اونلاين) عالم جديد من المزايا البنكية للمرة الاولى في مصر من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات التجارية ، لتسهيل عمليات ادارة الاموال والمعاملات المالية المعقدة، كما تقدم رؤية شاملة للعملاء حول العلاقات والحسابات المالية للتوصل إلى رؤية موحده بين جميع الانشطة. كذلك يمكن للعملاء الوصول إلى جميع حساباتهم في أي مكان بجميع العملات وتحديد القرارات المناسبة بما يلبى احتياجاتهم.

وتتيح المنصة جميع المعلومات الخاصة بحسابات الشركات عن طريق توفير التقارير المفصلة حول حركة تعاملات الشركة والاشعارات والمعاملات البنكية كما توفر خدمة دفع الفواتير الكترونياً لاول مره فى مصر بشكل أكثر سهولة وذلك بالتعاون مع شركة فورى.

ومن جانبه أكد محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر ان: "إطلاق منصة بيزنس اونلاين يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الرقمية والتكنولوجية للعملاء من اصحاب الشركات الصغرى و المتوسطة و الكبرى، حيث تتيح كافة الخدمات التي تلبى احتياجات الشركات، وهو الامر الذي من شأنه استكمال الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني – مصر لعملاء الشركات."

وأضاف ان البنك يعمل دائماً على تقديم أفضل خدمة لعملائه، وتعظيم معاملاته من خلال تقديم الاستشارات والمعلومات اللازمة، لذلك تحقق المنصة هذا الهدف، متوقعاً أن تلقى المنصة اقبال كبير.

#بياناتشركات

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بنك الإمارات دبي الوطني- مصر

بنك الإمارات دبي الوطني-مصر هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، وهي مجموعة مصرفية رائدة في الشرق الأوسط ومساهم رئيسي في الصناعة المصرفية على المستوى الدولي والعالمي. يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني-مصر واحدا من أكبر البنوك العاملة في مصر، كما يعد البنك رائداً في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، تدعمه شبكة كبيرة من الفروع تصل الى 68 فرعاً منتشراً بكافة المحافظات، ويمتلك البنك حوالي 322 ماكينة صرف آلي تغطى مختلف أنحاء البلاد.

ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني-مصر اللاعب الرئيسي في مجال تمويل المشروعات الكبرى الخاصة بالبنية التحتية للدولة، ومبادرات التطوير والإنماء فيها، وهو ما أهله الى حصد العديد من الجوائز، كان في مقدمتها ثلاث من الجوائز الكبرى الممنوحة من أكبر مؤسسة مصرفية في قارة أفريقيا وهي "ذا بانكر أفريقيا". كما حصد البنك جائزة أفضل بنك يقدم خدمات مصرفية إلكترونية في مصر لعام 2017، أفضل تطبيق مصرفي للمحمول في مصر لعام 2018 وأفضل بنك رقمي في مصر لعام 2019 الممنوحة من مجلة "إنترناشيونال فاينانس". كما فاز بنك الإمارات دبي الوطني-مصر بجائزة أفضل بنك في إدارة التدفقات النقدية لعام 2018 من مؤسسة اجيان بانكر، وجائزتي البنك الأكثر ابتكاراً لعام 2020 في قطاع التمويل التجاري وقطاع التدفقات النقدية وجائزة البنك الأسرع نمواً في قطاع الشركات في مصر لعام 2021 من قِبل مجلة "إنترناشيونال فاينانس"، وجائزة أفضل بنك رقمي لعام 2020-2021 من اتحاد المصارف العربية.