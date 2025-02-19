الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإستثمار، اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "فيفين سوليوشن" (Veefin Solutions)، الرائدة عالمياً في مجال تمويل سلاسل التوريد الرقمية، وذلك لتوفير حلول مالية متطورة مُصممة خصيصاً للسوق الإماراتي. تأتي هذه الشراكة في إطار التزام بنك الإستثمار بتوفير حلول تمويل سلاسل التوريد (SCF)، والتي تتيح للشركات أدوات مالية مبتكرة لتحسين التدفقات النقدية، وتعزيز كفاءة رأس المال العامل، وإدارة المخاطر بفعالية. كما ستوفر الاتفاقية حلولًا متخصصة لتمويل الحسابات المفتوحة، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة سيولتها المالية وتوسيع أعمالها بكفاءة.

وتُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تبني أحدث التقنيات المالية، حيث سيتم دمج الحلول الرقمية المتقدمة من "فيفين سوليوشن" مع خبرات بنك الإستثمار المصرفية لتقديم تمويل سلاسل التوريد بأسلوب أكثر سرعة وكفاءة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام عبر حلول تكنولوجية متطورة، تدعم بيئة الأعمال المتنامية في دولة الإمارات.

ويأتي نظام تمويل سلاسل التوريد (Supply Chain Finance) في صدارة الحلول المالية ذات الأهمية، بالنظر إلى دوره المحوري في تعزيز نمو الشركات المسجلة في الدولة، حيث يبلغ عددها حاليًا 1.021 مليون شركة، منها أكثر من 550 ألف شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية. كما يُتوقع أن يرتفع عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 600 ألف شركة بحلول عام 2030. ويهدف التعاون مع "فيفين سوليوشن" إلى تقديم حلول تمويلية متطورة للمؤسسات المالية، ودعم إمكانات التواصل بين رواد الاستثمار وشركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تعزيز مجالات الأعمال التجارية بين الشركات (B2B)

وتلعب إمارة الشارقة دورًا محوريًا في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تستضيف الإمارة أكثر من 60 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وتبلغ مجموع قيمتها 424 مليون دولار عبر ست مناطق حرة و33 منطقة صناعية ، وتسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفر آلاف الوظائف سنويًا. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام بنك الاستثمار بتقديم حلول مالية مرنة لدعم هذه الشركات، وتمكينها من الاستفادة من أحدث التقنيات في إدارة رأس المال العامل، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار: "تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع "فيفين سوليوشن" خطوة نوعية نحو إعادة تعريف مشهد تمويل الحسابات المالية المفتوحة، مما يعزز قدرة بنك الإستثمار على تمكين العملاء بحلول مبتكرة لإدارة التدفقات النقدية بمرونة وكفاءة، مع تحسين آليات التحكم بالمخاطر. كما يمنحنا هذا النظام ميزات تنافسية متعددة تتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز نموذج عمل أكثر استدامة. وإلى جانب دعم أهدافنا الصارمة في إدارة المخاطر، فإن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية في رحلتنا الرقمية، حيث نواصل تحسين تجارب العملاء والحد من الاعتماد على الفروع التقليدية."

ويتميز نظام تمويل سلاسل التوريد الجديد بقدرته على تعزيز الإدارة المالية للشركات من خلال تحسين التدفقات النقدية، حيث يمنح العملاء مرونة أكبر في اختيار آليات الدفع، سواء عبر خصومات الدفع المبكر أو تمديد فترات السداد، مما يعزز قدرتهم على إدارة رأس المال العامل بكفاءة أعلى. كما يتيح النظام اتخاذ قرارات مالية مستنيرة استنادًا إلى بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة، مما يسهم في تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر، وتخصيص السيولة بطريقة أكثر سلاسة وفعالية.

من جانبه، قال غوتام أوداني، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي للعمليات في "فيفين سوليوشن": "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع بنك الاستثمار، التي تعكس التزامنا بدعم الشركات في الإمارات عبر حلول تمويل رقمية متطورة. توفر تقنياتنا الذكية تجربة سلسة ومتكاملة لتمويل سلاسل التوريد، مما يساعد الشركات على تحسين تدفقات رأس المال، وتقليل المخاطر، وزيادة الكفاءة التشغيلية. كما أن اعتماد أدوات التحليل المتقدمة يسهم في تحقيق رؤية متكاملة للإدارة المالية، ما يعزز نمو الشركات واستدامتها"

وتوفر حلول “فيفين سوليوشن” منصة رقمية متكاملة لسير العمليات التشغيلية للعملاء والبنك، ما يتيح إدارة كاملة عن بُعد لدورة حياة المعاملات منذ بداية التقديم وصولاً إلى التمويل والتسوية. كما يعمل هذا النظام على تقوية استقلالية المستخدمين ورفع الكفاءة التشغيلية، ويعزز أيضاً القابلية للتوسع ويُسهل تطوير مجموعة شاملة من التقنيات التي تدعم استقبال العملاء بسلاسة والموافقة على الطلبات وإدارة المعاملات وعمليات التحصيل. كما يعمل هذا الإطار التكنولوجي القوي على ترسيخ الرؤية الاستراتيجية لبنك الإستثمار ككيان مالي قائم على الحوسبة السحابية.

وتُعد شراكة بنك الإستثمار مع “فيفين سوليوشن” خطوة استراتيجية محورية ضمن رؤية البنك لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التمويل التجاري، حيث توفر حلولًا متقدمة تتيح للشركات الوصول إلى تمويل أكثر مرونة، مع تجربة مصرفية متطورة قائمة على السرعة والكفاءة. كما تسهم هذه المبادرة في دعم جهود بنك الإستثمار في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتمكين الشركات، وتعزيز الشراكة المجتمعية في إمارة الشارقة.

نبذة عن بنك الإستثمار:

تأسس بنك الإستثمار PSC في عام 1975، وهو شركة مساهمة عامة بارزة مقرها في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. وخلال أكثر من أربعة عقود من الحضور المؤثر، أرسى البنك سمعته كمزود موثوق به للخدمات المصرفية التنافسية بدولة الامارات، ملتزماً بتقديم خدمات مالية من الطراز الأول. وفي عام 2019، أصبحت حكومة الشارقة مساهماً استراتيجياً في البنك، لتؤكد بذلك على مكانة البنك من خلال استثمار كبير وملكية، وتم تعديل حصة الحكومة، التي كانت في الأصل 81%، إلى 70.11% بعد أحدث عملية شراء من قبل صندوق الضمان الاجتماعي بالشارقة (SSSF) . وتتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين مع الزيادة الأخيرة في رأس مال البنك، حيث حقق تدفق رأس المال المدفوع 3,202,493 في الربع الثاني من عام 2024. كما يواصل بنك الإستثمار تداول أسهمه علناً في بورصة أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ويستمر في كونه البنك المُفضل للعملاء من المؤسسات والأفراد.

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