أبرم برنامج طيران الإمارات وفلاي دبي للولاء الحائز على الجوائز شراكة مع بنك إتش إس بي سي، أحد أكبر المؤسسات المصرفية والمالية في العالم، لإطلاق بطاقات HSBC Emirates Skywards الائتمانية

الائتمانية لن تنتهي صلاحية أميال سكاي واردز المكتسبة طوال مدة سريان البطاقة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أبرم بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط وبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات، شراكة لإطلاق بطاقات ائتمانية مشتركة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم توفير بطاقات HSBC Emirates Skywards في نسختين – Signature و Infinite – حيث ستتيح لأكثر من 2.3 مليون عضو في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة الفرصة لكسب المزيد من أميال سكاي واردز على مشتريات تذاكر السفر والإنفاق اليومي وغير ذلك من مستلزمات نمط حياتهم العصري، بالإضافة إلى الاستمتاع بالكثير من تجارب أسلوب الحياة الفريدة والمتميزة في جميع أنحاء العالم. ولن تنتهي صلاحية أميال سكاي واردز المكتسبة على بطاقات HSBC الائتمانية طوال مدة سريان البطاقة.

هذا وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والسير مارك تاكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس بي سي، من قبل الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات ، ودينيش شارما، الرئيس الإقليمي لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك إتش إس بي سي. كما حضر الحفل كبار المسؤولين التنفيذيين من طيران الإمارات وبنك إتش إس بي سي.

وفي احتفاله باتفاقية الشراكة، قال دينيش شارما من بنك إتش إس بي سي: "أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للسفر وأسلوب الحياة، كما أن مكانتها كمركز دولي جعلتها نقطة جذب للمهنيين من أصحاب الخبرات والمهارات من جميع أنحاء العالم. كما أن عملاء بنك إتش إس بي سي هم من الأفراد المهتمين بالسفر ويتمتعون بحب المغامرة ولديهم طموحات دولية. ومما لا شك فيه أنهم سيستفيدون من شراكتنا الجديدة مع برنامج طيران الإمارات وفلاي دبي للولاء الحائز على العديد من الجوائز. وتعتبر بطاقات HSBC Emirates Skywards Visa الائتمانية بمثابة جواز سفر لعملائنا لتجربة جميع مزايا أسلوب الحياة وتجارب السفر التي يمكن أن تقدمها لهم دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم بمجمله، مما يجعل رحلاتهم الدولية أكثر متعة و فائدة، ونحن في HSBC نفتخر بدورنا كوسيط لتسهيل حصول عملائنا على المزايا والفوائد التي ستوفرها لهم هذه البطاقات."

ومن جانبه، قال الدكتور نجيب بن خضر، من سكاي واردز طيران الإمارات: "تشتهر طيران الإمارات بتقديم خدمات ومنتجات نوعية ذات قيمة متميزة لمسافريها، ويشكل إطلاق بطاقة ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات من بنك "إتش إس بي سي" امتداداً لهذا النهج، ونحن سعداء بإطلاق هذه الشراكة مع واحدة من أكبر العلامات المصرفية في العالم، وباعتبارنا مؤسستين عالميتين راسختين نتطلع إلى الارتقاء بتجربة أعضاء برنامج سكاي واردز في دولة الإمارات من خلال هذه البطاقة الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة".

هذا وستوفر بطاقات HSBC Emirates Skywards الائتمانية للعملاء فرصة رائعة لتعزيز مكاسبهم من الأميال من خلال الإنفاق على مكافآت الرحلات الجوية مع طيران الإمارات وشركات الطيران الشريكة، وترقيات درجات الرحلات الجوية، والحصول على تذاكر الضيافة للأحداث الرياضية المشهورة عالمياً، والعديد من المزايا الحصرية الأخرى."

بطاقة HSBC Emirates Skywards Infinite الائتمانية

تقدم بطاقة HSBC Emirates Skywards Infinite الائتمانية للأعضاء عضوية الفئة الفضية مجاناً طوال مدة سريان البطاقة. وتتضمن المزايا الأخرى التي تقدمها البطاقة ما يلي:

الحصول على 20,000 ميل سكاي واردز كمكافأة عند التسجيل في البرنامج وسداد الرسم السنوي.

كسب 30,000 ميل سكاي واردز كمكافأة ترحيبية بعد إنفاق مبلغ 50,000 درهم إماراتي كحد أدنى خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إصدار البطاقة.

لن تنتهي صلاحية أميال سكاي واردز المكتسبة على هذه البطاقة طوال مدة سريان البطاقة.

الدخول المجاني إلى النوادي الشاطئية في الفنادق الفاخرة في دبي وأبو ظبي.*

الحصول على العروض الحصرية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة باستخدام تطبيق HSBC Entertainer .

. اشتراك مجاني في + Careem .

. خصومات على موقع أمازون ودور السينما المختارة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

خصومات على رسوم التجوال الدولي مع Airalo والتأمين المجاني ضد مخاطر السفر.

والتأمين المجاني ضد مخاطر السفر. زيارات غير محدودة إلى صالات المطارات في جميع أنحاء العالم وخدمات الكونسيرج باستخدام تطبيق Visa Airport Companion .

. خصومات على مواقع Booking.com و Agoda وحماية المشتريات.

بطاقة HSBC Emirates Skywards Signature الائتمانية

تقدم بطاقة HSBC Emirates Skywards Signature الائتمانية للأعضاء مجموعة المزايا التالية:

الحصول على 10,000 ميل سكاي واردز كمكافأة عند التسجيل في البرنامج وسداد الرسم السنوي.

كسب 10,000 ميل سكاي واردز كمكافأة ترحيبية والارتقاء السريع إلى عضوية الفئة الفضية عند إنفاق مبلغ 30,000 درهم إماراتي كحد أدنى خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إصدار البطاقة.

تجديد عضوية الفئة الفضية بناءً على إنفاق مبلغ لا يقل عن 180 ألف درهم إماراتي سنوياً حيث يجب إنفاق 10,000 درهم إماراتي على الأقل لدى طيران الإمارات مباشرةً.

لن تنتهي صلاحية أميال سكاي واردز المكتسبة طوال مدة سريان البطاقة.

الحصول على العروض الحصرية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة باستخدام تطبيق HSBC Entertainer .

. اشتراك مجاني في + Careem .

. خصومات على موقع أمازون ودور السينما المختارة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

خصومات على رسوم التجوال الدولي مع Airalo والتأمين المجاني ضد مخاطر السفر.

والتأمين المجاني ضد مخاطر السفر. 12 دخول مجاني إلى صالات المطارات حول العالم باستخدام تطبيق Visa Airport Companion .

. خصومات على خدمات الكونسيرج، و booking.com ، و Agoda ، وحماية المشتريات.

استكشف عالماً من المكافآت مع برنامج سكاي واردز طيران الإمارات

يضم برنامج سكاي واردز طيران الإمارات أكثر من 33 مليون عضواً حول العالم. ويمكن للأعضاء كسب وإنفاق أميال سكاي واردز مقابل مجموعة واسعة من المكافآت، بما في ذلك تذاكر الطيران على طيران الإمارات والناقلات الشريكة ، وترقيات درجات السفر، وبطاقات الهدايا، وباقات العطلات، ومنتجات السوق الحرة، والإقامات الفندقية، والتجارب التي لا يمكن شراؤها بالمال.

ويمكن لحاملي بطاقة HSBC Emirates Skywards أيضاً تسريع كسب أميال سكاي واردز من خلال الإنفاق باستخدام بطاقتهم عبر مجموعة متنوعة من الفنادق وتأجير السيارات وشركاء أسلوب الحياة مثل دبي مول، Skywards Miles Mall و Skywards Everydayو Emirates Skywards Hotels.

لطلب الاشتراك أو لمعرفة المزيد عن بطاقة HSBC Emirates Skywards، تفضل بزيارة الموقع emirates.com.

*سيكون العرض متاحاً اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك الأول السعودي (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت قيمة الأصول المدارة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 69 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2023. www.hsbc.ae

حول برنامج طيران الإمارات سكاي واردز:

يضم برنامج طيران الإمارات سكاي واردز أكثر من 33 مليون عضو حول العالم. ويقدم برنامج الولاء أربع فئات من العضوية: الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، حيث تمنح كل فئة امتيازات حصرية. ويمكن للأعضاء كسب أميال سكاي واردز مع شركاء يتراوحون من شركات الطيران والفنادق وتأجير السيارات إلى العلامات التجارية المالية والترفيهية وأسلوب الحياة. ويمكن استبدال أميال سكاي واردز بمجموعة واسعة من المكافآت، بما في ذلك تذاكر الطيران على شركات الطيران الشريكة، وترقيات درجات الرحلات الجوية، والإقامات الفندقية، والتذاكر، وتذاكر الضيافة للأحداث الرياضية والثقافية، والجولات والتجارب التي لا يمكن شراؤها بالمال.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع www.emirates.com/skywards.

-انتهى-

#بياناتشركات