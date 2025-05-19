الشراكة الجديدة تتيح عمليات سداد أسرع وأكثر أماناً، إلى جانب تحسين إدارة رأس المال العامل وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية

أبوظبي، أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن إطلاق حل تجريبي مبتكر للمعاملات المالية والمدفوعات، قام بتطويره بالشراكة مع أوراكل وماستر كارد. ويوظف هذا التعاون خبرات الشركتين الرائدتين لإحداث نقلة نوعية في معاملات الدفع بين الشركات لعملاء بنك أبوظبي الأول، عبر تعزيز الكفاءة والأمان والشفافية المالية وتحسين العلاقات مع الموردين.

ويساهم دمج منصة البطاقات الافتراضية من ماستركارد مباشرة في نظام تخطيط موارد المؤسسات أوراكل فيوجين كلاود في معالجة التحديات والصعوبات الشائعة التي تعيق إجراء المدفوعات التجارية، مثل تجزّؤ البيانات والأنظمة والعمليات، وذلك من خلال تقديم حل متكامل، جاهز للاستخدام ويسهل تنفيذ المدفوعات دون الحاجة إلى ترتيبات تقنية معقدة أو مكلفة، وقد تستغرق وقتاً طويلاً.

وتُظهر التحديات التي تواجهها الشركات اليوم أهمية هذه التقنية المبتكرة، فوفقاً لتقرير "مقياس ممارسات الدفع لعام 2024"، أفادت نسبة 40% من الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن عدم فعالية العمليات يعد السبب الرئيسي وراء التأخر في السداد. ومن خلال هذه الشراكة، سيستفيد عملاء بنك أبوظبي الأول من فئة الشركات من مدفوعات أسرع وأكثر أماناً وشفافية. وتساعد تقنية البطاقة الافتراضية على الأتمتة وإنجاز المدفوعات بسهولة، وإمكانية متابعة حركة الأموال والإنفاق، بما يساعد الشركات على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.

ويواصل بنك أبوظبي الأول تزويد عملائه من الشركات بحلول متقدمة وأدوات فعالة تواكب تطور أعمالهم وتلبي احتياجاتهم المتغيرة. وتشكل الشراكة مع أوراكل وماستركارد تأكيداً على التزامه بمواكبة تغيرات المستقبل وتقديم خدمات مصرفية تلبي تطلعات الشركات العاملة في المنطقة، من خلال تحسين عمليات الدفع، وتبسيط الإجراءات، وبالتالي، تحقيق أفضل قيمة لعملائه.

ويسعى بنك أبوظبي الأول عبر هذه الشراكة، التي أُعلن عنها مؤخراً على هامش جولة أوراكل كلاود وورلد في دبي، إلى دعم وتمكين عملائه من فئة الشركات من خلال:

أتمتة المدفوعات بكفاءة عالية: مدفوعات سلسة تُنفّذ مباشرة على نظام تخطيط موارد المؤسسات أوراكل فيوجين كلاود، للتقليل من العمليات والإجراءات اليدوية وخفض التكاليف التشغيلية.

مدفوعات سلسة تُنفّذ مباشرة على نظام تخطيط موارد المؤسسات أوراكل فيوجين كلاود، للتقليل من العمليات والإجراءات اليدوية وخفض التكاليف التشغيلية. تعزيز مستوى الأمان: مدفوعات آمنة باستخدام أرقام بطاقات تُستخدم لمرة واحدة، ما يحد من مخاطر الاحتيال ويعزز حماية البيانات المالية الحساسة.

مدفوعات آمنة باستخدام أرقام بطاقات تُستخدم لمرة واحدة، ما يحد من مخاطر الاحتيال ويعزز حماية البيانات المالية الحساسة. تحسين الإدارة المالية: إمكانية التحقق الفوري من التدفقات النقدية، وتعزيز قدرة الشركات على إدارة رأس المال العامل، وخفض التكاليف، فضلاً عن فرصة الحصول خصومات.

إمكانية التحقق الفوري من التدفقات النقدية، وتعزيز قدرة الشركات على إدارة رأس المال العامل، وخفض التكاليف، فضلاً عن فرصة الحصول خصومات. تعزيز العلاقات مع الموردين: مدفوعات أسرع وأكثر موثوقية وإجراءات تسوية سهلة وبسيطة للموردين.

مدفوعات أسرع وأكثر موثوقية وإجراءات تسوية سهلة وبسيطة للموردين. دعم المعاملات الدولية: تبسيط المعاملات الدولية بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية المحلية، بالاعتماد على شبكة ماستر كارد العالمية.

وتعليقاً على ذلك، قالت جينا بيترسن-سكيرم، نائب الرئيس الأول والمدير العام الإقليمي لشركة ماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان: "في ظل تسارع وتيرة التحولات والتغيرات في بيئة الأعمال، تتجه الشركات بمختلف أنواعها إلى استخدام البطاقات الافتراضية للحصول على تجربة أكثر سهولة وأماناً، وتعزيز كفاءة استخدام التقنيات الرقمية في عملياتها. ونفخر في ماستركارد بتوظيف منصتنا المبتكرة للبطاقات الافتراضية لإتاحة مزايا الخدمات المالية المدمجة في نظام أوراكل فيوجين كلاود لعملاء بنك أبوظبي الأول من الشركات."

من جانبه، قال ليام نولان، نائب رئيس تطوير التطبيقات في شركة أوراكل : "تقدم هذه الشراكة لقطاع الأعمال آلية سداد عالية الكفاءة أثبتت فعاليتها في مجال مدفوعات المستهلكين، وتساهم في تبسيط عملية تسجيل الموردين، والحد من المخاطر، وتحسين إدارة رأس المال العامل لكل من المشترين والموردين. ويمكّن هذا التعاون العملاء المشتركين من تبسيط تعاملاتهم المالية والتشغيلية الرئيسية وتعزيز إدارة مواردهم المالية."

نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتخذ بنك أبوظبي الأول من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويتميز بحضوره العالمي الواسع عبر 20 سوقاً حول العالم، حيث رسّخ مكانته كحلقة وصل أساسية للمنظومة المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.31 تريليون درهم (ما يعادل 356 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية مارس 2025، ما جعله من أكبر المجموعات المصرفية على مستوى العالم. ويقدم البنك مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول والمنتجات معتمداً على خبراته المالية العميقة لتلبية تطلعات عملائه من الأفراد والشركات، عبر ثلاث قطاعات أعمال رئيسية، تضم قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، قطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين.

يحظى بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. بتصنيفات Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعدّ البنك رائداً إقليمياً في مجال الاستدامة؛ حيث حصل على تصنيف AA من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI)، كما تم تصنيفه من بين أفضل 6% من البنوك العالمية وفق مؤشر ريفينيتيف (Refinitiv) للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وصُنّف البنك باعتباره الأكثر تنوّعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق تقييم مخاطر المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من "ساستيناليتكس" (Sustainalytics).

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