أبوظبي، أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في الدولة وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن إطلاق منصة بنك أبوظبي الأول للفنون (FAB Art Platform) بالشراكة مع مجموعة أوبرا غاليري (Opera Gallery Group)، إحدى أهمّ شبكات المعارض الفنية العالمية.

وتتيح هذه المنصة المبتكرة لعملاء البنك فرصة الاطلاع على الأعمال الفنية الرفيعة، والاستثمار فيها، والاستفادة منها، ضمن استراتيجية متكاملة لإدارة الثروات. كما توفّر المنصة وصولاً حصرياً إلى روائع فنية بمعايير ترتقي إلى مستويات المتاحف، مع معالجة التحديات التقليدية المتعلقة بالتوثيق والحفظ والسيولة، التي لطالما شكّلت عائقاً أمام قدرة الأفراد على اقتناء الأعمال الفنية القيّمة.

ومن خلال إطلاق منصة بنك أبوظبي الأول للفنون، يمكن للهواة جمع الأعمال الفنية المميزة اقتناء أهمّ القطع العالمية، ما يجعل الاستثمار في الفن الراقي أكثر سهولة وأماناً وتكاملاً ضمن منظومة إدارة الثروات الحديثة.

وتجمع المنصة بين ثلاثة عناصر متكاملة، تشمل خدمات كونسيرج بمعايير راقية، وإمكانية التملّك المباشر للأعمال الفنية الاستثنائية، وحلول التمويل التي تتيح توفير التمويل بضمان الأعمال الفنية دون الحاجة إلى التفريط بها. ومن خلال خدمات إدارة الثروات التي يقّدمها بنك أبوظبي الأول، يمكن للعملاء تعزيز تنويع محافظهم الاستثمارية عبر إضافة أصول ملموسة ذات قيمة ثقافية وفنية عالية بحيث يتم دمجها بسلاسة ضمن استراتيجية إدارة الثروات القائمة التي يشرف عليها مديرو علاقاتهم القائمة في البنك.

ويسهم بنك أبوظبي الأول، بصفته المؤسسة المالية الرائدة الداعمة لهذه المبادرات، في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز حيوي على خريطة الفن العالمية.

وتعليقاً على ذلك، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: "يأتي إطلاق منصة بنك أبوظبي الأول للفنون لمواكبة جهود إمارة أبوظبي في تعزيز قيمة الثقافة والفنون وبما يتماشى مع روية الدولة في هذا القطاع، وهي منصة تمثل أسلوباً جديداً تتيح للعملاء الاستثمار بأصول فنية رفيعة وعالية القيمة، بطريقة أكثر سهولة وأماناً. ولتحقيق ذلك، تأتي شراكتنا مع أوبرا غاليري لتوفير خبرات فنية واسعة على مستوى عالمي واعتماد نهج متقن في الانتقاء الفني. وتسهم هذه المبادرة في تنويع المحافظ الاستثمارية، معززة التزام البنك بالابتكار والحفاظ على الإرث الثقافي، وتقديم قيمة ملموسة تتجاوز نطاق الخدمات المالية التقليدية".

من جانبه، قال جيل ديان، مؤسس ورئيس مجموعة أوبرا غاليري: "تتيح لنا شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول توسيع نطاق أعمالنا الفنية التي تضاهي معايير المتاحف العالمية وتقديم الخدمات الرفيعة لتصل إلى جامعي الأعمال الفنية في مختلف أنحاء المنطقة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتوفير أعمال فنية استثنائية مع الحفاظ على أعلى معايير التوثيق والأصالة".

ويمكن للعملاء الوصول بسلاسة إلى فرص الاستثمار الفني، وإدارة مجموعاتهم، واستكشاف حلول التمويل الفني، من خلال مديري علاقاتهم في بنك أبوظبي الأول.

وتعكس منصة بنك أبوظبي الأول للفنون، التي تربط بين الفن والتمويل والوصول الرقمي، التزام البنك بتقديم حلول مبتكرة، تركّز على العملاء، ودعم الطموحات الثقافية والاقتصادية لدولة الإمارات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.bankfab.com

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم، ليكون بذلك البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.38 تريليون درهم (376 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية سبتمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، وهي: 1) الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، 2) الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، 3) الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com

للاطلاع على أحدث إفصاحات وبيانات البنك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.bankfab.com/en-ae/about-fab/investor-relations

للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يرجى التواصل مع فريق بنك أبوظبي الأول لعلاقات المستثمرين عبر: ir@bankfab.com

نبذة عن أوبرا غاليري:

تعدّ أوبرا غاليري واحدة من أبرز المؤسسات الفنية العالمية، وتمتلك فروعاً مرموقة في عواصم الثقافة حول العالم، مثل دبي، ولندن، وباريس، وسنغافورة. وتمتدّ خبرة معارضها لتشمل روّاد الفن الحديث والمعاصر، حيث تقدّم أعمالاً تتمتع بسجل ملكية موثّق بدقّة، تضمّ أعمالاً لأساتذة الفن المعروفين بالإضافة إلى المواهب الصاعدة.

وتحرص المؤسسة، بفضل سمعتها المرموقة، على أن تستوفي كل قطعة فنية أعلى معايير الأصالة والقيمة الاستثمارية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.operagallery.com

-انتهى-

#بياناتشركات