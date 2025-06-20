أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن انضمامه كمشارك مباشر في نظام المدفوعات الدولي الصيني "سيبس" (CIPS)، نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود، وهو نظام المدفوعات الرسمي بالعملة الصينية (الرينمينبي) لإجراء معاملات الدفع عبر الحدود.

وتشكل هذه الخطوة محطة استراتيجية ستعزز قدرة البنك على تقديم حلول دفع أسرع وأكثر أماناً وكفاءة عبر الحدود بالعملة الصينية، مما يرسخ مكانته الريادية في إدارة السيولة وخدمات تسوية المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعزز سمعته المرموقة كشريك موثوق يتمتع بقدرات تشغيلية متقدمة ومنظومة قوية لإدارة المخاطر.

ويُعد بنك أبوظبي الأول حالياً البنك الوحيد في دولة الإمارات الذي يُشغّل فرعاً مرخصاً بالكامل في البر الصيني الرئيسي، حيث يلتزم بدعم الشراكات عبر الحدود وخدمة مصالح عملائه في السوقين. وبصفته أكبر بنك في دولة الإمارات، وإحدى الركائز الأساسية في المنظومة الاقتصادية والمؤسسية والمالية للدولة، يتمتّع بنك أبوظبي الأول بموقع فريد يؤهله لقيادة مسيرة النمو والابتكار وترسيخ التعاون الاستراتيجي بين الصين ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتؤكد هذه الخطوة المهمة التزام بنك أبوظبي الأول بدفع عجلة التحول الرقمي، ومساهمته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد في المنطقة.

وفي هذا السياق، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يُعد انضمامنا كمشارك مباشر إلى نظام المدفوعات الدولي الصيني "سيبس" إنجازاً مهماً للبنك، ويعكس الدور المتنامي لدولة الإمارات في ريادة الابتكار المالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يؤكد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ تجاه السوق الصينية والمنطقة، ويُعزّز قدرتنا على توفير حلول مدفوعات رائدة لعملائنا المشاركين في أنشطة التجارة والاستثمار بين الصين ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. سنواصل العمل لتعزيز الترابط المالي عبر الحدود، بما يدعم الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في هذا المسار التجاري الحيوي".

ويعكس انضمام بنك أبوظبي الأول كمشارك مباشر في نظام "سيبس" رؤيته الطموحة للبقاء في طليعة مشهد الابتكار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويأتي امتداداً لاستثماراته المتواصلة في البنية التحتية المتقدمة وتطوير القدرات التشغيلية، للحفاظ على مكانته كشريك مفضل لعملائه في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة في مجال التجارة والتمويل.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول

يتخذ بنك أبوظبي الأول من العاصمة أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويتميز بحضوره العالمي الواسع عبر 20 سوقاً حول العالم، حيث رسّخ مكانته كحلقة وصل أساسية للمنظومة المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبلغ إجمالي موجودات البنك 1.31 تريليون درهم (ما يعادل 356 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية مارس 2025، ما جعله من أكبر المجموعات المصرفية على مستوى العالم. ويقدم البنك مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول والمنتجات معتمداً على خبراته المالية العميقة لتلبية تطلعات عملائه من الأفراد والشركات، عبر ثلاث قطاعات أعمال رئيسية، تضم قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، قطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين.

يحظى بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. بتصنيفات Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعدّ البنك رائداً إقليمياً في مجال الاستدامة؛ حيث حصل على تصنيف AA من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI)، كما تم تصنيفه من بين أفضل 6% من البنوك العالمية وفق مؤشر ريفينيتيف (Refinitiv) للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وصُنّف البنك باعتباره الأكثر تنوّعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق تقييم مخاطر المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة من "ساستيناليتكس" (Sustainalytics).

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الرسائل الرئيسية وأبرز نقاط الحوار

الرسائل الرئيسية:

بنك أبوظبي الأول هو أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم كمشارك مباشر في نظام المدفوعات الدولي الصيني "سيبس" (نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود)، وهو نظام المدفوعات الرسمي بالعملة الصينية للمعاملات عبر الحدود .

تؤكد هذه الخطوة التزام بنك أبوظبي الأول بتعزيز ريادته في إدارة السيولة وخدمات تسوية المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومواصلة تقديم حلول رائدة لعملائه الذين يزاولون أعمالهم في مسارات التجارة والاستثمار بين الصين ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي

يشكل هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على التزام بنك أبوظبي الأول بترسيخ مكانته كشريك مفضل للعملاء المشاركين في مجالات التجارة والاستثمار ضمن المسارات العالمية الرئيسية للتبادل التجاري، وتحديداً بين الصين ودولة الإمارات، وبين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي .

ستعزز المشاركة المباشرة في نظام المدفوعات الدولي الصيني "سيبس" قدرات بنك أبوظبي الأول في إدارة السيولة وتسوية المدفوعات في المنطقة، من خلال توفير معاملات أسرع وأكثر كفاءة وأمناً لعملائه عبر الحدود.

نقاط إضافية:

من خلال المشاركة المباشرة في نظام المدفوعات الدولي الصيني "سيبس"، سيتمكن بنك أبوظبي الأول من تقديم دعم قوي لعملائه في مدفوعات العملية الصينية "الرينمينبي" للمعاملات بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

لاحظ بنك أبوظبي الأول نمواً متزايداً في استخدام الرينمينبي كعملة للتجارة وتسوية المدفوعات في المنطقة، وبالتالي أدرك أهمية إدراج هذه العملة في قدراته الحالية في إدارة السيولة للاستفادة من الفرص التجارية التي يوفرها هذا التوجه.

يُعد بنك أبوظبي الأول البنك الوحيد في دولة الإمارات الذي يمتلك فرعاً مرخصاً بالكامل في البر الصيني الرئيسي، ما يمنحه مكانة فريدة لخدمة العملاء في السوقين الإماراتية والصينية.

تعكس مشاركة بنك أبوظبي الأول التزامه بالابتكار المالي، وتعزيز مكانته الريادية في المنطقة، وتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد ضمن المسارات الرئيسية للتبادل التجاري والاستثماري لدولة الإمارات .

أهم نقاط الحوار للأستاذ عُمر حفيظ (رئيس الخدمات المصرفية الدولية في مجموعة بنك أبوظبي الأول)

يشكل انضمام بنك أبوظبي الأول كمشارك مباشر في نظام المدفوعات الدولي الصيني "سيبس" محطة مهمة نحو تعزيز أعمالنا الدولية ضمن مسارات التبادل التجاري والاستثماري بين الصين ودولة الإمارات وبين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.

سيمكننا هذا الإنجاز من تقديم حلول دفع أسرع وأكثر أماناً وكفاءة لعملائنا بعملة الرينمينبي، وذلك في إطار الاستجابة للطلب المتزايد على التجارة والاستثمار عبر الحدود.

نسعى إلى تمكين عملائنا وشركائنا عبر تقديم أفضل خدمات وحلول المدفوعات. ومن خلال المشاركة المباشرة في نظام المدفوعات الدولي الصيني "سيبس"، يمكننا توفير حلول مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا، ودعم نمو التبادل التجاري والاستثماري على المدى الطويل بين الصين ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي

بصفتنا البنك الوحيد في دولة الإمارات الذي يُشغّل فرعاً مرخصاً بالكامل في البر الصيني الرئيسي، أصبحنا أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم كمشارك مباشر في نظام المدفوعات الدولي الصيني "سيبس".

تُعد المشاركة المباشرة في نظام المدفوعات الدولي الصيني "سيبس" دليلاً ملموساً على الجهود المستمرة التي يبذلها بنك أبوظبي الأول للبقاء في طليعة مشهد الابتكار المالي، بما يلبي تطلعات واحتياجات عملائه المتغيرة

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