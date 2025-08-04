وقعت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مذكرة تفاهم مع أكاديمية جنرال أسمبلي - البحرين، للتعاون في تطوير المواهب التقنية وتمكين الكوادر الوطنية في قطاع التكنولوجيا، وذلك في مقر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

وتنص المذكرة على تمكين "بنفت" من الوصول إلى قاعدة المواهب المدرّبة لدى "جنرال أسمبلي" لتعزيز عملية التوظيف بالشركة، ومشاركة فرص العمل المتاحة لمطابقة المرشحين، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للموظفين وبرامج تدريب مسرّعة ودورات تدريبية بدوام جزئي والمعسكرات التدريبية في التخصصات التقنية.

كما ضمت بنود المذكرة التعاون في تنظيم الفعاليات واللقاءات المشتركة والمشاركة في معارض التوظيف وفرص التحدث كضيوف في فعاليات الطرفين وتعزيز التعاون في مشاريع تصميم تجربة المستخدم، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التسويق .

وبهذه المناسبة، قال رياض المعراج، رئيس تنفيذي لتقنية المعلومات في "بنفت" : "نسعد بإبرام هذه الشراكة المثمرة مع " جنرال أسمبلي" والتي تأتي في إطار جهودنا المتواصلة الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثّل أساس النجاح والتميز المؤسسي، وبناء جسر بين التدريب والتوظيف في القطاع التقني، ومن هذا المنطلق حرصنا على الدخول في هذا التعاون لتمكين كوادرنا التقنية التي تشكّل محور مسيرة التحول الرقمي بالشركة من اكتساب أحدث المهارات".

وأضاف المعراج: "ستتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من الخبرات والبرامج التدريبية المتميزة لـ "جنرال أسمبلي" بينما سنوفر نحن فرص عمل نوعية للمتدربين وتجارب ميدانية في بيئة تقنية متقدمة، مؤكدين استمرار مساعينا في تقديم كل ما يعود بالنفع على بناء قدرات الكوادر الوطنية، ونعد بأن هذه المبادرة ستكون بداية لسلسلة من الشراكات الأخرى التي تعزز مهاراتهم في واحد من أهم قطاعات المستقبل".

من جانبها، قالت السيدة أحلام عون، مديرة أكاديمية جنرال اسمبلي - البحرين: " فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة رائدة مثل "بنفت"، والتي نعدها نموذجاً عملياً للربط بين المتدربين وفرص التوظيف، من خلال تمكين متدربينا الموهوبين من تطبيق معارفهم في بيئة عمل احترافية مثل "بنفت"، فضلاً عن التعاون في تطوير المهارات التقنية لموظفي الشركة وتزويدهم بأحدث المعارف والخبرات لقيادة تحولها الرقمي نحو مزيد من التميز والازدهار".