المنامة، البحرين – أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامجها التدريبي السنوي "مسار"، الذي يهدف إلى صقل مهارات الشباب البحريني في مجال التكنولوجيا المالية وتمكينهم وتأهيلهم من خلال تزويدهم بالخبرة العملية والمهارات والأدوات النوعية اللازمة لتحقيق التميز في المجال.

ويعد "مسار" برنامجاً تدريبياً صيفياً لتطوير وبناء قدرات 40 متدرباً من الشباب البحريني وتعريفهم ببيئة العمل في قطاع التكنولوجيا المالية لاكتساب الخبرة وتعزيز تفكيرهم الإبداعي، ورفع مساهمتهم في تطوير الاقتصاد الرقمي لمملكة البحرين.

ويتيح "مسار" في نسخته الرابعة فرصة المشاركة لجميع طلبة الجامعات البحرينيين الموهوبين، ولأفراد أسرة "بنفت"، حيث تم تصميم البرنامج خصيصاً لضمان تأهيل الشباب البحريني على أعلى المستويات ومواكبتهم لمتطلبات سوق العمل في قطاع التكنولوجيا المالية الذي يشهد نمواً غير مسبوق، ويوفر البرنامج محتوى تدريبي متطور يغطي كافة الموضوعات حول أحدث التقنيات المالية، إلى جانب ورش عمل تطبيقية تتيح للمتدربين فرصة العمل على مشاريع حقيقية تحت إشراف خبراء ومتخصصين في الشركة.

وبهذه المناسبة، قال السيد صلاح العوضي، رئيس تنفيذي للموارد البشرية في شركة "بنفت": "فخورون بإطلاق النسخة الرابعة من برنامج "مسار" الذي يأتي تتويجاً للنجاحات المتميزة التي حققتها النسخ السابقة من البرنامج، وفي إطار التزامنا الراسخ ببناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات البحرينية في مجال التكنولوجيا المالية الذي يشكّل عصب الاقتصاد الرقمي الحديث، فنحن في "بنفت" نؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس أي تطور، وأن الشباب البحريني يمتلك قدرات هائلة وإمكانات تؤهله لقيادة مسيرة التحول الرقمي في المملكة والدفع بها نحو مزيد من الريادة".

وأضاف: "نسعى من خلال هذه النسخة الجديدة إلى مواصلة العمل على بناء كوادر مؤهلة وموهوبة للعمل في قطاع التكنولوجيا المالية، من خلال ما يوفره "مسار" من تعليم نوعي ومتخصص مع التركيز على الجانب العملي والابتكار وحل المشكلات، مما يمكّن المشاركين من تطبيق معارفهم على أرض الواقع، مؤكدين أهمية هذا البرنامج في إعداد جيل جديد من الخبراء القادرين على دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، ومواكبة رؤية البحرين 2030 في بناء اقتصاد معرفي مستدام".

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