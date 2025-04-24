شاركت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، في "مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي" الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تحت شعار "نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة"، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض.

واستعرضت "بنفت" خلال المؤتمر خبراتها الرائدة في تطوير حلول مالية رقمية متكاملة تدعم قطاع الإسكان والعقارات، وقدمت نماذج ناجحة لشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال، كما سلطت الضوء على خدماتها المالية كنموذج رئيسي للابتكار في قطاع الخدمات المالية، ودورها في تبسيط الإجراءات المالية المتعلقة بتمويل المساكن، وتسهيل عمليات الدفع والإقراض الرقمي الآمن.

وخلال المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر، قدم فريق "بنفت" من خلال جناح الشركة الخاص إرشادات حول خدمات مركز البحرين للمعلومات الائتمانية ، وتمت إتاحة الفرصة للزوار للاطلاع والحصول على تقاريرهم الائتمانية؛ وهي خدمة مقدمة من مركز البحرين للمعلومات الائتمانية في "بنفت" والتي تم دمجها ضمن متطلبات تقديم طلبات الإسكان لتعزيز كفاءة ومدة تقييم الطلبات.

وأكدت "بنفت" أن الجهود التكاملية بين مركز البحرين للمعلومات الائتمانية وبين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان لاستخراج بيانات التقارير الائتمانية للمتقدمين تلقائياً، أسهمت في تبسيط إجراءات برامج السكن الاجتماعي التابعة للوزارة مما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

كما عززت "بنفت" وعي الحضور حول باقة الخدمات المبتكرة التي تقدمها عبر تطبيقها "بنفت بي" وما يوفره من مزايا، بما في ذلك خدمة "فواتير" التي تمكّن المستخدمين من عرض الفواتير وسدادها إلكترونياً، وغيرها.

وتعليقاً على هذه المشاركة الناجحة، قال عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي في بنفت: "إنه لمن دواعي السرور أن نشارك في هذا الحدث الحيوي انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية تفعيل دورنا لخدمة المواطنين والمساهمة في الملف الإسكاني، من خلال تمكينهم من الاستفادة من مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية التي تسهّل عليهم خيارات التمويل المتاحة ضمن برامج السكن الاجتماعي، ونحن نسعى في "بنفت" إلى استمرار شراكتنا الرائدة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتقديم دعم فاعل ومثمر للأفراد الذين يتطلعون لشراء مساكن".

وأضاف: "لقد حقق جناح "بنفت" في المعرض إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل الحضور، وشهد عدداً قياسياً من الزوار، ونحن ممتنون لفرصة المشاركة في مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي لكونه منصة فريدة للتواصل مع عملائنا وشركائنا من القطاع الإسكاني، ودعم قاعدة أوسع من المستفيدين من البرامج الإسكانية، ونتطلع لمواصلة جهودنا ومساعينا بما يسهم في طرح المزيد من الخدمات المبتكرة لعملائنا، وتسهيل التحول نحو مجتمع غير نقدي عبر حلول دفع متكاملة تدعم أحلامهم وتحسن جودة حياتهم".

-انتهى-

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