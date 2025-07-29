القاهرة، مصر: في خطوة جديدة تعكس التزامها بترسيخ حضورها المحلي وتعزيز أثرها المجتمعي، عقدت شركة "بل مصر"، الرائدة عالميًا في صناعة الأجبان، شراكة توزيع مع "دانون مصر"، وذلك ضمن مبادرة "العمدة" لدعم صغار الموزعين. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة في المجتمعات الريفية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم توقيع الشراكة بحضور معالي السفير الفرنسي في مصر، إيريك شوفالييه، إلى جانب السيد/ هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل مصر وشمال شرق أفريقيا ، والسيد/هشام رضوان، مدير عام شركة دانون مصر.

تم إطلاق مبادرة "العمدة" من جانب شركة دانون مصر كمشروع رائد في مجال المسئولية المجتمعية وخلق قيمة مضافة، لدعم وتمكين صغار الموزعين من خلال توفير تمويل مُيسر بالتعاون مع الشريك المصرفي للشركة. وتمنح هذه المبادرة الفرصة للموزعين لامتلاك وتشغيل سيارات توزيع تخدم المناطق النائية، واليوم، يضم أسطول "العمدة" أكثر من 370 سيارة تصل إلى ما يزيد عن 15 مليون عميل في المناطق الريفية بمختلف أنحاء مصر.

وتأتي هذه الشراكة الجديدة استنادًا إلى نجاح مبادرة "العمدة"، لتوسيع نطاق توزيع منتجات "لافاش كي ري"، و"كيري"، و"أبو الولد" بأسعار مناسبة في المناطق الأقل خدمة بمحافظات الدلتا، والبحيرة، وصعيد مصر، بما يسهم في الوصول إلى آلاف الأسر الإضافية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شركة بل الهادفة إلى "تقديم غذاء صحي ومتوازن للجميع"، والتي تضع رفاهية المجتمع وتوفير تغذية شاملة في صميم أولوياتها. وتُعد الشراكة مع دانون مصر خطوة فعالة نحو توسيع نطاق التوزيع في المناطق الريفية. فمن خلال تحسين شبكات التوزيع، والاستفادة من فرق المبيعات والخبرات اللوجستية للطرفين. يساهم هذا التعاون في خفض البصمة الكربونية المشتركة بنسبة 50%.

وبهذه المناسبة، أشاد معالي السفير إيريك شوفالييه بالمبادرة، مشيرًا إلى أن تعاون شركتين فرنسيتين في هذا المشروع يجسد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر، من تقديم قيمة مضافة حقيقية، إلى خلق فرص عمل، وتوفير التدريب وتنمية الكفاءات، والمساهمة الفاعلة في دعم النمو الاقتصادي. كما أكد أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز الوصول إلى تغذية صحية ومتوازنة في المناطق الريفية، مع تقليل الأثر البيئي المرتبط بالعمليات التشغيلية.

ومن جانبه، عبر هشام رضوان، المدير العام لشركة دانون مصر، عن فخره بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بل مصر، مشيرًا إلى أنها تجمع بين شركتين لهما تاريخ طويل وإرث عالمي قوي، وجذور ممتدة في السوق المصري. وأكد أن هذا التعاون ينسجم مع رؤية دانون في دعم المجتمعات المحلية وتوسيع نطاق الوصول إلى غذاء صحي ومغذٍ في مختلف أنحاء مصر. وأضاف: "من خلال هذا التعاون، لا نعزز فقط كفاءة سلاسل التوزيع، بل نرسخ كذلك التزامنا بقيم الصحة، والحفاظ على البيئة، وتمكين المجتمعات، والنمو الشامل للجميع".

كما أوضح قائلاً":من خلال دمج بنيتنا التحتية وانتشارنا وخبراتنا، نسهم في تمكين المزيد من الأفراد في المجتمعات المختلفة من الوصول إلى منتجات دانون وبل المُغذية. وتعد هذه الشراكة خطوة قوية على طريق تحقيق هدف دانون الأساسي – وهو تعزيز الصحة من خلال توفير الغذاء لأكبر عدد ممكن من الافراد".

ومن جهته صرّح هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل مصر وشمال شرق أفريقيا: "تُعد هذه الشراكة مع دانون محطة مهمة في مسيرة بل مصر نحو خدمة عدد أكبر من العائلات المصرية بشكل مسؤول ومستدام وعلى نطاق واسع. ونحن فخورون بالتعاون مع شريك يشاركنا نفس القيم والالتزام بالتأثير المجتمعي والنمو الشامل".

وأشار عرام : "اعتماداً على نجاح مبادرة العمدة، نحرص على التوسع الجغرافي بما يُعزز من إتاحة منتجاتنا الغذائية عالية الجودة، ويدعم تمكين رواد الأعمال المحليين، ويُسهم في تقليل البصمة الكاربونية لعملياتنا".

نبذة عن شركة بل مصر :

مجموعة بل هي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع الوجبات الخفيفة الصحية المبنية على الألبان والفواكه والنباتات. وتضم محفظتها علامات تجارية متميزة ومعروفة دوليًا مثل "لافاش كي ري®"، "كيري®"، "بيبي بل®"، "بورسين®"، "نوريش®"، "بوم بوت®"، و"غوغو سكويز®"، إلى جانب نحو 25 علامة تجارية محلية. وقد ساهمت هذه العلامات مجتمعة في تحقيق المجموعة لمبيعات بلغت 3.7 مليار يورو في عام 2024.

وتتواجد بل في السوق المصري منذ أكثر من 25 عامًا، ويعمل بها نحو 1,500 موظف. وقد أصبحت منتجات الشركة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأسر المصرية من خلال علامتيها الشهيرتين "لافاش كي ري" و"كيري". وتُعد بل مصر مركزًا صناعيًا استراتيجيًا، حيث تصدّر منتجاتها إلى ما يقرب من 19 دولة، مستفيدة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وتماشيًا مع رؤيتها "توفير غذاء صحي ومتوازن للجميع"، تسهم بل في تعزيز أنماط التغذية الصحية، مع العمل على زيادة إتاحة منتجاتها. كما تلتزم الشركة بتنفيذ مبادرات متعددة تدعم الاستدامة، وتكافح تغيّر المناخ، وتسعى لتطوير عبوات صديقة للبيئة.

نبذة عن شركة دانون مصر:

شركة دانون مصر هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة دانون العالمية تأسست عام ٢٠٠٦ ومقرها الرئيسى القاهرة، وتحتل الشركة مكانة كبيرة في مجال إنتاج الألبان، كما تقدم منتجات تلبي احتياجات المواطن المصري المختلفة (مثل زبادي دانون، دانيت، أكتيفيا، دانون ماكس، دانون اليوناني، هاي برو، دانجو والبركة). تضم الشركة أكثر من ١٥٠٠ موظف، وتقدم مساهمة إيجابية لمصر من خلال منتجات صحية وعالية الجودة وذات مذاق رائع تمتلك دانون مصر مصنعًا في مدينة العبور ومزرعة عالمية في النوبارية، تعد ثالث أكبر مزرعة في مصر

تعتبر دانون أول شركة تحصل على شهادة B Corp TM في مصر مما يجعلها أكبر شركة B Corp في إفريقيا والشرق الأوسط والتي تعتبر علامة على الثقة في أن الشركة تمارس أعمالها بطريقة تلبي المعايير الصارمة للأداء الاجتماعي والبيئي ، وهي معتمدة من B Lab® ، وهي مؤسسة غير ربحية محايدة ، تُمنح هذه الشهادة للشركات التي تحقق التوازن بين الغرض والربح ، وتؤكد التزام تلك الشركات بالنظر في تأثير قراراتها على عمالها وعملائها والموردين والمجتمعات والبيئة التي تقود فيها تلك الشركات حركة عالمية لاستخدام العمل كدافع للخير.

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