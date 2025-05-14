دبي، الإمارات العربية المتحدة – أبرمت شركة "بلو ريميت" المحدودة، الشركة الرائدة في تقديم حلول التحويلات المالية المبتكرة عبر الحدود والتابعة لشركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع.، شراكةً استراتيجية مع "ويسترن يونيون".

تجمع هذه الشراكة بين المنصة الرقمية المبتكرة لشركة "بلو ريميت" وشبكة تحويل الأموال العالمية الواسعة لشركة "ويسترن يونيون"، والتي تمتد عبر أكثر من 200 دولة وإقليم. لتتيح للعملاء إرسال أموالهم بسهولة إلى مليارات الحسابات المصرفية والمحافظ في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى إمكانية التحصيل النقدي في مواقع بالخارج.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة "بلو ريميت": "نفخر بشراكتنا مع "ويسترن يونيون"، العلامة التجارية الرائدة التي تعد نموذجاً للموثوقية والانتشار العالمي، حيث نسعى معاً من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق خدمات التحويلات المالية الدولية المتاحة لعملائنا، ومنحهم خيارات أكثر تنوعاً مع ضمان أعلى معايير الأمان والراحة".

ومن جانبه صرح جيوفاني أنجيليني، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن متحمسون للتعاون مع "بلو ريميت" المزود الرائد لحلول التحويلات المالية العابرة للحدود. من خلال هذه الشراكة، نؤكد التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا، في إطار سعينا لتحقيق مهمتنا لجعل الخدمات المالية في متناول الجميع".

وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك للطرفين في دعم الشمول المالي ودفع عجلة الابتكار في قطاع التحويلات المالية العابرة للحدود. وفي ظل تنامي أهمية قنوات التحويلات المالية من دولة الإمارات باعتبارها ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية العالمية، يبرز الدور المحوري لكل من "بلو ريميت" و"ويسترن يونيون" في تلبية الاحتياجات المتغيرة للأفراد والأسر على مستوى المنطقة.

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