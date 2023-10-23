أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن فوز مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي، باثنتين من جوائز العقارات العربية.

وقد حصد بلووم ليفينج جائزتي "أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات" و"أفضل مشروع سكني" للعام، حيث تنافست مئات الشركات ضمن فئتي الجائزتين، من بينها أشهر المشاريع العقارية في المنطقة. وسلطت الترشيحات الضوء على تميّز المشروع في تلبية احتياجات السكان على اختلاف أعمارهم، إلى جانب تقديم أفضل تجارب الحياة المجتمعية وتوفير وسائل الراحة والمرافق الترفيهية للسكان، مما يتيح لهم عيش حياة أكثر تكاملاً ورفاهية.

ويعكس مشروع بلووم ليفينج أقصى درجات الابتكار من خلال الجمع بين المساحات السكنية والتعليمية والترفيهية ضمن مجتمع شامل ومتكامل. ويضم المجمع أيضاً مركز تجاري "تاون سنتر"، يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركز صحي وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

ويتميز بلووم ليفينج بتصاميمه المبتكرة المستوحاة من فن العمارة الاسبانية، ويضم حوالي 4,500 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمّع السكني المتميز والمكتفي ذاتياً في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي.

ويضم مشروع بلووم ليفينج السكني مدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية. ويشمل أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين. وسيتمكن السكان من استكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام.

وتقوم بتحكيم جوائز العقارات العربية لجنة مستقلة من خبراء القطاع. حيث ركز فريق التحكيم على معايير التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والموقع وهدف المشروع والتسويق ونقاط البيع الفريدة والالتزام بالاستدامة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "نجحت بلووم القابضة خلال السنوات الماضية في تعزيز مكانتها بوصفها شركة رائدة في تطوير المشاريع العقارية المتميزة متعددة الاستخدامات. كما رسخت التزامها بتوفير أنسب المنتجات للسوق الإماراتية وتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن مجتمعات تقدم لهم فرص العيش والعمل والترفيه في وجهة واحدة. وتلتزم الشركة بمواصلة تطوير المشاريع ذات الجودة العالية والتي تقدم عائد كبير على الاستثمار للمستخدمين النهائيين والمستثمرين على حدٍ سواء، إضافة إلى توفير عوائد إيجار تنافسية".

وأضاف: "يتميز مشروع بلووم ليفينج بما يقدمه من أجواء متوسطية ومساحات خضراء ووسائل الراحة العصرية، ويشكل أحدث مشاريعنا السكنية والمتعددة الاستخدامات، وكلنا ثقة بنجاحه وحصده لمزيداً من الجوائز. ويمثل الفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين خير دليل على التجارب الفريدة التي تقدمها بلووم القابضة، ويعكس قدرتها على تحديد احتياجات السوق ومواكبتها. كما نتطلع قدماً إلى تحقيق مزيدٍ من الإنجازات في المستقبل".

ومن جهته علق ستيوارت شيلد، رئيس جوائز العقارات الدولية: "أود أن أتقدم بأحر التهاني للشركات الفائزة على الجهود الرائعة المبذولة من أجل تحقيق هذا النجاح. هذه الجائزة هي واحدة من الجوائز الأكثر شهرة في المنطقة، ويعتبر هذا النجاح امتياز معترف به لأفضل الشركات العقارية.

وتعتبر جوائز العقارات العربية جزءاً من جوائز العقارات الدولية، وهي أحد أهم الجوائز المرموقة في المنطقة. حيث يشارك بها العديد من الشركات العقارية في المنطقة لاستعراض أبرز إنجازاتهم والمنافسة ضمن فئات الجوائز المختلفة.

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لمحة حول بلووم القابضة

تُعد بلووم القابضة، التابعة لمجموعة الوطنية القابضة، إحدى أبرز الشركات القابضة في الإمارات، وتلتزم بتشييد المجمّعات الفاخرة وتشغيلها واستثمارها لتثري حياة العملاء من خلال تطوير وإدارة الأصول العقارية والتعليمية ومرافق الضيافة. وتنطلق الشركة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين من خلال التصاميم المميزة التي توفرها والشراكات مع أفضل مزودي الخدمة في فئتها لتلبية تطلعات المجمّعات متعددة الاستخدامات الجديدة وتزويدها بأفضل أنماط الحياة وأعلى مستويات الجودة. وتختص بلووم القابضة بتطوير المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبرز وجهات الحياة العصرية.

العقارات:

أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية تم تسلميها حتى اليوم

أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء

محفظة تأجير تضم إجمالي 1000 وحدة سكنية

الفنادق:

ماريوت وسط المدينة

إيديشن في أبوظبي

بلووم أرجان من روتانا

851 غرفة ضيوف وشقة فندقية

338 شقة تنفيذية

المدارس:

18 مدرسة

حضانة أطفال واحدة

أكثر من 21 ألف طالب

خدمات التصميم والإدارة: