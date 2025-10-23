أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن إطلاق "مالاغا"، المرحلة الحادية عشرة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

وقد سُميت هذه المرحلة الجديدة تيمناً بمدينة مالاغا الإسبانية، وتضم آخر مجموعة من الفلل الفاخرة المطلة على البحيرة، والتي تتراوح بين ثلاث إلى ست غرف نوم. ومن المقرر إنجاز المرحلة الحادية عشرة من مشروع بلووم ليفينج في الربع الرابع من عام 2028، بأسعار تبدأ من 4.1 مليون درهم.

تم استيحاء تصميم "مالاغا" من طراز العمارة الإسبانية المتوسطية الملائمة لأسلوب الحياة العصرية، وتتسم الفلل بتصميم مدروس يرحب بحياة تجمع بين المساحات الداخلية والخارجية، وذلك من خلال التصاميم المفتوحة والأسقف العالية والنوافذ الكبيرة مع إطلالات خلابة على البحيرة.

وتضم المناطق المشتركة في "مالاغا" مساحات خضراء واسعة ومرافق فاخرة توفر للسكان تجربة معيشية استثنائية تعزز الرفاهية وروح التواصل والراحة، فضلاً عن سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات عالية الجودة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "تؤكد بلووم القابضة التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات متكاملة تتمحور حول السكان وتلبي تطلعاتهم، مع الحرص على تعزيز الترابط وتوفير أسلوب حياة متوازن. ويأتي إطلاق "مالاغا" ليشكل محطة جديدة ضمن مسيرة بلووم ليفينج، تجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات سكنية فريدة ترتقي بمعايير الحياة العصرية."

وأضاف: "وقد حظيت "ماربيلا"، المرحلة السابقة من المشروع، بإقبال استثنائي حيث تم بيع جميع وحداتها في وقت قياسي، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة برؤية بلووم القابضة والطلب المتنامي على المجتمعات السكنية المميزة في أبوظبي. ونحن على ثقة بأن "مالاغا" ستلقى نفس الاهتمام وتحقق نجاحاً مماثلاً."

واختتم قائلاً: "وتمثل "مالاغا" استمراراً لالتزام بلووم القابضة برفع معايير التطوير العقاري وترسيخ مكانة بلووم ليفينج كأحد أبرز الوجهات السكنية في العاصمة. فهو مجتمع يجمع بين الجودة وأسلوب الحياة، ليضع معياراً جديداً في تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة."

سيتمكن سكان "مالاغا" من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية.

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري "تاون سنتر"، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركز صحي وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

وقد بدأت بلووم القابضة عملية التسليم المبكر ل"قرطبة"، المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج. وتسير أعمال البناء في جميع الوحدات التي تم إطلاقها في المشروع وفقاً للجدول الزمني. ويضم بلووم ليفينج وحدات سكنية تتنوع ما بين الفلل ووحدات التاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع.

لمحة حول بلووم القابضة

تُعد بلووم القابضة، التابعة لمجموعة الوطنية القابضة، إحدى أبرز الشركات القابضة في الإمارات، وتلتزم بتشييد المجمّعات الفاخرة وتشغيلها واستثمارها لتثري حياة العملاء من خلال تطوير وإدارة الأصول العقارية والتعليمية ومرافق الضيافة. وتنطلق الشركة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين من خلال التصاميم المميزة التي توفرها والشراكات مع أفضل مزودي الخدمة في فئتها لتلبية تطلعات المجمّعات متعددة الاستخدامات الجديدة وتزويدها بأفضل أنماط الحياة وأعلى مستويات الجودة. وتختص بلووم القابضة بتطوير المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبرز وجهات الحياة العصرية.

العقارات:

أكثر من 5500 وحدة سكنية تم تسلميها حتى اليوم

أكثر من 20 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء وضمن الخطة المستقبلية

محفظة تأجير تضم إجمالي 1000 وحدة سكنية

الفنادق:

ماريوت وسط المدينة

إيديشن في أبوظبي

بلووم أرجان من روتانا

851 غرفة ضيوف وشقة فندقية

المدارس:

20 مدرسة

أكثر من 21 ألف طالب

خدمات التصميم والإدارة:

أكثر من 5500 وحدة مدارة

-انتهى-

