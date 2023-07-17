دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "لينك"، إحدى الشركات التابعة لشركة أليك للهندسة والمقاولات، اليوم عن حصولها على ترخيص بلدية دبي لممارسة أنشطة البناء المعياري ما يتيح لها البدء بأعمال مشروعها التجريبي الذي يتضمن انشاء وحدات معيارية للأبنية المكونة من سبعة طوابق (٦+أرضي).

وبموجب هذه الموافقة المبدئية، يُسمح للشركة الانطلاق بأعمال التصميم والانشاء لوحدات معيارية مستدامة ومعدة خصيصاً للأبنية التجارية أو السكنية، باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة والمواد الجديدة. تأتي هذه الموافقة في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر مدن العالم تقدماً واستدامةً.

وقد تسلمت الشركة الموافقة المبدئية خلال حفل أقيم في مصنع "لينك" في مدينة دبي الصناعية، أحدث المرافق التابعة للشركة وأحد أكبر المرافق التصنيعية من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور عدد من المسؤولين من بلدية دبي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وأليك للهندسة والمقاولات، و "لينك" وغيرهم من المسؤولين.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن حجم سوق البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة تجاوز حاجز الــــ 86.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي متوسط يزيد عن 3٪ بين عامي 2024 و2027.

وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد السلامي، رئيس شعبة تطوير أنظمة البناء في بلدية دبي: " إن امارة دبي تشهد تطورات متسارعة ومذهلة في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد، وتماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نحرص في البلدية على دعم هذا الزخم بأكثر الطرق استدامة. لذلك تلتزم بلدية دبي بدعم الشركات المبدعة مثل شركة "لينك"، الرائدة في مجال تقنيات البناء المتقدمة مثل البناء المعياري. ومن المتوقع أن يسهم هذا النموذج المبتكر من التشييد في تعزيز سرعة البناء وتسهيل عملية التحكم بما يضمن تصميم أبنية عالية الجودة تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء، من قطاع الضيافة والمشاريع السكنية وحتى المشاريع التجارية مثل مراكز التسوق والمكاتب".

وبحسب أحد التقارير الصادرة عن شركة مَكِنْزِي وَشُرَكَاؤُهُ، يمكن لنظام البناء المعياري أن يسرّع من عملية البناء بنسبة تصل إلى 50٪ وتقليل التكاليف بنسبة 20٪ انسجاماً مع رؤية حكومة دولة الإمارات القائمة على الاستدامة وتشجيع استخدام التقنيات المتقدمة في عمليات البناء. وتشمل خدمات "لينك" تصميم مباني حديثة بدقة متناهية وفقاً لأعلى معايير الاستدامة والجودة وأفضل الممارسات المتبعة. ويتم إنشاء تصميمات المباني المعيارية للشركة باستخدام برنامج بي أي إم لنمذجة معلومات البناء، ما يكفل استخدام الكمية المطلوبة من المواد مع انتاج الحد الأدنى من النفايات.

وسيتم بناء الوحدات النموذجية في المصنع التابع لشركة "لينك" في مدينة دبي الصناعية والذي يبلغ مساحته 300,000 قدم مربع بقوة عاملة تتجاوز الـــ 1000 موظف. وتمتلك المنشأة القدرة على إنتاج 1900 وحدة بناء سنوياً.

وعبر السيد بشار الكيالي، المدير العام لشركة "لينك" عن سعادته بالحصول على ترخيص من بلدية دبي قائلاً: "إن حصولنا على ترخيص يسمح لنا بإنشاء وحدات معيارية للمباني التي تتكون من سبع طوابق ما هو إلا دليل آخر يعكس رؤية حكومة دبي وحرصها على الابتكار والريادة العالمية في مجال البناء. ونحن في شركة "لينك" نفخر بكوننا إحدى أول المؤسسات التي تحصل على هذا الترخيص وهذا ما سيمكننا من استعراض جدوى البناء المعياري للمشاريع السكنية والتجارية في دبي. "

#بياناتحكومية

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نبذة عن بلدية دبي

تُعدّ بلدية دبي من أكبر المؤسّسات الحكوميّة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمؤسّسة الرائدة والمُحرّكة لنمو إمارة دبي وتطوّرها، سواء لناحية الخدمات المبتكرة التي تقدّمها أم لناحية الأنشطة والأعمال والمشاريع الكبرى التي تنفّذها.

وقد أثبتت بلدية دبي عبر السنوات تميّزها في إدارة المهام والمسؤوليات الموكلة اليها، حيث أنها تدير حاليا أربع مؤسسات متخصصة وقطاعين، وقد ساهمت في جعل دبي ضمن مصاف المدن العالميّة الأكثر تقدّمًا واستدامة. كما تمكّنت بلدية دبي من التوسّع والنموّ في تنفيذ مسؤولياتها من خلال 40 إدارة و172 قسمًا ضمن هيكل​ ​تنظيمي​​ يضمّ مكاتب الجودة والتميز وجهود أكثر من 11 ألف موظّف وعامل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع البلدية التالي: https://www.dm.gov.ae/

نبذة عن شركة "لينك"

"لينك" هي شركة متخصصة في توفير حلول معيارية مستدامة ومبتكرة تدمج أفضل ممارسات الصناعة مع مواد عالية الجودة، لإعداد وحدات مستدامة يمكن تجميعها في أي مكان بعدما يتم تصنيعها في دبي ضمن بيئة رقابية شاملة، الأمر الذي يضمن مستوى مثالي من الاتساق والتجانس الذي يحسن عُمر المشروع. وتمتاز منتجات الشركة باستهلاكها اقل قدر ممكن من الطاقة مع انتاج اقل قدر ممكن من النفايات. "لينك" هي إحدى الشركات التابعة لشركة أليك للهندسة والمقاولات، وهي شركة مقاولات رائدة مقرها الشرق الأوسط، وهذا ما ينعكس ايجاباً عليها من خلال تمكينها من الاستفادة من أحدث أساليب التصنيع المبتكرة والتقنيات المعيارية المتطورة لإنتاج وحدات معدة مسبقاً وحسنة التصميم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: http://linq-modular.com/