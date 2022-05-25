الرياض: أعلنت شركة بلاك روك (NYSE:BLK) اليوم تعيين مجلس إدارة ورئيساً للمجلس لشركة بلاك روك العربية السعودية، المُرخّص لها من قبل هيئة السوق المالية السعودية. وسيشغل معالي الأستاذ سليمان القويز منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، في حين تم تعيين الأستاذ محمد العيسى، المدير المالي في شركة أصيلة للاستثمار، عضواً مستقلاً غير تنفيذي في المجلس.

كما أعلنت الشركة تعيين كل من الأستاذ يزيد المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في المملكة، والسيد طارق محمود، رئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك التيرنيتف انفيستورز لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والأستاذ أحمد طلحاوي، رئيس استراتيجية الدخل الثابت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أعضاءً في مجلس إدارة بلاك روك العربية السعودية.

وفي هذه المناسبة، قال ستيفن كوين رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بلاك روك: "نحن سعداء بتعيين أعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ سليمان القويز والأستاذ محمد العيسى كعضويين مستقلين غير تنفيذيين. تمثّل هذه الخطوة المرحلة التالية من مسيرة نمو الشركة داخل المملكة، ويؤكد تعيين هذين الكادرين اللذين يمتلكان خبرات طويلة في المملكة العربية السعودية التزام بلاك روك تجاه المملكة وادراكنا للفرص التي نراها لتنمية أعمالنا محلياً."

وبدوره، قال معالي الأستاذ سليمان القويز، رئيس مجلس إدارة بلاك روك العربية السعودية: "تُعد بلاك روك شريكاً داعماً للمملكة، وإنني سعيد بالانضمام إلى الشركة والعمل بجانب فريقها التنفيذي في السعودية، انطلاقاً من الأسس القوية، لمواصلة مسيرة نموها والاستمرار في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة".

ومن جانبه، قال الأستاذ يزيد المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلاك روك العربية السعودية: ". تمثّل هذه الخطوة المهمة في مسيرة أعمال شركة بلاك روك العربية السعودية نقلة نوعية تعزز مكانتها وترسّخ التزامها تجاه المملكة. وإنني أتطلع إلى العمل والتعاون عن كثب مع مجلس الإدارة الجديد، كي نواصل معاً جهود الشركة المبذولة نحو توسيع نطاق أعمالها وتعزيز مساهمتها في السوق السعودية والمنطقة ككل".

وتجدر الإشارة أن معالي الأستاذ سليمان القويز قد شغل مؤخراً منصب رئيس مجلس إدارة موبايلي، ومُحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي. وقبل ذلك، شغل العديد من المناصب العليا في قطاع الخدمات المالية، منها نائب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، ورئيس أعمال القطاع العام في البنك السعودي الأمريكي. وبجانب منصبه في شركة بلاك روك، سيشغل معاليه كذلك مناصب غير تنفيذية أخرى.

يمتلك الأستاذ محمد العيسى أكثر من 13 عاماً من الخبرات في الأسواق المالية الدولية ويشغل حالياً منصب المدير المالي في شركة أصيلة للاستثمار وهو عضو مجلس إدارة في كلاً من مجموعة صافولا وشركة كنان العقارية، كما شغل عدداً من المناصب الأخرى خلال مسيرته المهنية شملت رئيس إدارة الميزانية العمومية والاستثمار ورئيس قسم الهيكلة والتجارة في البنك السعودي البريطاني "ساب" وهو حاصل على درجة بكالوريوس التجارة من جامعة بريتيش كولومبيا.

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