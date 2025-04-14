أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تعلن شركة بريكيلاند للتقنيات، المنصة الرائدة في مجال ترميز العقارات باستخدام تقنية البلوك تشين (Block Chain)، وشركة انوفارتك للاستثمارات، وهي شركة استثمارية مقرها أبوظبي وتتمحور حول الابتكار والتقنيات الحديثة، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى استكشاف وتطوير وتنفيذ تقنيات الاستثمار المدعومة بالأصول العقارية المرمّزة والأصول المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تسعى هذه الشراكة التاريخية إلى الاستفادة من البنية التحتية لتقنية البلوك تشين (Block Chain) والعقود الذكية (Smart Contracts) والأطر الرقمية للأصول، بهدف إرساء نماذج جديدة للتملك الجزئي، وتعزيز السيولة والشفافية في مجالي العقارات والاستثمار المستدام. وستعمل هذه الشراكة ضمن الامتثال الكامل للإطار التنظيمي المتطور لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) والمتعلق بالأصول الافتراضية والتمويل الرقمي.

أهداف الشراكة الرئيسية:

تطوير منصة لترميز العقارات الفاخرة والأصول المستدامة مقرها الإمارات .

تمكين هياكل التملك الجزئي المتوافقة قانونياً باستخدام تقنية البلوك تشين (Block Chain) والعقود الذكية Smart Contracts) . )

والعقود الذكية ) طرح أدوات استثمارية مبتكرة متماشية مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ومتطلبات الاستدامة .

ومتطلبات الاستدامة التعاون مع الجهات التنظيمية لضمان التوافق مع السياسات الوطنية للأصول الرقمية .

تأتي هذه الاتفاقية عقب منتدى الأعمال الإماراتي – الفيتنامي الذي عُقد في 10 أبريل 2025 بغرفة تجارة أبوظبي، حيث جدد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون التكنولوجي. وتعكس هذه الشراكة تلك الرؤية من خلال توطيد التعاون عبر الحدود في مجالات التكنولوجيا الناشئة والتمويل المستدام .

وقال أنور حسين، الشريك الإداري والمؤسس المشارك في انوفارتك للاستثمارات:

"تأتي هذه الشراكة مع بريكيلاند للتقنيات امتدادًا طبيعيًا لرؤيتنا الهادفة إلى دفع الجيل القادم من حلول الاستثمار المدعومة بالأصول، والتي تقوم على الشفافية والاستدامة والتطور التكنولوجي. نحن معًا نضع أسس عصر جديد في استثمار العقارات وتسييل الأصول المستدامة في دولة الإمارات."

وأضاف الدكتور دانغ ها لام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريكيلاند للتقنيات :

"تم تصميم تقنيتنا لجعل العقارات والأصول المستدامة أكثر سهولة في الوصول وقابلية للتداول. وتفتح هذه الشراكة مع انوفارتك آفاقًا استراتيجية لتوسيع حضورنا في الإمارات، مع التركيز على حلول مؤسسية رفيعة المستوى وابتكار قائم على الامتثال."

وصرّح سيف الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة انوفارتك للاستثمارات:

"هذه الشراكة هي ثمرة مباشرة للجهد الذي تم بذله خلال منتدى الأعمال الإماراتي – الفيتنامي و الذي استضافته غرفة تجارة أبوظبي في 10 أبريل 2025. إنها تعكس التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار العابر للحدود والاستثمار المستدام. ومن خلال دمج تقنية البلوك تشين (Block Chain) من بريكيلاند، نسعى إلى ريادة حلول مالية مدعومة بالأصول من الجيل القادم، تتماشى مع رؤية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزز روابطنا التجارية مع فيتنام."

واختتم الدكتور فيليب ثاي فام، المستشار المؤسس في بريكيلاند للتقنيات (حاصل على بكالوريوس من معهد MIT ودكتوراه من جامعة ستانفورد)، بقوله:

"نرحب بهذه الشراكة الاستراتيجية باعتبارها خطوة تقدمية في توقيت مناسب، تتماشى مع التزام فيتنام بدعم الشراكات العالمية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة. تعكس الشراكة بين بريكيلاند وانوفارتك روح التعاون التي تم التأكيد عليها خلال منتدى الأعمال الإماراتي – الفيتنامي. ونعتقد أن هذه المبادرة ستفتح قنوات استثمارية جديدة، وتخلق تطبيقات تقنية عالية التأثير، وتعزز الجسر الاقتصادي بين بلدينا."

من المتوقع أن تبدأ هذه الشراكة في تنفيذ مشاريع في أبرز التطويرات العقارية والمبادرات المدعومة بالأصول المستدامة في أنحاء دولة الإمارات، مع إعلانات إضافية مرتقبة في الأشهر المقبلة.

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