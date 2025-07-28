أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي تهدف لتطوير تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال إجراءات الأمن وإنفاذ القانون.

خلال مراسم توقيع الاتفاقية، أكّد الجانبان التزامهما المشترك باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بقدرات الأجهزة الشُرطية وتعزيز الأمن والسلامة العامة ودعم تطوير مجتمعات حضرية آمنة وذكية.

شهد توقيع الاتفاقية من جانب شرطة أبوظبي معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومن جانب شركة بريسايت؛ معالي منصور المنصوري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس دائرة الصحة في أبوظبي ونائب رئيس مجلس إدارة بريسايت؛ وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي للشركة؛ والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ ومحمد المهيري الرئيس التنفيذي للأعمال في قطاع السلامة العامة والأمن.

تهدف اتفاقية الشراكة إلى دمج قدرات باقة الشرطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من بريسايت AI-Policing Suite التي تُعدّ حلًا نموذجيًا مستقبلياً يوظّف الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة، إلى جانب الخبرات التشغيلية المتميزة لشرطة أبوظبي لمواجهة التحديات الحالية في مجالات الأمن وتطوير المدن الذكية.

ستساهم هذه الشراكة في تسريع نشر أنظمة ذكية تتيح تعزيز الوقاية الاستباقية من الجرائم وتمكين الكشف الفوري عن التهديدات ودعم قدرات الطب الشرعي الرقمية والتحليلات التنبؤية.

وبهذا الصدد، صرّح اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، بالقول: " تساعدنا الشراكة مع بريسايت على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة عالميًا، والتي ستُعزز قدراتنا الشرطية وتنقلها إلى آفاق جديدة. ويساعد هذا التعاون عملياتنا الرامية إلى الحفاظ على السلامة العامة من خلال الابتكار، مما يعني تعزيز قدرة عناصرنا على الاستجابة السريعة، واتخاذ قرارات أذكى، وجعل أبوظبي أكثر أمنا وأمانًا ."

من جهته، قال محمد معضد المهيري، الرئيس التنفيذي للأعمال في قطاع السلامة العامة والأمن لدى بريسايت: "تمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية محطة مهمة في تطوير الأمن والسلامة العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ حيث تعمل بريسايت وشرطة أبوظبي معاً لبدء عصر جديد من عمليات إنفاذ القانون الاستباقية والقائمة على البيانات، ما سيدفع التحوّل نحو اتخاذ إجراءات أمنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التطبيقي ويساهم في تحسين صنع القرار وزيادة المرونة التشغيلية. توفّر منصتنا قدرات رقمية ذكية ومتطورة للتحقيق الجنائي والكشف الفوري عن التهديدات والتحليلات التنبؤية، ما يُمكّن كوادر الأمن من استباق التحديات والتعامل معها بسرعة ودقة غير مسبوقة، ونطمح معاً إلى بناء مستقبل تصبح فيه المدن أكثر ذكاءً وأماناً بصورة جذرية."

والجدير بالذكر أن هذا التحالف الاستراتيجي يسهم في تحول البنية التحتية للسلامة العامة، مما يُمكّن من تحسين عملية صنع القرار وتبسيط إجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ، فضلا عن استكشاف الجهود المشتركة لنماذج مبتكرة تُعنى بتحديث ممارسات إنفاذ القانون، مع التركيز على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي والعمل الشرطي القائم على البيانات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تُمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تحقيق رؤية أبوظبي لبناء دولة ذكية مُجهزة للمستقبل ومُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، مما يُعزز مكانتها لتكون رائدة عالمية في تبني التكنولوجيا والسلامة الحضرية.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت شركة رائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

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