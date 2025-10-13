أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز ناصر العلمي والتقني في مملكة البحرين، لدعم التحول الرقمي وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وتسريع تبنّي التقنيات الرقمية عبر قطاعات رئيسية تشمل المدن الذكية والابتكار القائم على البيانات.

وقع مذكرة التفاهم كل من توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، والدكتور عبد الله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز ناصر العلمي والتقني، بحضور معالي منصور المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة بريسايت، والدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت، والدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي في مركز ناصر العلمي والتقني.

ويعمل مركز ناصر العلمي والتقني من خلال فريق البحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي على دفع عجلة الابتكار العلمي وتوسيع نطاق أنشطة البحوث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. ويُركّز الفريق على دراسة التوجهات العلمية العالمية وتحليلها لتطوير مشاريع بحثية تلبي احتياجات القطاعات الحيوية في المنطقة، إلى جانب تصميم حلول تقنية تعالج تحديات واقعية بأساليب علمية متقدمة. كما يسهم الفريق في بناء جسور تعاون مع المؤسسات البحثية الإقليمية والدولية، مما يعزز مكانة المركز كمحور رئيسي لدعم البحث العلمي وتطوير التقنيات المستقبلية.

وبناءً على خبرة بريسايت الواسعة في تنفيذ برامج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المنطقة، ستُشكّل مذكرة التفاهم مع المركز منصّة لتبادل المعرفة والتعاون التقني وتطوير تطبيقات مبتكرة للذكاء الاصطناعي مصمّمة بما يتماشى مع أولويات المنطقة الاستراتيجية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز ناصر العلمي والتقني، أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة بريسايت يُجسّد رؤية المركز في توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات التطوير والابتكار التقني، ويعكس التزام المركز في دعم منظومة التحول الرقمي في مملكة البحرين والمنطقة. وأوضح أن هذا التعاون يُعد خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات نوعية مع مؤسسات رائدة تسهم في تمكين القدرات الوطنية والإقليمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية المستقبلية ورؤية البحرين في تعزيز مكانتها كمركز علمي وتقني على مستوى المنطقة.

من جانبه، قال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "تلتزم بريسايت بالعمل مع الحكومات والمؤسسات العامة في المنطقة لتسريع التحوّل القائم على البيانات وتعزيز القدرات المؤسسية. وتمثّل مذكرة التفاهم مع مركز ناصر العلمي والتقني خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم للبيانات. وسنعمل معًا على تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامةً تخدم الحكومة والمجتمع، وتطوير تقنيات تُحدث أثرًا إيجابيًا قابلًا للقياس في مختلف أنحاء المملكة."

كما ستعمل الشراكة على إنشاء فرق عمل متخصصة لتحديد مجالات التعاون الرئيسية، وتنظيم ورش عمل للابتكار، وتصميم مشاريع تجريبية تُبرز القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي التطبيقي في قطاعات حيوية مثل السلامة العامة، والحكومة الرقمية، والمدن الذكية، بما يعكس التزام بريسايت ومركز ناصر العلمي والتقني المشترك باستخدام الذكاء الاصطناعي كمحرّك للتقدّم الوطني، وتمكين المنطقة من تسخير التكنولوجيا كعنصر رئيسي للنموّ المستدام والابتكار والرفاه المجتمعي.

-انتهى-

#بياناتشركات