أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بريسايت"، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، اليوم، اختيارها عشر شركات ناشئة للانضمام إلى مسرعة بريسايت لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة والذي يمثل منصّة إطلاق استراتيجية تهدف إلى دفع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة نحو التوسع بسرعة وإحداث تأثير والوضوح في الأهداف التجارية.

ويأتي هذا الإعلان عقب عملية تقييم واختيار استقطبت 120 طلبًا من شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من 17 دولة، تغطي قطاعات متنوعة مثل المدن الذكية، والتكنولوجيا المالية، والطاقة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي السيادي.

وتم اختيار المجموعة النهائية من بين 15 متأهلاً عالمياً للمشاركة في أيام العروض التقديمية النهائية، التي عُقدت يومي 2 و3 يونيو. وتضمن الحدث عروضاً تقديمية شخصية في مكتب بريسايت بأبوظبي، وعروضاً تقديمية افتراضية من شركات ناشئة دولية. وكانت الشركات المتأهلة للنهائيات قد تمكنت من جذب استثمارات تتجاوز 150 مليون دولار أمريكي، بدعم من مسرعات أعمال عالمية رائدة مثل مايكروسوفت، وجوجل، وألكيميست، وتيك ستارز، ما يؤكد الكفاءة الاستثنائية للمتقدمين.

وبهذه المناسبة قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "تمثل مسرّعة بريسايت لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة أكثر من مجرد برنامج، إذ هي محرك لتحقيق النمو الاستراتيجي للشركات الناشئة الرائدة ولشركة بريسايت نفسها. وقد أطلقنا تلك المبادرة لرصد الابتكارات الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها عالميًا، ودمجها في منظومتنا لإحداث تأثير تحويلي في مختلف القطاعات."

وأوضح براموتيدهام: "من خلال تزويد شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة العشر بالبنية التحتية والتوجيه وتمكين وصولها إلى السوق، نساهم بتسريع نموها وتعزيز خط أنابيب ابتكاراتنا. ويُمكّننا هذا النهج من بناء محفظة حلول ذكاء اصطناعي عالمية المستوى بشكل أسرع وأكثر فعالية من أساليب الأبحاث والتطوير التقليدية أو عمليات الاستحواذ"

وأضاف: "لقد وضعنا دقة التنفيذ على رأس أولويات عملية التقييم، تليها الجاهزية للتوسع، فالتوافق الاستراتيجي مع الأعمال التي تركز عليها "بريسايت". وتُمثل تلك الشركات العشر الناشئة، أقوى إمكانات التأثير ضمن منظومة "بريسايت". وتم اختيار تلك الشركات من بين الشركات الأكثر تنافسية في المنطقة، ونتوجه بالشكر لجميع المتأهلين الخمسة عشر النهائيين على ما تميزوا به من رؤية وحماس."

الشركات الـ العشر الفائزة بالانضمام لمسرعة بريسايت لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة:

Derq (الإمارات، أمريكا): مزوّد رائد لأنظمة النقل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع والتي تساعد المدن على منع الحوادث وحل تحديات السلامة المعقدة على الطرق وتحسين تدفق الحركة المرورية.

(الإمارات، أمريكا): مزوّد رائد لأنظمة النقل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع والتي تساعد المدن على منع الحوادث وحل تحديات السلامة المعقدة على الطرق وتحسين تدفق الحركة المرورية. Resync (سنغافورة): حلول كفاءة الطاقة والاستدامة القائمة على الذكاء الاصطناعي للمباني. توفر تقنية Resync المتطورة تحسينًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وإدارة متكاملة للموارد، وتوفيرًا للطاقة في المباني التجارية والصناعية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

(سنغافورة): حلول كفاءة الطاقة والاستدامة القائمة على الذكاء الاصطناعي للمباني. توفر تقنية المتطورة تحسينًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وإدارة متكاملة للموارد، وتوفيرًا للطاقة في المباني التجارية والصناعية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. AlphaGeo (سنغافورة): توفر البيانات والتحليلات والأدوات اللازمة للتعامل مع مخاطر المناخ والاستثمار في تعزيز التكيف والمرونة.

(سنغافورة): توفر البيانات والتحليلات والأدوات اللازمة للتعامل مع مخاطر المناخ والاستثمار في تعزيز التكيف والمرونة. Zypl.ai (الإمارات): تُولّد Zypl قيمًا شاذة اصطناعية من نموذجها الخاص zGAN لتحسين أداء وكلاء الذكاء الاصطناعي، خاصةً في الظروف النادرة وغير المتوقعة. تُركّز منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسي من Zypl على الخدمات المالية، وتُمكّن البنوك من تقليل حالات التخلف عن السداد، وتحسين كشف الاحتيال، وزيادة معدلات السداد.

(الإمارات): تُولّد قيمًا شاذة اصطناعية من نموذجها الخاص لتحسين أداء وكلاء الذكاء الاصطناعي، خاصةً في الظروف النادرة وغير المتوقعة. تُركّز منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسي من على الخدمات المالية، وتُمكّن البنوك من تقليل حالات التخلف عن السداد، وتحسين كشف الاحتيال، وزيادة معدلات السداد. AJARI (إندونيسيا/سنغافورة): تُوفر حلولاً تعليمية وتدريبية أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع مسارات تعليمية قابلة للتكيف للمدارس والشركات والمؤسسات الحكومية

(إندونيسيا/سنغافورة): تُوفر حلولاً تعليمية وتدريبية أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع مسارات تعليمية قابلة للتكيف للمدارس والشركات والمؤسسات الحكومية Waverity (أذربيجان): تُعالج Waverity مشكلة محدودية المعلومات وضعف دقة تفسير البيانات السيزمية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين جودة الصور وخفض حالة عدم اليقين في باطن الأرض وتسريع قرارات الاستكشاف والحفر في قطاع الطاقة.

(أذربيجان): تُعالج مشكلة محدودية المعلومات وضعف دقة تفسير البيانات السيزمية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين جودة الصور وخفض حالة عدم اليقين في باطن الأرض وتسريع قرارات الاستكشاف والحفر في قطاع الطاقة. Vulcan (الإمارات): تُقدم أدوات أمان وسلامة وامتثال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدءًا من التقييم ووصولًا إلى الحماية. تحظى Vulcan بثقة المؤسسات الرائدة في قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والقطاع العام، وهي الحل المخصص للذكاء الاصطناعي التوليدي لضمان سلامة وأمان العمليات.

(الإمارات): تُقدم أدوات أمان وسلامة وامتثال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدءًا من التقييم ووصولًا إلى الحماية. تحظى بثقة المؤسسات الرائدة في قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والقطاع العام، وهي الحل المخصص للذكاء الاصطناعي التوليدي لضمان سلامة وأمان العمليات. NodeShift (الإمارات، أمريكا): منصة سحابية مستقلة للذكاء الاصطناعي، تُمكّن المستخدمين من تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة ( LLM ) والصور والكلام بنقرة واحدة بأمان، سواءً سحابيًا أو في الموقع ولا تتطلب خبرة تقنية في عمليات التطوير والتشغيل.

(الإمارات، أمريكا): منصة سحابية مستقلة للذكاء الاصطناعي، تُمكّن المستخدمين من تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة ( ) والصور والكلام بنقرة واحدة بأمان، سواءً سحابيًا أو في الموقع ولا تتطلب خبرة تقنية في عمليات التطوير والتشغيل. Maiden Century (أمريكا): مطور لمنصة علوم بيانات ذات ملكية خاصة ومصممة لمساعدة المستثمرين الأساسيين والمنهجيين على الاستفادة من قوة موارد البيانات الداخلية والخارجية لديهم لتوليد رؤى استثمارية قوية.

(أمريكا): مطور لمنصة علوم بيانات ذات ملكية خاصة ومصممة لمساعدة المستثمرين الأساسيين والمنهجيين على الاستفادة من قوة موارد البيانات الداخلية والخارجية لديهم لتوليد رؤى استثمارية قوية. Cobi (الإمارات، أمريكا): تُقدم Cobi منصّة بيانات أعمال أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصمّمة لتعزيز تفاعل العملاء وتحسين المنتج.

وقامت لجنة تحكيم مرموقة بتقييم كل العروض التقديمية ومنحت لكل واحد من المشاركين فرصة عرض الأفكار لمدة 10 دقائق، وذلك قبل تحديد الأعضاء الفائزين بالانضمام إلى الدفعة الأولى. وضمت لجنة التحكيم كلاً من: كريم عقيلي، مدير أول تطوير الشركاء في مايكروسوفت، وسلطان الحجي، مستشار أول لرئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودارش سينغ مان، رئيس تطوير الأعمال والشراكات في "ستارت إكس" من جامعة ستانفورد. وانضم إليهم نخبة من كبار الإداريين من شركة "بريسايت".

ومن جانبه قال عمرو كامل، المدير العام للشراكات الاستراتيجية في مايكروسوفت أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، الشريك الاستراتيجي لبرنامج بريسايت لتسريع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي: "نحن متحمسون لمستوى الكفاءة والرؤية الشاملة التي أظهرتها شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة المشاركة في برنامج بريسايت لتسريع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تعاوننا مع بريسايت، تلتزم مايكروسوفت بتزويد تلك الشركات الناشئة بأدوات ذكاء اصطناعي متطورة وبنية تحتية سحابية، لمساعدتها على تطوير حلول مبتكرة وتسريع نموها. ونتطلع إلى رؤية كيفية استفادتها من تلك الموارد لتقديم مساهمات قيّمة في مختلف القطاعات."

وبدوره، قال سلطان الحجي، المستشار الأول لرئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "منحنا تقييم المرشحين النهائيين فرصة التعرف على الأفكار المبتكرة التي توجه مسيرة الشركات الناشئة في ميدان الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات. وبدورنا كشريك استراتيجي لبرنامج (مسرّعة بريسايت لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة) تلتزم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، عبر (مركز حضانة وريادة الأعمال) التابع لها، بتمكين رواد الأعمال من خلال توفير تجارب متقدمة وملهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه العملي. ونسعى جاهدين مع شركائنا لتسريع وتيرة تطوير الأفكار المبتكرة وتعزيز مكانة الدولة الريادية في مجال الابتكارات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي".

الخطوة التالية: المعسكر التجهيزي للمسرعة

ستنضم الشركات الـ 10 الناشئة الآن إلى معسكر التجهيز الخاص بمسرعة بريسايت لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في أبوظبي. ويُمثل ذلك المعسكر التجهيزي برنامجًا انغماسيّا يشمل الإرشاد الفني والوصول الاستراتيجي إلى السوق على نطاق واسع مع إمكانية إثبات المفاهيم التجارية وتوثيق العقود المرتبطة بها، وتحسين المنتجات والاستعداد للاستثمار في تمويل رأس المال الاستثماري خلال يوم العرض التوضيحي.

رؤية بريسايت للذكاء التطبيقي

توفر مسرعة بريسايت لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المتطورة للذكاء الاصطناعي التي توفرها "بريسايت"، ومنظومة شركاء دولة الإمارات وشركة "جي 42" وخدمات إرشادية رائدة في هذا المجال. وقد تم تصميم البرنامج كمنصة إطلاق للشركات الناشئة الجاهزة لدخول السوق للتوسع بشكل متسارع في مجالات الخدمات العامة والتمويل والطاقة والتعليم وغيرها.

وتساعد المسرّعة الشركات في تحسين منتجاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والارتقاء باستراتيجياتها لطرح المنتجات في السوق والوصول إلى الموزعين، والتكامل مع خطوط أنابيب "بريسايت"، ما يوفر فرصًا فريدة للتعاون التجاري والمبيعات المشتركة والتواصل والترويج.

نبذة عن بريسايت

بريسايت شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

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