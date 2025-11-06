أكّدت "بريجستون الشرق الأوسط وإفريقيا" (Bridgestone MEA)، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال صناعة الإطارات وحلول التنقل المستدام، التزامها بتعزيز السلامة المرورية واستدامة أساطيل المركبات، وذلك من خلال مشاركتها في "فعالية بيكر هيوز للسلامة والصحة والبيئة في النقل البري"، التي عُقدت في دبي. واستقطبت الفعالية كبرى شركات أساطيل المركبات وخبراء القطاع لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات المتبعة في مجال سلامة النقل البري.

وخلال الحدث، قدم بيرك بيركسوي، مدير حلول الأساطيل والمعدات الأصلية وإعادة التدوير لدى "بريجستون الشرق الأوسط وإفريقيا"، عرضاً رئيسياً سلط فيه الضوء على الدور الحيوي لسلامة الإطارات في دعم عمليات النقل الآمنة والفعالة والمستدامة، متناولاً التحديات التي تواجهها أساطيل المركبات في المنطقة، بما في ذلك تأثير الظروف المناخية القاسية على متانة الإطارات، وضعف إدارة الأداء، والأعطال العرضية التي قد تؤثر على الموثوقية التشغيلية.

وقال بيركسوي: "تمثل الإطارات عالية الأداء خط الدفاع الأول للمركبات الثقيلة على طرقات دولة الإمارات، وتكتسب أهميةً بالغة في سلامة التنقُّل. وتم تصميم إطارات "بريجستون" لتلبي متطلبات المناخ واحتياجات القطاع التجاري في المنطقة، موفرةً لمشغلي أساطيل المركبات أدوات فعالة مثل الصيانة التنبؤية والمراقبة الفورية لتعزيز السلامة. ونؤمن في "بريجستون" بأن التعاون والتكنولوجيا ركيزتان رئيسيتان لتعزيز السلامة على الطرقات، ونعمل بالتعاون مع شركائنا على معالجة المخاطر التي تؤثر على السلامة المرورية، وتعزيز ثقافة المساءلة لمواصلة إحداث تحول في منظومة النقل بكاملها".

واستعرض بيركسوي مجموعة حلول الأساطيل الذكية التي تقدمها "بريجستون"، والتي تشمل منصة "ويب فليت" (Webfleet)، والتي تتيح المراقبة الفورية للسائقين والتخطيط الذكي للمسارات ومراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى الحل الرقمي "تول بوكس" (Toolbox)، الذي يُسهّل عمليات فحص الإطارات ويتعقب معدلات تآكلها ويساعد في منع الأعطال قبل وقوعها.

وتأتي مشاركة "بريجستون" في هذه الفعالية مواءمةً مع التزاماتها العالمية (E8 Commitment)، التي ترتكز على ثمانِ قيم أساسية، بما في ذلك "السهولة" و"التمكين" و"التعاطف"، والتي تسترشد بها الشركة لتقديم منتجات وحلول تُسهم في تمكين منظومة تنقلٍ أكثر أماناً واستدامة.

وشكَّلت "فعالية بيكر هيوز للسلامة والصحة والبيئة في النقل البري" منصةً تشاركية تبادلت فيها الأساطيل المشاركة معلوماتٍ حول حوادث السلامة الواقعية والدروس المستفادة، كما أتاحت بيئةً تعاونية تركّز على التحسين المستمر. وتناولت الجلسات النقاشية أبرز اتجاهات السلامة على الطرق في دولة الإمارات، والتطورات التكنولوجية في مجال الشاحنات، بالإضافة إلى القضايا الرئيسية المتعلقة بالصيانة ضمن قطاع النقل الثقيل.

