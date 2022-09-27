· يسهم افتتاح مكتب إقليمي في تعزيز مهمة "بروكور" في ربط الجميع في مجال البناء على منصة عالمية

· سيكون المكتب الجديد بمثابة مركز إقليمي للمتخصصين في مجال تكنولوجيا البناء من أجل الشراكة مع القطاع ومساعدة العملاء المحليين في كل من مراحل رحلتهم مع "بروكور"

دبي، الإمارات العربية المتحدة-(بزنيس واير/"ايتوس واير"): أعلنت اليوم شركة "بروكور تكنولوجيز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PCOR)، المزود العالمي الرائد لبرمجيات إدارة الإنشاءات، عن افتتاح أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يقع في مدينة الإنترنت بدبي، بعد الإطلاق الناجح في المنطقة خلال العام الماضي. يعكس هذا المكتب الجديد استثمار "بروكور" والتزامها على المدى الطويل تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويدل على نمو الشركة المستمر وتوسعها العالمي.

سيتولى قيادة مكان العمل الجديد المدير الأول للشركة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، محمد سويدان. منذ عام 2021، قام سويدان بتشكيل فريق يضم أكثر من 20 شخصاً، جميعهم محليو الإقامة ويتمتعون بالمعرفة والموارد التقنية اللازمة لتلبية احتياجات العملاء عبر مجالات المبيعات والتسويق والتنفيذ ونجاح العملاء وغيرها المزيد.

كما ستسهم هذه القاعدة الإقليمية الجديدة في مساعدة "بروكور" على مواصلة الوفاء بمهمتها المتمثلة في ربط جميع العاملين في مجال البناء عبر منصة واحدة، وفي النهاية تمكين المالكين والمقاولين العامين والمقاولين المتخصصين من البناء بشكل أكثر ذكاءً عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد قوة "بروكور" في تسريع التعاون، وتبسيط التواصل وتوفير رؤية في الوقت الفعلي لأداء المشروع أمراً بالغ الأهمية بالنظر إلى أن البناء أصبح يشكل جزءاً لا يتجزأ من نمو المنطقة كما يظهر، مثلاً، من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة دبي الحضرية 2040.

وقال محمد سويدان، المدير الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى "بروكور" في هذا الصدد: "يسرني أننا نفتتح مكتب ’بروكور‘ الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منذ انطلاقنا العام الماضي، أثبتنا التزامنا تجاه المنطقة وطموحاتها في مجال البناء. تستند مبادرات المنطقة إلى ركائز من قبيل الشمولية والابتكار والاستدامة – وهي قيم نؤمن بها من أعماق قلوبنا في ’بروكور‘. ونعتزم لعب دور أساسي في تمكين المتخصصين في مجال البناء والشركات والمنطقة من تحقيق

إمكاناتهم. الآن، ومع وجود فريق ميداني تم تمكينه من أـجل تلبية الاحتياجات المحلية من خلال موارد عالمية، أمامنا فرصة أكبر للقيام بذلك".

وأضاف توي كورتمانش، مؤسس شركة "بروكور" ورئيسها التنفيذي: "نحن في شركة ’بروكور‘ ملتزمون بأن نكون شركاء لعملائنا، وليس مجرد مزودين للبرمجيات فحسب. سوف يمكننا مكتبنا الجديد من الوفاء بوعد الشراكة هذا، وهو يعكس بشكل كبير التزامنا نحو هذه المنطقة وعملائنا فيها".

نحن نبحث دوماً عن أعضاء جدد وموهوبين من أنحاء العالم كافة لمساعدتنا على مواصلة تحسين حياة جميع العاملين في قطاع البناء. يرجى زيارة الرابط التالي: Procore.com/jobs للاطلاع على جميع الوظائف المتاحة لدينا.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن "بروكور"

"بروكور" هي شركة عالمية رائدة في توفير برامج إدارة الإنشاءات. تم تشغيل أكثر من مليون مشروع وأكثر من تريليون دولار أمريكي في البناء على منصة "بروكور". تعمل منصتنا على ربط أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع بالحلول التي أنشأناها خصيصاً لقطاع البناء - للمالك والمقاول العام والمقاول المتخصص. يحتوي متجر تطبيقات "بروكور" على العديد من حلول الشركاء التي تتكامل بسلاسة مع منصة "بروكور"، مما يمنح محترفي الإنشاءات حرية الاتصال ويلبي حاجاتهم بشكل أفضل. يقع مقر "بروكور" الرئيس في كاربينتريا، كاليفورنيا، ولديها مكاتب في الولايات المتحدة وكندا وجميع أنحاء العالم. تعرفوا على المزيد على موقع ae-Procore.com/en.

جهات الاتصال

للاتصالات الصحافية:

إليزابيث لوك

البريد الإلكتروني: Press@procore.com

أو

لاتصالات المستثمرين:

مات بولجيز

البريد الإلكتروني: ir@procore.com