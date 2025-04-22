دبي، الإمارات العربية المتحدة| أعلنت شركة بروف بوين ت، الرائدة في مجال أمن المعلومات والامتثال، عن الإطلاق العالمي لابتكارها في مجال الحماية من التهديدات السيبرانية Proofpoint Prime Threat Protection، و الذي يُعد حلاً شاملاً وهو الأول والوحيد والذي يستهدف حماية العنصر البشري في هذا القطاع، حيث يجمع بين قدرات دفاعية حيوية ضد التهديدات، والتي كانت متفرقة في السابق، بما يشمل الحماية من الهجمات متعددة المراحل عبر القنوات الرقمية، والحماية من انتحال الهوية، والإرشاد وتثقيف القائمَين على تقييم المخاطر للموظفين، ضمن منظومة واحدة متكاملة. وقد صُمم هذا الابتكار لحماية الأفراد أينما كانوا يعملون ومهما كانت الطريقة التي يعملون بها، ويساعد "بروف بوينت برايم" على تعزيز القدرة لمواجهة الهجمات الناشئة على المدى الطويل، مع تخفيف المخاطر السيبرانية وتقليل التكاليف التشغيلية للمؤسسات والشركات.

في ظل تعامل المؤسسات والشركات مع عدد كبير من أدوات الأمن السيبراني المجزأة، التي تعمل بمعزل عن بعضها، وتتسم بردود فعل متأخرة نسبياً، يُعد تطبيق "بروف بوينت برايم" الحل المتكامل الوحيد في القطاع الذي يوحِّد بين الدفاع ضد التهديدات وإدارة المخاطر البشرية ضمن تدفقات عمل سلسة تغطي سلسلة الهجوم بأكملها. ويجمع "بروف بوينت برايم" بين اكتشاف التهديدات والاستجابة اللحظية لها، والإرشاد السلوكي المبني على تقييم المخاطر عبر قنوات الاتصال والمنصات الرقمية، مما يُسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتسريع زمن الاستجابة، وتأهيل فرق الأمن السيبراني لعصر يعتمد على أتمتة الحماية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي ظل اتساع نطاق بيئة العمل الرقمية، حيث تتورط العناصر البشرية في 90% من حوادث الاختراق السيبراني، يستغل المهاجمون الأشخاص أينما كانوا وكيفما عملوا؛ عبر البريد الإلكتروني، وتطبيقات السحابة، والرسائل الفورية، والمتصفحات، ومشاركة الملفات، وأدوات التعاون، ووسائل التواصل الاجتماعي. ولا يقتصر استغلالهم على استهداف قنوات متعددة، بل يستخدمون أيضاً مجموعة متنوعة من الأساليب تشمل الهندسة الاجتماعية، والروابط الخبيثة، وانتحال الهوية، والحسابات المخترقة، لتجاوز الدفاعات التقليدية المجزأة ضمن هجماتهم متعددة المراحل. فعلى سبيل المثال، استغلّت مجموعة برامج الفدية "بلاك باستا" Black Basta هجمات قصف الاشتراكات عبر البريد الإلكتروني، تلتها رسائل عبر تطبيق "مايكروسوفت تيمز" تنتحل صفة دعم تكنولوجيا المعلومات بهدف اختراق المؤسسات والشركات.

تعتمد المؤسسات اليوم، لمواجهة هذه الهجمات متعددة المراحل والقنوات، على أكثر من 45 أداة أمن سيبراني متفرقة في المتوسط، لكل منها تدفقات عمل وواجهات وتكاملات منفصلة. وتعتمد الغالبية أيضاً على منصات توعية أمنية مستقلة، غير مرتبطة بنشاطات التهديد الحقيقية، مما يؤدي إلى تغييرات سلوكية طفيفة وكفاءة تشغيلية ضعيفة لفرق الأمن. وتنفق المؤسسات ملايين الدولارات لإدارة هذه الجزر المنعزلة، بينما تتأخر أو تُهمل المهام الحيوية مثل فرز الحوادث، والإجراءات التصحيحية، وإزالة التهديدات بسبب التعقيد ونقص الكوادر.

وعلى خلاف الأدوات المتفرقة التي تتعامل مع التهديدات والسلوكيات البشرية كأنها تحديات منفصلة، يُحدث تطبيق "بروف بوينت برايم" تحولاً جذرياً بجمعها ضمن تدفقات عمل ذكية؛ فيحول الإشارات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، ويبسط العمليات، ويوفر حماية قابلة للتوسع. والنتيجة هي تعزيز الوقاية من التهديدات، وخفض التكاليف، وتسريع أوقات الاستجابة، وتعزيز قدرة المواجهة لدى العنصر البشري على المدى الطويل. وقد وفرت المؤسسات التي قامت بتوحيد دفاعاتها ضمن حل أمني يستهدف حماية العنصر البشري ما متوسطه 2.7 مليون دولار عبر تقليل التعرض للمخاطر، وتجنبت ما قيمته 390 ألف دولار من التكاليف التشغيلية. ويبسط "بروف بوينت برايم" عملية التنفيذ بفضل التكاملات المُعدة مسبقاً وكفاءات الترخيص، مقدماً نموذجاً اقتصادياً لا مثيل له لفرق الأمن السيبراني الحديثة.

قال دارين لي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة حماية التهديدات في بروف بوينت: "تستمر الهجمات الأكثر ضرراً في استهداف العنصر البشري، بينما تغرق فرق الأمن وسط برامج مجزأة، وإشارات تهديد مشتتة، وتكاليف متزايدة. وتتطلب بيئة التعاون اليوم اتباع نهج أكثر كفاءة وتكيفاً. ومع بروف بوينت برايم، لم تعد المؤسسات مضطرة إلى تجميع عشرات الأدوات للاكتشاف والاستجابة المنفصلة ومنصات التوعية للموظفين. فهو يدمج الحماية عبر قنوات متعددة ومراحل مختلفة للهجوم، مقدماً للمؤسسات والشركات مستوى من الحماية والطمأنينة لا مثيل لهما في هذا القطاع".

الحماية من التهديدات عبر "بروف بوينت برايم": حل مبتكر يوحد جهود جميع الدفاعات المتفرقة

لأجل تبسيط أساليب الدفاع ضد التهديدات للمؤسسات، يجمع "بروف بوينت برايم" أربع قدرات حاسمة في حل واحد متكامل:

دفاع متعدد القنوات مدعوم بتقنية Nexus AI : يصد التهديدات عبر البريد الإلكتروني، وتطبيقات السحابة، وأدوات التعاون، والرسائل، والمتصفحات، والمنصات الاجتماعية. ويطبق Nexus AI أساليب اكتشاف تهديدات متسقة عبر جميع القنوات الرقمية، مما يلغي النقاط العمياء ويضمن حماية شاملة لكافة المجالات الرقمية.

حماية من الهجمات متعددة المراحل: يكشف عن اختراقات الحسابات، والتحركات الجانبية داخل الشبكات، وهجمات سلاسل الإمداد، ويعالجها عبر تدفق عمل موحد للاكتشاف والاستجابة. ويتيح "بروف بوينت برايم" لفرق العمليات الأمنية رؤية كاملة وقدرة تنفيذ متسارعة مع اتخاذ الإجراءات.

إرشاد وتوجيه وتحليل مبني على مخاطر السلوك البشري: يزود الموظفين بتوجيهات فورية وتعليمات مخصصة تستند إلى سلوك كل فرد منهم، بينما يمنح فرق الأمن رؤى متكيفة لفرض السياسات الديناميكية وتدريب الموظفين المعرضين للخطر السيبراني.

حماية شاملة ضد انتحال الهوية: يدمج مصادقة البريد الإلكتروني، وحماية العلامة التجارية، وخدمات إزالة التهديدات ضمن نظام موحد، لحماية النطاقات الموثوقة من التزييف والهجمات عبر النسخ الخبيث للشعارات والهويات.

تصميم يواجه تحديات اليوم مع جاهزية للذكاء الاصطناعي الوكيل في الغد

صمم نظام حماية التهديدات عبر "بروف بوينت برايم" لمواجهة أشد المخاطر الإلكترونية إلحاحاً اليوم، وكذلك ليواكب مستقبل الأتمتة الذكية. وبنيته التحتية جاهزة لدعم الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، مما يمكّن المؤسسات والشركات من أتمتة مهام مثل التحقيق في التهديدات، وفرز صناديق الشكاوى، وتحليل الأدلة الرقمية في أدوات التعاون وخاصةً في بيئة العمل. وسوف تواصل بروف بوينت تعزيز مزايا هذا الابتكار وقدراته المستقبلية.

موعد الطرح

يتوفر (Prime Threat Protection) من بروف بوينت على مستوى العالم اعتباراً من اليوم، مع طرح مزيد من القدرات الإضافية تدريجياً حتى الربع الثاني من عام 2025.

نرحب بكم في مؤتمر RSA السيبراني الدولي RSAC 2025 وجناحنا رقم 6345 للتعرف على المزيد حول تطبيق الحماية (Prime Threat Protection) من بروف بوينت.

نبذة عن بروف بوينت

شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال تحمي أكبر أصول المؤسسات وأكبر المخاطر ألا وهي الأفراد. ومن خلال مجموعة متكاملة من الحلول المستندة إلى السحابة، تساعد بروف بوينت الشركات حول العالم على إيقاف التهديدات المستهدفة وحماية بياناتها وجعل مستخدميها أكثر مرونة ضد الهجمات الإلكترونية. تعتمد المؤسسات الرائدة من جميع الأحجام، بما في ذلك 75 % الشركات المدرجة في مجلة Fortune 100. وتعمل الشركة على إبجاد حلول الأمان والامتثال التي تركز على الأفراد والتي تخفف من المخاطر الأكثر أهمية عبر البريد الإلكتروني، والسحابة، والوسائط الاجتماعية، والويب.

بروف بوينت هي علامة تجارية مسجلة أو اسم تجاري لشركة Proofpoint, Inc. في الولايات المتحدة و / أو البلدان الأخرى. كافة العلامات التجارية الأخرى الواردة هنا هي ملك لأصحابها.

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