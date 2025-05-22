الاتفاقية تستهدف المساهمة في تعزيز إمكانيات التصنيع وسلاسل التوريد المحلية

الخطوة جاءت لتلبية الطلب على المنتجات الطبية عالية الجودة المُصنعة محلياً، بما يساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعم أهداف منصة "اصنع في الإمارات"

لأول مرة في الإمارات، "بروج" تصنِّع محلياً منتجاً من "البولي أوليفين" مصمماً للتطبيقات الطبية

الاتفاقية تسعى لدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" بحلول عام 2031، وتتضمن خططاً لتوسيع التعاون بين الشركتين خلال العام الجاري

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت "بروج"، الشركة الرائدة في مجال البتروكيماويات والتي تقدم منتجات وحلول "البولي أوليفين" المبتكرة والمتميزة، اتفاقية تعاون استراتيجية مع "مبادلة بايو"، الشركة المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية التي تركز على تحقيق نتائج أفضل لقطاع الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات وخارجها. تستكشف اتفاقية الشراكة سبل توريد مواد "البولي أوليفين" لاستخدامها في تصنيع المنتجات الطبية محلياً بما يساهم في تعزيز إمكانيات التصنيع الوطني ودعم تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات وأهداف برنامج تعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، حيث يستجيب هذا التعاون إلى الطلب على توفير منتجات طبية عالية الجودة مُصنعة محلياً، بما يساهم في تعزيز مجالات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، وإسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة. ووقّع الاتفاقية كل من هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج" وحمد حسين المرزوقي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة بايو"، على هامش فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، الحدث الرئيسي في دولة الإمارات الذي يجمع رواد قطاع التصنيع لتعزيز الابتكار والنمو الصناعي.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "يسرّنا التعاون مع ’مبادلة بايو‘ لتسريع تطوير حلول الرعاية الطبية الأساسية المُصنَّعة في منشأتنا في مدينة الرويس الصناعية. وتتماشى هذه الاتفاقية مع طموحات منصة ’اصنع في الإمارات‘، حيث يساهم هذا التعاون في توريد مواد التصنيع، ويتجاوز ذلك إلى الجمع بين الابتكار العلمي الإماراتي في تصنيع المنتجات مع الرؤى الإقليمية المتميزة من أجل توفير منتجات أكثر ذكاءً وأماناً للمرضى والأطباء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وخارجها."

ومن جهته، قال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار بدولة الإمارات في مبادلة: "تؤكد اتفاقية التعاون مع ’بروج‘ التزام ’مبادلة بايو‘ بتمكين قطاع مستدام للصناعات الدوائية يتميز بتنافسيته العالمية ويرتكز على التصنيع‘ بالمساهمة في تمكين الاستدامة والتصنيع المحلي المتقدم والقدرة التنافسية العالمية في قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات. ومن خلال التعاون مع الشركاء المحليين، نهدف إلى تطوير جهود تصنيع المنتجات في الإمارات، لنساهم أيضاً في دعم رؤية الدولة من خلال تعزيز قدرات قطاع علوم الحياة وتوفير منتجات أساسية للرعاية الطبية على المستويين المحلي والعالمي."

وبفضل تقنية "بور ستار"‎ من شركة "بورياليس" يُمثّل "بورميد" طراز RG868MO إنجازاً مهماً بصفته أول منتج تصنعه شركة "بروج" في دولة الإمارات ضمن محفظة الشركة لمنتجات الرعاية الصحية. ويتميز "بورميد" RG868MO بعناصره الشفافة ومتانة مكوناته المتحركة وملاءمته لمتطلبات تعقيم المنتجات الطبية، وهو ما يجعله مثالياً لتعبئة الأدوية الأساسية والأجهزة مثل المحاقن ثلاثية الأجزاء وأقنعة الاستنشاق وأغطية وسدادات العبوات الدوائية.

ويتم إنتاج "بورميد" طراز RG868MO حالياً في مصنع "بروج" في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي لأول مرة بغرض إدراجه في تصنيع مستلزمات طبية أساسية في دولة الإمارات. وتعتزم "بروج" إطلاق منتجها الثاني بنهاية العام، استناداً إلى الزخم الذي اكتسبته من طرح أولى منتجاتها في هذا المجال إقليمياً. وتماشياً مع التزام "بروج" بتبني وتطبيق عناصر الاستدامة وقدرات الابتكار، سيساهم توفير هذه المواد، التي تدخل في تصنيع المستلزمات الطبية، في تعزيز قدرة المورِّدين من عملاء الشركة على تقليل زمن دورة الإنتاج من خلال المعالجة السريعة وخفض الأثر البيئي بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%.

وقد أُطلقت شركة "مبادلة بايو" رسميًا هذا الأسبوع خلال فعاليات منتدى “اصنع في الإمارات 2025"، لتمثّل إنجازًا مهمًا في مسيرة دولة الإمارات لتعزيز قطاع الصناعات الدوائية. وتجمع هذه الشركة الجديدة بين القدرات المتكاملة في مجال الأدوية الحيوية والخدمات اللوجستية الدوائية، لتُشكل منصة متخصصة ومتكاملة، تهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي وتوسيع نطاق الوصول إلى العلاجات الأساسية بأسعار معقولة. وتتمتع "مبادلة بايو" ببصمة عالمية، حيث تدير شبكة متكاملة تضم 10 مرافق استراتيجية موزعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا (ستة منها في داخل دولة الإمارات)، وتقدم خدماتها لأكثر من 100 دولة حول العالم، وتتجاوز القدرة التصنيعية التراكمية لمرافقها في هذه المواقع 2.5 مليار قرص وكبسولة, و120 مليون وحدة من المحاليل الوريدية والحقن سنوياً، وذلك ضمن منشآتها الممتدة على مساحة 110 آلاف متر مربع – مما تمكن "مبادلة بايو" من إنتاج وتوزيع أكثر من 10 آلاف منتج عالمياً.

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