المجمع الذي سيتم إنشاؤه في الصين سينتج 1.6 مليون طن سنوياً من البولي أوليفين المتخصص مما يدعم طموحات "بروج" في ترسيخ حضورها في الأسواق الآسيوية الرئيسية

المشروع سيعتمد في تشغيله على تقنية Borstar® من "بورياليس" وسيستفيد من شبكة مبيعات "بروج" واسعة النطاق

من "بورياليس" وسيستفيد من شبكة مبيعات "بروج" واسعة النطاق الشركاء يعتزمون تشغيل المجمع المخطط إنشاؤه بكهرباء خالية من الكربون بنسبة 100% مما يؤكد على التزامهم بتعزيز معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "بروج بي ال سي"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن تسريع تنفيذ خططها للنمو في الأسواق الآسيوية الرئيسية من خلال انضمامها لتحالف استراتيجي يسعى لإنشاء وتشغيل مجمع متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين. ووقع التحالف الذي يضم "بروج" و"أدنوك" و"بورياليس" على اتفاقية تعاون مع شركة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية وشركة "وانرونغ نيو ماتريالز" (فوجيان) التابعة لها، تبدأ بموجبها "بروج" إجراء دراسة جدوى مشتركة لمشروع المجمع الجديد.

وتهدف دراسة الجدوى المشتركة إلى إنشاء مجمع في "فوجو" بمقاطعة "فوجيان" لإنتاج 1.6 مليون طن سنوياً من البولي أوليفين المتخصص، وسيعتمد المجمع في تشغيله على تقنية Borstar® من "بورياليس" وسيستفيد من شبكة مبيعات "بروج" واسعة النطاق. ويعتزم الشركاء (التحالف وشركة ’وانرونغ نيو ماتريالز‘ "فوجيان") إنشاء هذا المشروع المشترك مناصفةً ( 50% للتحالف و50% لـ ’وانرونغ نيو ماتريالز‘)، وذلك عقب الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية.

وشهد كلٌ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة "بروج"، ولياو زينغ تاي، رئيس مجلس إدارة شركة "وانهوا" للصناعات الكيميائية، وعمدة فوجو وو شياندي، مراسم التوقيع. وشارك هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج بي ال سي، في مراسم التوقيع نيابة عن "بروج" باعتبارها جزءاً من التحالف، إضافة إلى كاو كوانغوو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "وانهوا" للصناعات الكيميائية، نيابة عن شركة "وانهوا" للصناعات الكيميائية.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: "تستند مبادرة النمو الإستراتيجي هذه إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات والصين وتوفر إمكانية خلق قيمة كبيرة لمساهمي ’بروج‘ من خلال تسريع توسع وحضور الشركة في الصين، أحد أسواق البتروكيماويات الرئيسية في العالم. وبعد استكمال دراسة الجدوى بنجاح، سيستفيد هذا المجمع من الإمكانات الكبيرة لشركائنا ومساهمينا الرئيسيين وقدرتهم على توظيف رأس مال كبير والاستفادة من أدوات التكنولوجيا والابتكار والخبرات التقنية الرائدة عالمياً، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الواسعة وشبكات العملاء. ونتطلع قدماً للتعاون مع شركائنا لإكمال دراسة الجدوى التي ستدعم التزامنا بخفض الانبعاثات بأسرع وقت ممكن".

وستساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ترسيخ حضور "بروج" في السوق الآسيوية التي تشهد نمواً سريعاً في الطلب على المواد المميزة والمتنوعة عالية الجودة وتعتبر كذلك إنجازاً آخر ضمن مساعي الشركة لتحقيق طموحاتها في النمو الدولي. وباعتبارها جزءاّ من التحالف، تُركّز "بروج" على الاستفادة من موقعها لتعزيز وجودها في الصين، أكبر أسواق البولي أوليفين وأسرعها نمواً في العالم، والتي يعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البتروكيماويات أحد أهم أولوياتها، فضلاً عن تعزيز مكانة الشركة القوية في السوق.

وسيستفيد المشروع من الخبرات الصناعية والتجارية والتقنيات المبتكرة التي تتمتع بها شركتي "بروج" و"بورياليس"، ومن سلسلة الإمداد والدعم اللوجستي لمجموعة "أدنوك"، كما سيستفيد المشروع من السجل الحافل وشبكة العملاء القوية لشركة "وانهوا" للصناعات الكيميائية في السوق الصينية، فضلاً عن تكاليف البناء والطاقة التنافسية في الصين وتميزها بسرعة تنفيذ مثل هذه المشاريع. ويلتزم الشركاء بتحقيق صافي انبعاثات صفري وسيعملون على تطوير منتجات تدعم الاقتصاد الدائري. كما يعتزم الشركاء تشغيل المجمع المتخصص والمخطط له لإنتاج البولي أوليفين بكهرباء خالية من الكربون بنسبة 100% بدعم من الحكومة المحلية.

وسيتم صياغة الهيكل النهائي للمشروع والالتزامات المالية بعد الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية والتي ستكشف أيضاً عن مبادرات توظيف حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي للتمكن من أتمتة عمليات المجمع.

يذكر أن آسيا تعتبر محركاً رئيساً للطلب على البولي أوليفين، حيث تبلغ حصة الصين حوالي 40% من إجمالي الاستهلاك العالمي للبولي أوليفين. وتتمتع "بروج" بالفعل بتواجد قوي في الصين، حيث تدير مركزاً للتطبيقات ووحدة لإنتاج مواد البولي أوليفين المركبة في شنغهاي. وفي عام 2023، حصلت "بروج" على ما يقارب من 30% من إيراداتها من الصين، مما يؤكد التزام الشركة بدفع عجلة النمو القوي في هذا البلد. وتوفر "بروج" مواداً متميزة لمجموعة واسعة من قطاعات العملاء بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والتغليف المطور.

نبذة عن بروج بي ال سي

تُعد شركة بروج بي إل سي، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطوّر. ويعمل لدى "بروج" أكثر من 3,100 موظف، وهي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في أكثر من 86 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تأسست شركة بروج عام 1998 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفين في العالم. وتمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54%، في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%.

لمعرفة المزيد حول "بروج"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: borouge.com

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا