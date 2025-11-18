

حلول بروج التي سيتم استخدامها في تصنيع أجزاء من سيارة روكس ADAMAS تعكس التقدّم المتسارع في

الشراكة بين الجانبي ن التي تم ترسيخها خلال فعاليات » اصنع في الإمارات « 2025 ما يدعم الصناعة الوطنية

•

حلول البولي أوليفين خفيفة الوزن من بروج ستخد م

ُ

ست في 17

جزءا

داخليا

وخارجيا في السيار ة ابتدا ء من

نوفمبر 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن ت شركة "برو ج ب ي إل س ي " وشرك ة "روكس موتور " أن حلو ل البولي

ستخدم في

ُ

أوليفين المتطورة والخفيفة الوزن من بروج ست 17

جزءا من سيارة الدفع الرباعي الجديدة ADAMAS التي تنتجها

روكس، وذلك في خطوة تعزز حلول التنقل المستدام وبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الاتفاقية كإحدى نتائج التعاون الذي أعلن عنه خلال فعالية منتدى "اصنع في الإمارات" 2025 بدعم من مكتب

أبوظبي للاستثمار، لتعزيز الجهود الرامية إلى توطين الإنتاج وتسريع تطوير قطاع مستقبلي متطور للسيارات في دولة الإمارات .

وقد صُمم ت حلو ل بروج المتقدمة لتقليل وزن المركبات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ودعم إمكانية إعادة التدوير، بما

يتماش ى مع الطلب العالمي المتزايد على حلول السيارات المستدامة .

وكانت كل من "بروج" و"روكس موتور" قد دشنتا في وقت سابق من هذا العام، مختبرهما المشترك للابتكار في مدينة شنغهاي،

بهدف تعزيز جهود الأبحاث في مجال منتجات البولي أوليفين المتقدمة التي تتميز بتصميمها المستدام وخفة الوزن بما يواكب

متطلبات تصنيع الجيل القادم من السيارات.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "نحن فخورون بشراكتنا مع "روكس موتور"

والتي جسّد

ت النتائج العملية لجهودنا المشتركة في مجال ابتكار وتصنيع منتجات متقدمة. كما تؤكد هذه الش راكة الدور المحوري

ل "بروج" في دعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات. فمن خلال توظيف خبرتنا في مجال منتجات البولي أوليفي ن لتطوير

أجزاء خفيفة الوزن لسيارة " ADAMAS " وتوسيع قدراتنا في مجال الأبحاث والتطوير عبر مختب رنا س

المشترك للابتكار، ن اهم

معا

في بناء قطاع تصنيع أكثر تنافسية واستدامة، بما يتماش ى مع مبادرة "اصنع في الإمارات" الرامية إلى تعزيز قاعدة التصنيع

المحلي ودعم الابتكار في دولة الإمارات."

ومن جهته، قال جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس موتور" : "بإطلاق سيارة ADAMAS من روكس

حوّل الابتكار من

تتجسّد شراكتنا مع بروج على أرض الواقع، حيث ن مرحلة المختبر إلى تجارب حقيقية لعملائنا . ومن خلال إدم اج

حلول البولي أوليفين المتقدمة من بروج في 17

جزءا جسّد

، ت

رئيسيا ADAMAS مساعينا المشتر كة لتقديم منتجات أخف وز نا،

وأقوى أدا ء، وأطول مدى، بما يعزز التميز التقني الذي تقوم عليه فلسفة "فخامة الأداء" لشركة روكس."

و

تماشيا مع مبادرة » اصنع في الإمارات « ، تؤكد هذه الشراكة دور "بروج" في تعزيز برنامج "تعزيز المحتوى الوطني" وترسيخ مكانة

دولة الإمارات مرك ز

ا عالمي

ا للتصنيع المتقدم والابتكار .

