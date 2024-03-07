الترميز العقاري يدمج مزايا الاستثمار العقاري مع الاستفادة من تقنية البلوك تشين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في سابقة تجمع بين الاستفادة من تقنية البلوك تشين ومزايا الاستثمار العقاري، قامت "بروبشوب" وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة تعريف مشهد الاستثمار العقاري من خلال منصتها المبتكرة. حيث تقدم بروبشوب فرصة الملكية الجزئية في قطاع العقارات الجاذب في دبي، وهو ما يجعل الوصول إلى هذا السوق الرابح متاحًا للمستثمرين من داخل وخارج الإمارات بمبلغ يبدأ من 500 درهم فقط.

تترأس "بروبشوب" ساره سجواني، برؤية مستقبلية فريدة تهدف لإعادة تشكيل مشهد الاستثمار العقاري في الدولة من خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين لاتاحة الفرصة للراغبين في الاستثمار في العقارات الفاخرة المدرجة قيد الإنشاء وجعل المعاملات العقارية أكثر سهولة، وكفاءة وأماناً بتحويل حقوق الملكية العقارية إلى رموز رقمية.

وتطرح بروبشوب العرض الأول للاستثمار بتقنية الترميز العقاري يوم 6 مارس 2024 في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ليبدأ جمهور المستثمرين الراغبين من الاستفادة من المنصة في شراء أقدام مربعة في عقار فاخر ضمن مجتمع راقٍ في دبي.

حيث سيتمكن المستثمرون من شراء رموز تعادل مساحات تبدأ من قدم مربع من العقار المطروح للبيع. ويتم تنفيذ عمليات البيع على أساس الأولوية للمتقدمين بعروض الشراء أولاً يليهم المتقدمون تالياً حسب توقيت إرسال طلبات الشراء. ويمثل الطرح استثمارًا مباشرًا فيما يقدر بنسبة تقريبية تبلغ 30% من القيمة الكلية للعقار المطروح. كما تُقدم المرحلة الثانية من إطلاق المنصة، التي تبدأ في 27 أبريل 2024، نسبة الـ 70% المتبقية من الرموز وتختتم هذه الفرصة الاستثمارية الأولية لبروبشوب.

ويعتبر تسهيل التخارج الاستثماري على مدار الساعة التي تقدمها "بروبشوب" مفهومًا جديدًا يسمح للمستثمرين العقاريين بمراقبة قيمة أصولهم في الوقت الحقيقي والتشاور مع خبراء منصة "بروبشوب" لتسييل استثماراتهم بسهولة. على عكس الاستثمار العقاري بالطرق التقليدية حيث يصعب تسييل الأصول العقارية في وقت قصير.

وتحرص "بروبشوب" على تعزيز مفهوم الترميز العقاري والوصول به الى اَفاق جديدة، حيث تقدم المنصة تقنيات شاملة تحقق بها اجراء عملية الترميز بسلاسة لاتاحة خدمة البيع الجزئي للعقارات الفاخرة المدرجة قيد الإنشاء واتاحة الفرصة للاستثمار فيها عالمياً ومساعدة المراغبين في الاستثمار على اتخاذ قرارات استثمارية مبينة على المعلومات الصحيحة.

وعلقت الرئيسة التنفيذية لـ "بروبشوب" ساره سجواني،: "تقوم 'بروبشوب' بإعادة تعريف مشهد الاستثمار العقاري من خلال دمج العالمين الفعلي والرقمي، وتقديم فرص شاملة لمجموعة متنوعة من المستثمرين، نحن ندمج الأصول الحقيقية في عالم الترميز الرقمي مؤكدين الثقة والشفافية والتزامنا بخلق مزايا حقيقية للمستثمرين".

وأضافت سجواني: "حرصنا على الالتزام باللوائح والتشريعات التنظيمية في قطاع العقارات لذلك حصلت 'بروبشوب' على التراخيص اللازمة لتقديم فرص الاستثمار في العقارات في المنطقة المخططة لها لأول مرة. مما يمنح الوصول المبكر الفريد للمستثمرين على مستوى العالم للمشاركة في سوق العقارات في الإمارات، مما يعزز فرص النمو والاستفادة من الخبرات المحلية".

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