● استضافة البطولة تعزز مبيعات العقارات السكنية بنسبة 2.9% بين سبتمبر وأكتوبر 2022

● الإيجارات السكنية تشهد ارتفاعاً بنسبة 4.73% خلال الفترة نفسها.

الدوحة، قطر: كشف أحدث تقارير توجهات سوق العقارات في قطر الصادر عن بروبرتي فايندر، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية بقطر، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في الطلب على مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 2.97% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، ما يعزى إلى انطلاق فعاليات بطولة العالم لكرة القدم المرتقبة في الشهر الجاري.

ويعكس الارتفاع في التفاعلات والوصول إلى إعلانات العقارات المعروضة للبيع تنامي الإقبال بين المستثمرين والمستخدمين النهائيين، في الوقت الذي تبرز فيه سوق العقارات القطرية كوجهة مفضلة.

وسجل إجمالي الوصول إلى العروض زيادة بنسبة 4.98%، بينما ارتفع إجمالي التفاعلات بحوالي 7.71%. كما شهدت سوق الإيجارات تفاوتاً كبيراً مع تسجيل بعض المناطق ارتفاعاً لافتاً مقابل انخفاض كبير في مناطق أخرى، حيث سجلت منطقة الهلال مثلاً انخفاضاً كبيراً في الإيجارات بنسبة 83.98% بينما شهدت منطقة السلطة ارتفاعاً بنسبة 93.75%.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت عفاف هاشم، مدير مكتب بروبرتي فايندر قطر: "أظهر المستثمرون ومشترو العقارات لأول مرة مزيداً من الثقة في الاستثمار بسوق العقارات القطرية بفضل الفعاليات الرياضية الشهيرة التي تستضيفها الدولة. وتحرص وزارة العدل على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مستويات الشفافية في السوق، ما يمهد الطريق لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب".

وتشمل قائمة أبرز خمسة مناطق من حيث عروض الإيجارات السكنية، اللؤلؤة والخليج الغربي ومدينة الوعب والسد وبحيرة الخليج الغربي، مما يجعلها النقاط الرئيسية للازدحام المروري وأكثر المناطق المرغوبة لدى مشجعي بطولة العالم لكرة القدم.

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